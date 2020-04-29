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Компании не могут получить субсидии из-за сокращений штата ещё в марте и лицензий на торговлю алкоголем.
Если ограничение на работу ресторанов продлится до 1 июля 2020 года, 70% из них уйдут с рынка, не получив господдержки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова. Первыми, по мнению главы ФРиО, закроются семейные рестораны, уточняет РБК.
«Те, кто прошел через кризисы 2008 и 2014 годов, начали это делать (сокращать персонал) уже в конце марта, когда стали говорить «не ходите в рестораны… Уже на 50% сокращён персонал в ресторанном бизнесе по всей стране», — цитирует агентство Бухарова.
Эти рестораны не смогут получить обещанную Владимиром Путиным субсидию на зарплаты в размере МРОТ, поскольку её главным условием было сохранением 90% штата, подчёркивает глава ФРиО.
Согласно бюджетному кодексу, субсидии от государства также не положены организациям, которые продают алкоголь. Большинство ресторанов им торгуют, добавил он.
Работа в режиме доставки блюд большинству предпринимателей не даёт прибыли, многие обязаны платить арендодателям несмотря на льготные условия, утверждает глава ФРиО.
По данным Бухарова, во время «карантина» продолжают работу 25% заведений — к их числу относятся организации питания в армии, тюрьмах, на буровых и полевых станах, отмечает РБК. На фоне пандемии спрос у кафе и ресторанов упал на 50-100%, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров.
На восстановление отрасли, по мнению главы ФРиО, потребуется пять лет.
Ресторанный бизнес был включён в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии. В частности, рестораторы могут рассчитывать на отсрочки по налогам, мораторий на проверки, беспроцентные кредиты на заплаты.
Какой-то бред, вы не генерируете выручки, вы генерируется долги, а чтобы вы могли дольше генерировать долги, мы предлагаем вам взять в долг (от души и без процентов) и перенесём на попозже ваши долги по налогам, чтобы через полгода, когда вы поймёте, что спрос не восстановился и вы все равно не вывозите этот бизнес, вы просто охуели от того, сколько за этот период накопилось долгов
Будем откровенны, ресторанам уже не помочь. С госпомощью агония просто продлится.
Не известно сколько сотрудников оформлены по белому (это своеобразный бизнес, в лучшем случае серая ЗП). Аренда вещь сложная - если выгнать ресторан, то кому сдашь освободившееся место? Другому ресторану?(( Ситуация наверняка у все индивидуальная: кто то закрылся, чтобы переоткрыться, кто то отправил сотрудников на минималку и договорился с арендодателем, ну а кому то (у кого долгов много) да, гаплык.
да не в аренде даже дело
после снятия ограничений люди уже не побегут в рестораны
все, клиент ушел из ресторанов на ближайшие год-два
Как только откроют, так сразу пойдут. У кого-то не будет денег на рестораны, но это уже другой вопрос.
Сразу после снятия карантина:
Кого они там сокращают? 80% штата работают везде в серую.
Сегодня официант есть, завтра уже не вышел.
Повар неделю отработал, не справляется - выкидывают одним днём, берут нового.
А тут вдруг сокращение, паника!
Я бы сказал 80% в черную, 15 в серую - через аутсорсинговые проклладки, которые крышуют силовики. И это проблема не собственников, а системы налогообложения.
Ни один ресторан, кафе, столовая не вытянет оформленных сотрудников, кадровиков, отпускные, декретные, табели учета труда и прочую подобную хрень. Инфа 100%. Лучше даже не пытаться входить в этот бизнес.
Везде и всегда призываю: налогообложение в существующем виде нежизнеспособно. Его нужно похоронить и переписать с нуля.
А при снятии ограничений - уйдут к августу. Кто сейчас в здравом уме в ресторан или в кино пойдет?
В принципе могло бы помочь разделение на кабинки и хорошие вытяжки. Был в одном пабе, так там дым от курящего в полуметре от тебя человека не чувствовался вообще.
Именно на бесплоцентным и упустили на важных словах букву Р
Именно на на важных словах упустили буквы Р , видимо так было задумано для того , чтобы люди гадали что имели ввиду 😜
И 70% россиян «уйдут» к июлю....на тот свет.... без работы и какой-либо поддержки
Особо впечатляет такая мера помощи, как "мораторий на проверки". А что проверять-то будете, господа?
Я вот для себя решил,что минимум до осени ни в какие рестораны и кино ходить не буду. А учитывая,что осенью вангуют возвращение джедаев (вируса),то и до конца года.
Буду больше гулять.
Так по моему этого и добиваются. Потом какой-нибудь Алишер Тьфу-Натебя просто войдет на пустой рынок и все=)
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