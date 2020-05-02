Сергей Мизиков из Волгограда рассказал, как пришёл в профессию, открыл свою студию, из чего складывается его заработок и почему он не берётся за чучела домашних животных.

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Сергей Мизиков родился и вырос в Карачаево-Черкесии: сейчас ему 35 лет, 15 лет из которых занимается таксидермией. До того как прийти в профессию, Мизиков обучал детей стрельбе в местном ДОСААФ. Затем он уехал в Москву и работал таксидермистом по найму, а в 2017 году открыл собственную студию.

Сейчас он живёт в Волгограде, оборот его студии составляет примерно 300 тысяч рублей в месяц, но почти половина этих денег уходит на расходные материалы. Сергею в своей работе больше всего нравится создавать чучела крупных млекопитающих в динамических позах.

Почему выбрал таксидермию

Детство и юность я провёл в поселке в Карачаево-Черкесии. Мой отец часто брал меня с собой на охоту и рыбалку: помню, когда мне было 14 лет, мы застрелили косулю. Но радость добычи была недолгой — я расстраивался из-за того, что мы отняли жизнь у такого красивого животного, и решил сохранить косулю для себя.

Из головы животного я попытался соорудить чучело, использовал подручные материалы. Когда чучело высохло, я понял, что оно мало похоже на живую косулю. Но я продолжил практиковаться, самостоятельно изучал азы таксидермии. Ещё я научился сварочным работам — это необходимо для сложных динамических композиций.

За первый заказ я решил взяться в начале 2000-х годов. Знакомый охотник заказал чучело из головы косули, работа обошлась ему в пару тысяч рублей. У меня ещё не было нужных инструментов, и я долго мучался, чтобы изготовить медальон — это специально обработанная доска из дерева, на которую можно посадить голову животного.

На вырученные деньги я купил электролобзик, потому что без него не обойтись. Основная работа в таксидермии — это трофейные головы, а их чаще всего заказывают на медальонах.

В Карачаево-Черкесии у меня был частный дом. В одной из комнат я оборудовал небольшую мастерскую 3 на 5 метров. В основном брал заказы на трофейные головы, иногда работал с чучелами мелких животных. Крупных животных, за исключением волков и лис, у меня в то время не заказывали.

Постепенно я докупил необходимые инструменты для обработки дерева: мездрильный станок для выделки шкур, дримель, аэрограф, электролобзик, компрессор. В 2007 году стал использовать профессиональные комплектующие для манекенов, поэтому чучела получались всё более естественными.

В то время работал в ДОСААФ с детьми, обучал их пулевой стрельбе. Ещё я вёл там компьютерный кружок. Зарплаты в 17–20 тысяч рублей не хватало, поэтому я занимался изготовлением голов трофейных животных по выходным.

В 2000-е годы изготовить голову кабана стоило где-то 15 тысяч рублей. Я мог сделать две в месяц и заработать больше, чем на основной работе. Тогда и решил совершенствоваться в таксидермии, чтобы это занятие стало основным источником заработка.

Где обучался

Я начал профессиональное обучение с видеоуроков, которые купил у известного в России таксидермиста Александра Соколова. Купил три урока: по изготовлению головы кабана, по выделке шкур и сборке канюка (хищной птицы) в полете. Каждый урок тогда стоил 750 рублей.

В 2008 году я от видеоуроков перешёл к реальному обучению и отправился в Москву на семинар Александра Соколова по сборке рыси. На эту поездку потратил примерно 10 тысяч рублей: 2000 рублей стоил семинар, остальное ушло на проживание и дорогу.

Я посмотрел вживую, как работать с материалами, как выглядит правильно выделанная шкура. И в мастерской дома в Карачаево-Черкесии стал скрупулезнее работать над каждым заказом.

С 2010 года принимал участие в чемпионатах по таксидермии, это помогало мне учиться. На них ты стараешься выжать из себя максимум, а потом сравниваешь работу с другими мастерами и понимаешь, что ещё есть к чему стремиться. Готовя чучело к чемпионатам, учишься замечать и прорабатывать мелкие детали, которые раньше упускал.

В 2012 году я поехал на чемпионат Южного Федерального округа по таксидермии с чучелом серны и занял первое место в номинации «Среднее животное». Тогда пришло ощущение, что можно заниматься этим делом профессионально.

Сборка кабана: Сергей Мизиков зашивает шкуру

В 2013 году Александр Соколов, у которого я учился, пригласил работать таксидермистом к нему в мастерскую. Я решил не упускать возможность, уволился из ДОСААФ и переехал с семьёй в Москву.

