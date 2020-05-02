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Сергей Мизиков из Волгограда рассказал, как пришёл в профессию, открыл свою студию, из чего складывается его заработок и почему он не берётся за чучела домашних животных.
Сергей Мизиков родился и вырос в Карачаево-Черкесии: сейчас ему 35 лет, 15 лет из которых занимается таксидермией. До того как прийти в профессию, Мизиков обучал детей стрельбе в местном ДОСААФ. Затем он уехал в Москву и работал таксидермистом по найму, а в 2017 году открыл собственную студию.
Сейчас он живёт в Волгограде, оборот его студии составляет примерно 300 тысяч рублей в месяц, но почти половина этих денег уходит на расходные материалы. Сергею в своей работе больше всего нравится создавать чучела крупных млекопитающих в динамических позах.
Детство и юность я провёл в поселке в Карачаево-Черкесии. Мой отец часто брал меня с собой на охоту и рыбалку: помню, когда мне было 14 лет, мы застрелили косулю. Но радость добычи была недолгой — я расстраивался из-за того, что мы отняли жизнь у такого красивого животного, и решил сохранить косулю для себя.
Из головы животного я попытался соорудить чучело, использовал подручные материалы. Когда чучело высохло, я понял, что оно мало похоже на живую косулю. Но я продолжил практиковаться, самостоятельно изучал азы таксидермии. Ещё я научился сварочным работам — это необходимо для сложных динамических композиций.
За первый заказ я решил взяться в начале 2000-х годов. Знакомый охотник заказал чучело из головы косули, работа обошлась ему в пару тысяч рублей. У меня ещё не было нужных инструментов, и я долго мучался, чтобы изготовить медальон — это специально обработанная доска из дерева, на которую можно посадить голову животного.
На вырученные деньги я купил электролобзик, потому что без него не обойтись. Основная работа в таксидермии — это трофейные головы, а их чаще всего заказывают на медальонах.
В Карачаево-Черкесии у меня был частный дом. В одной из комнат я оборудовал небольшую мастерскую 3 на 5 метров. В основном брал заказы на трофейные головы, иногда работал с чучелами мелких животных. Крупных животных, за исключением волков и лис, у меня в то время не заказывали.
Постепенно я докупил необходимые инструменты для обработки дерева: мездрильный станок для выделки шкур, дримель, аэрограф, электролобзик, компрессор. В 2007 году стал использовать профессиональные комплектующие для манекенов, поэтому чучела получались всё более естественными.
В то время работал в ДОСААФ с детьми, обучал их пулевой стрельбе. Ещё я вёл там компьютерный кружок. Зарплаты в 17–20 тысяч рублей не хватало, поэтому я занимался изготовлением голов трофейных животных по выходным.
В 2000-е годы изготовить голову кабана стоило где-то 15 тысяч рублей. Я мог сделать две в месяц и заработать больше, чем на основной работе. Тогда и решил совершенствоваться в таксидермии, чтобы это занятие стало основным источником заработка.
Я начал профессиональное обучение с видеоуроков, которые купил у известного в России таксидермиста Александра Соколова. Купил три урока: по изготовлению головы кабана, по выделке шкур и сборке канюка (хищной птицы) в полете. Каждый урок тогда стоил 750 рублей.
В 2008 году я от видеоуроков перешёл к реальному обучению и отправился в Москву на семинар Александра Соколова по сборке рыси. На эту поездку потратил примерно 10 тысяч рублей: 2000 рублей стоил семинар, остальное ушло на проживание и дорогу.
Я посмотрел вживую, как работать с материалами, как выглядит правильно выделанная шкура. И в мастерской дома в Карачаево-Черкесии стал скрупулезнее работать над каждым заказом.
С 2010 года принимал участие в чемпионатах по таксидермии, это помогало мне учиться. На них ты стараешься выжать из себя максимум, а потом сравниваешь работу с другими мастерами и понимаешь, что ещё есть к чему стремиться. Готовя чучело к чемпионатам, учишься замечать и прорабатывать мелкие детали, которые раньше упускал.
