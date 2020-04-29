Компании не могут получить субсидии из-за сокращений штата ещё в марте и лицензий на торговлю алкоголем.

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Если ограничение на работу ресторанов продлится до 1 июля 2020 года, 70% из них уйдут с рынка, не получив господдержки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова. Первыми, по мнению главы ФРиО, закроются семейные рестораны, уточняет РБК.

«Те, кто прошел через кризисы 2008 и 2014 годов, начали это делать (сокращать персонал) уже в конце марта, когда стали говорить «не ходите в рестораны… Уже на 50% сокращён персонал в ресторанном бизнесе по всей стране», — цитирует агентство Бухарова.

Эти рестораны не смогут получить обещанную Владимиром Путиным субсидию на зарплаты в размере МРОТ, поскольку её главным условием было сохранением 90% штата, подчёркивает глава ФРиО.

Согласно бюджетному кодексу, субсидии от государства также не положены организациям, которые продают алкоголь. Большинство ресторанов им торгуют, добавил он.

Работа в режиме доставки блюд большинству предпринимателей не даёт прибыли, многие обязаны платить арендодателям несмотря на льготные условия, утверждает глава ФРиО.

По данным Бухарова, во время «карантина» продолжают работу 25% заведений — к их числу относятся организации питания в армии, тюрьмах, на буровых и полевых станах, отмечает РБК. На фоне пандемии спрос у кафе и ресторанов упал на 50-100%, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров.

На восстановление отрасли, по мнению главы ФРиО, потребуется пять лет.