Я сразу стал работать как полноценный сотрудник, и параллельно он обучал меня анатомии, например, как анатомически правильно перерезать манекены и делать сложные композиции. Я изготавливал чучела крупных млекопитающих — львов, камчатских медведей, волков, леопардов.

Ещё одним моим учителем был реставратор и таксидермист Александр Калужников. Он ходячая энциклопедия в этой области — в самом начале пути я много общался с ним.

Открытие собственной студии

Через три года студия Александра Соколова сменила локацию с Москвы на Калугу. Мы с семьёй не могли туда переехать. Оставаться в Москве я не видел смысла — наших сбережений не хватало, чтобы купить квартиру. Поэтому в 2016 году мы перебрались в Волгоград, откуда моя супруга родом.

Когда купили квартиру в Волгограде, я стал искать помещение для студии. Оно должно иметь площадь не менее 100 м² и высокие потолки — примерно 3,5 метра. Это нужно для работы с крупными животными: например, когда делаешь ковры из медведей, шкуру нужно натянуть на манекен и поставить его вертикально.

Через пару месяцев поисков я нашёл помещение в 4 километрах от центра Волгограда и купил его за 300 тысяч рублей, которые накопил специально для того, чтобы начать бизнес. У помещения были проблемы с документами, но оно единственное подходило и по цене, и по площади.

Для регистрации бизнеса я открыл ИП, основными выбрал три вида деятельности: выделка шкур, производство изделий и торговля непродовольственными товарами, не включёнными в другие виды товаров. Для студии особенного названия не придумал: назвал «Студия таксидермии Сергея Мизикова».

Дополнительные разрешительные документы для этого бизнеса не нужны. Главное — собирать с охотников копии лицензий, чтобы в случае проверок показать проверяющим инстанциям или правоохранительным органам, что работаешь с животными, убитыми легально.

Ещё они нужны для безопасной транспортировки трофеев. Обычно охотники после добычи животного получают около 6–8 лицензий на один трофей. И одну лицензию отдают таксидермисту при заказе чучела.

В студии перед открытием в 2017 году сделал отделочный ремонт, а в прошлом году — отопление. На это ушло более 200 тысяч рублей.

Земельный участок под помещением принадлежит администрации города. Поэтому за его аренду я каждый месяц плачу 20 тысяч рублей, ещё около 10 тысяч рублей уходит на жилищно-коммунальные услуги.

Сварочные работы по изготовлению каркаса металлического дерева для композиции «Леопард, гиена и импала»

Студия поделена на зоны. В первой я встречаю клиентов, общаюсь с ними, там выставлена часть моих работ. Следующая зона — производственная: там выделываю шкуры, стираю и сушу их, изготавливаю манекены. Для стирки и выделки шкур в студии есть отдельное помещение, в нём обязательно должна быть проточная вода.

Ещё одно помещение я выделил для покраски изделий и работы с аэрографом, поэтому оно оборудовано вентиляцией и вытяжкой. В нём нужно сохранять специальную температуру: полимерные материалы, пенополиуретан, литьевые пластики и силиконы работают при температуре 25 градусов и выше.

Эти материалы я использую для изготовления челюстей, ушей для чучел и других комплектующих. Их я делаю сам, потому что магазины таксидермистов есть только в Москве и Санкт-Петербурге, например, «Авторские манекены», «Золотой Лев», «Т-Комплект». В регионах подобных магазинов нет.

В последние годы качественных комплектующих стало не хватать из-за того, что курс доллара сильно вырос. Поэтому я заказываю их на американском сайте mckenziesp.com или делаю сам. Но из-за коронавируса они с февраля не отправляют заказы в Россию.

Ещё я храню в студии нужные для работы инструменты: большая часть из них была со мной и до открытия студии, остальные я купил после открытия.

Мездрильный станок для выделки шкур.

Тара для выделки и замачивания шкур.



Дрели для подготовки манекена и смешивания пенополиуретана.



Шуруповёрт.



Сабельная пила, например, чтобы отпиливать рога.



Инструменты для работы с деревом — шлифовальная машинка, электролобзик.



Аэрограф с компрессором не менее 50 литров.



Морозильная камера на 700 литров за 30 тысяч рублей — для хранения трупов животных.



Чтобы оборудовать студию необходимым инструментарием, мне понадобилось примерно 200 тысяч рублей. Помимо этого, для работы со шкурами нужны расходные материалы: специальные растворы, кисти, краски. Их я покупаю к каждому новому заказу, так как такие растворы быстро расходуются. Для сушки готовых чучел я использую обогреватели — у меня их несколько штук.