В 2012 году я поехал на чемпионат Южного Федерального округа по таксидермии с чучелом серны и занял первое место в номинации «Среднее животное». Тогда пришло ощущение, что можно заниматься этим делом профессионально.
В 2013 году Александр Соколов, у которого я учился, пригласил работать таксидермистом к нему в мастерскую. Я решил не упускать возможность, уволился из ДОСААФ и переехал с семьёй в Москву.
Я сразу стал работать как полноценный сотрудник, и параллельно он обучал меня анатомии, например, как анатомически правильно перерезать манекены и делать сложные композиции. Я изготавливал чучела крупных млекопитающих — львов, камчатских медведей, волков, леопардов.
Ещё одним моим учителем был реставратор и таксидермист Александр Калужников. Он ходячая энциклопедия в этой области — в самом начале пути я много общался с ним.
Через три года студия Александра Соколова сменила локацию с Москвы на Калугу. Мы с семьёй не могли туда переехать. Оставаться в Москве я не видел смысла — наших сбережений не хватало, чтобы купить квартиру. Поэтому в 2016 году мы перебрались в Волгоград, откуда моя супруга родом.
Когда купили квартиру в Волгограде, я стал искать помещение для студии. Оно должно иметь площадь не менее 100 м² и высокие потолки — примерно 3,5 метра. Это нужно для работы с крупными животными: например, когда делаешь ковры из медведей, шкуру нужно натянуть на манекен и поставить его вертикально.
Через пару месяцев поисков я нашёл помещение в 4 километрах от центра Волгограда и купил его за 300 тысяч рублей, которые накопил специально для того, чтобы начать бизнес. У помещения были проблемы с документами, но оно единственное подходило и по цене, и по площади.
Для регистрации бизнеса я открыл ИП, основными выбрал три вида деятельности: выделка шкур, производство изделий и торговля непродовольственными товарами, не включёнными в другие виды товаров. Для студии особенного названия не придумал: назвал «Студия таксидермии Сергея Мизикова».
Дополнительные разрешительные документы для этого бизнеса не нужны. Главное — собирать с охотников копии лицензий, чтобы в случае проверок показать проверяющим инстанциям или правоохранительным органам, что работаешь с животными, убитыми легально.
Ещё они нужны для безопасной транспортировки трофеев. Обычно охотники после добычи животного получают около 6–8 лицензий на один трофей. И одну лицензию отдают таксидермисту при заказе чучела.
В студии перед открытием в 2017 году сделал отделочный ремонт, а в прошлом году — отопление. На это ушло более 200 тысяч рублей.
Земельный участок под помещением принадлежит администрации города. Поэтому за его аренду я каждый месяц плачу 20 тысяч рублей, ещё около 10 тысяч рублей уходит на жилищно-коммунальные услуги.
Студия поделена на зоны. В первой я встречаю клиентов, общаюсь с ними, там выставлена часть моих работ. Следующая зона — производственная: там выделываю шкуры, стираю и сушу их, изготавливаю манекены. Для стирки и выделки шкур в студии есть отдельное помещение, в нём обязательно должна быть проточная вода.
Ещё одно помещение я выделил для покраски изделий и работы с аэрографом, поэтому оно оборудовано вентиляцией и вытяжкой. В нём нужно сохранять специальную температуру: полимерные материалы, пенополиуретан, литьевые пластики и силиконы работают при температуре 25 градусов и выше.
Эти материалы я использую для изготовления челюстей, ушей для чучел и других комплектующих. Их я делаю сам, потому что магазины таксидермистов есть только в Москве и Санкт-Петербурге, например, «Авторские манекены», «Золотой Лев», «Т-Комплект». В регионах подобных магазинов нет.
В последние годы качественных комплектующих стало не хватать из-за того, что курс доллара сильно вырос. Поэтому я заказываю их на американском сайте mckenziesp.com или делаю сам. Но из-за коронавируса они с февраля не отправляют заказы в Россию.
Ещё я храню в студии нужные для работы инструменты: большая часть из них была со мной и до открытия студии, остальные я купил после открытия.
Чтобы оборудовать студию необходимым инструментарием, мне понадобилось примерно 200 тысяч рублей. Помимо этого, для работы со шкурами нужны расходные материалы: специальные растворы, кисти, краски. Их я покупаю к каждому новому заказу, так как такие растворы быстро расходуются. Для сушки готовых чучел я использую обогреватели — у меня их несколько штук.
Затраты на запуск бизнеса:
Большая часть клиентов — охотники. Для некоторых охота становится увлечением всей жизни, поэтому они сохраняют свои трофеи. У кого-то есть целые залы с чучелами животными.
Другие далеки от охоты, но покупают чучело для украшения интерьера или в подарок. Для таких заказов я использую шкуры животных, которые выставлены в студии для продажи, или заказываю из Москвы свежую шкуру.
Например, один клиент заказал чучело орикса. Это животное из семейства антилоп, обитающее в Африке. Но трофея у него не было, так как охотой он не занимается. Благодаря чемпионатам я знаком со многими таксидермистами из других регионов и через них могу найти шкуру редкого животного.
Многие охотники хотят видеть животных не в статических, а в динамических позах, и в «естественной» среде обитания. Такие заказы я люблю выполнять больше всего.
Например, сейчас работаю над одним из самых сложных заказов за весь мой опыт таксидермии. Я делаю композицию из трёх чучел: леопарда, антилопы и гиены. По задумке, антилопа не смогла убежать от леопарда и переживает последние минуты своей жизни, леопард готовится её съесть. А рядом гиена, которая упустила добычу и облизывается.
Композиция должна получиться в динамике. Стоимость работы раскрыть не могу, но только на одни комплектующие ушло 200 тысяч рублей.
Ещё одна категория клиентов — художественные школы. Они заказывают диких животных в статических позах для своих занятий. Ещё ко мне обращаются коллекционеры и музеи.
Нередко стали приходить хозяева домашних животных. В основном это пожилые люди, которые хотят сохранить чучело умершего питомца. Я такие заказы не беру. Или сразу заламываю такую цену, что хозяевам дешевле для их умершего кота похороны организовать на 100 человек, чем оплатить чучело.
Если честно, изготовить чучело домашнего животного у меня рука не поднимается. Я считаю, что своего питомца лучше похоронить. К тому же сделать чучело домашнего животного намного сложнее, чем дикого.
Хозяева прожили с ним бок о бок много лет, хорошо изучили его повадки и черты. Воссоздать всё в точности — трудоёмкий и затратный процесс, а в итоге хозяин получит чучело не своего кота, а обычного среднестатического кота и будет расстроен.
На изготовление чучела уходит около двух месяцев. Например, охотник приносит официально убитого медведя. Если в работе мало заказов, я сам занимаюсь выделкой шкуры. Если же времени не хватает, обычно отправляю на выделку в специализированные мастерские в Москву по выделке шкур. Выделка шкуры среднего медведя стоит примерно 12–15 тысяч рублей. И примерно 5% я накидываю сверху, чтобы окупить транспортные расходы.
Периодически у меня учатся начинающие таксидермисты. Им я отдаю в работу бюджетные заказы. Например, если у клиента не хватает денег на то, чтобы оплатить работу по моей стандартной цене, я могу снизить её примерно на 30%, но заказ будет делать ученик под моим руководством.
Выделанную шкуру нужно законсервировать, а потом сушить, на это уходит около двух недель. Одновременно я занимаюсь изготовлением манекена для чучела. Если поза простая, манекен делается за два-три дня. Но я стараюсь, чтобы каждый заказ был индивидуален, поэтому готовый манекен обычно перерезаю и меняю.
Глаза для чучел животных я заказываю фирмы Tohickon на американском сайте, они считаются лучшими по качеству. Когда чучело готово, нужно ещё несколько дней, чтобы оно высохло.
Чаще всего я заключаю с клиентами договор об оказании услуг и работаю по эскизам. Как правило, беру 50% предоплаты, чтобы закупить необходимые расходники и комплектующие: манекен, глаза, челюсти, клей для шкур, медальоны, постаменты.
Сделать чучело животного максимально естественным — в этом и есть мастерство таксидермистов. Поэтому нужно как можно чаще наблюдать за живыми животными в естественной среде. Например, смотреть документальные фильмы про животных, если есть возможность — ездить в заповедники. А если постоянно работать с трупами, забывая про живых животных, все чучела будут отдавать мертвечиной.
Многие кустарные таксидермисты ленятся посмотреть на фотографии животных в интернете. Делают так, как сами представляют — и в итоге чучело не выглядит как живое. Ещё нужно смотреть на животных в процессе выделки шкур и запоминать, как устроены мышцы.
После открытия студии моя чистая прибыль была около 80 тысяч рублей в месяц. Но примерно от 80% заказов я отказывался, так как клиенты хотели, чтобы работа стоила в два-три раза дешевле. Оборот составлял примерно 120 тысяч рублей.
Сейчас оборот доходит до 300 тысяч рублей в месяц, чистая прибыль вдвое меньше — около 150 тысяч рублей. Её можно увеличить, если самостоятельно изготавливать медальоны и выделывать шкуры. Сейчас времени на это не хватает, так как я параллельно занимаюсь созданием ассортимента своих комплектующих.
Многие скажут, что это небольшой оборот, но для региона вполне прилично. В среднем в месяц я беру в работу от пяти до десяти заказов.
Чучело медведя, леопарда или кабана средних размеров стоит около 120–200 тысяч рублей. И это ещё не окончательная стоимость работы. Примерно 30% от стоимости работы чучела заказчик платит для создания красивой среды обитания, например, объёмной скалы, на которой сидит животное. Минимальный антураж — это примерно плюс 15% к стоимость работы.
Чучела волков, рысей дешевле — около 70–80 тысяч рублей вместе с антуражем. Хищные птицы, зайцы, лисы стоят примерно 20 тысяч рублей. Ковёр из шкуры животного обойдётся в среднем в 20 тысяч рублей. Самые дешёвые категории — это головы косуль (5000 рублей в среднем) и нехищные виды птицы (10 тысяч рублей).
У работы таксидермиста есть сезонность. Например, летом заказов бывает очень мало, тогда я берусь за выделку шкур, набираю учеников, создаю комплектующие.
После открытия студии в Волгограде я своими силами сделал простенький сайт, он приносит около 10–15 крупных клиентов в год. Иногда я запускаю рекламу во «ВКонтакте» и Instagram, например, рассказываю об услугах в сообществах с похожей тематикой.
Раньше я рекламировался на торговых площадках вроде Avito, но платёжеспособных клиентов они не приносят. Эта и аналогичные площадки подойдут для начинающих таксидермистов. Ещё у меня сохранились связи с егерями и охотниками с Кавказа, иногда заказы поступают от них. Помимо этого, работает сарафанное радио.
Я работаю один, но сейчас появилась потребность в постоянном помощнике, так как часть работы (изготовление голов и ковров) хочу делегировать. А сам постепенно буду развивать новое направление.
С нынешней экономической ситуацией заказывать комплектующие у американских производителей стало сложнее. Поэтому я буду вплотную заниматься изготовлением глаз и наращивать ассортимент других комплектующих.
Пока свои работы я размещаю на Avito и одновременно делаю отдельный сайт. К осени планирую запустить интернет-магазин по продаже комплектующих и манекенов для таксидермистов.
Ещё у меня есть план открыть свою онлайн-школу: буду записывать видеоуроки вместе с таксидермистами из других регионов. Над этим я тоже уже начал работать.
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