Затраты на запуск бизнеса:

300 тысяч рублей — покупка помещения для студии.

200 тысяч рублей — отделочные работы в помещении и система отопления.

200 тысяч рублей — оборудование для работы.

Кто заказывает чучела

Большая часть клиентов — охотники. Для некоторых охота становится увлечением всей жизни, поэтому они сохраняют свои трофеи. У кого-то есть целые залы с чучелами животными.

Другие далеки от охоты, но покупают чучело для украшения интерьера или в подарок. Для таких заказов я использую шкуры животных, которые выставлены в студии для продажи, или заказываю из Москвы свежую шкуру.

Например, один клиент заказал чучело орикса. Это животное из семейства антилоп, обитающее в Африке. Но трофея у него не было, так как охотой он не занимается. Благодаря чемпионатам я знаком со многими таксидермистами из других регионов и через них могу найти шкуру редкого животного.

Многие охотники хотят видеть животных не в статических, а в динамических позах, и в «естественной» среде обитания. Такие заказы я люблю выполнять больше всего.

Например, сейчас работаю над одним из самых сложных заказов за весь мой опыт таксидермии. Я делаю композицию из трёх чучел: леопарда, антилопы и гиены. По задумке, антилопа не смогла убежать от леопарда и переживает последние минуты своей жизни, леопард готовится её съесть. А рядом гиена, которая упустила добычу и облизывается.

Композиция должна получиться в динамике. Стоимость работы раскрыть не могу, но только на одни комплектующие ушло 200 тысяч рублей.

Ещё одна категория клиентов — художественные школы. Они заказывают диких животных в статических позах для своих занятий. Ещё ко мне обращаются коллекционеры и музеи.

Нанесение таксидермического клея

Нередко стали приходить хозяева домашних животных. В основном это пожилые люди, которые хотят сохранить чучело умершего питомца. Я такие заказы не беру. Или сразу заламываю такую цену, что хозяевам дешевле для их умершего кота похороны организовать на 100 человек, чем оплатить чучело.

Если честно, изготовить чучело домашнего животного у меня рука не поднимается. Я считаю, что своего питомца лучше похоронить. К тому же сделать чучело домашнего животного намного сложнее, чем дикого.

Хозяева прожили с ним бок о бок много лет, хорошо изучили его повадки и черты. Воссоздать всё в точности — трудоёмкий и затратный процесс, а в итоге хозяин получит чучело не своего кота, а обычного среднестатического кота и будет расстроен.

Процесс изготовления чучела

На изготовление чучела уходит около двух месяцев. Например, охотник приносит официально убитого медведя. Если в работе мало заказов, я сам занимаюсь выделкой шкуры. Если же времени не хватает, обычно отправляю на выделку в специализированные мастерские в Москву по выделке шкур. Выделка шкуры среднего медведя стоит примерно 12–15 тысяч рублей. И примерно 5% я накидываю сверху, чтобы окупить транспортные расходы.

Периодически у меня учатся начинающие таксидермисты. Им я отдаю в работу бюджетные заказы. Например, если у клиента не хватает денег на то, чтобы оплатить работу по моей стандартной цене, я могу снизить её примерно на 30%, но заказ будет делать ученик под моим руководством.

Выделанную шкуру нужно законсервировать, а потом сушить, на это уходит около двух недель. Одновременно я занимаюсь изготовлением манекена для чучела. Если поза простая, манекен делается за два-три дня. Но я стараюсь, чтобы каждый заказ был индивидуален, поэтому готовый манекен обычно перерезаю и меняю.

Глаза для чучел животных я заказываю фирмы Tohickon на американском сайте, они считаются лучшими по качеству. Когда чучело готово, нужно ещё несколько дней, чтобы оно высохло.

Чаще всего я заключаю с клиентами договор об оказании услуг и работаю по эскизам. Как правило, беру 50% предоплаты, чтобы закупить необходимые расходники и комплектующие: манекен, глаза, челюсти, клей для шкур, медальоны, постаменты.

Сушка меха чучела — заключительный этап большой работы

Сделать чучело животного максимально естественным — в этом и есть мастерство таксидермистов. Поэтому нужно как можно чаще наблюдать за живыми животными в естественной среде. Например, смотреть документальные фильмы про животных, если есть возможность — ездить в заповедники. А если постоянно работать с трупами, забывая про живых животных, все чучела будут отдавать мертвечиной.

Многие кустарные таксидермисты ленятся посмотреть на фотографии животных в интернете. Делают так, как сами представляют — и в итоге чучело не выглядит как живое. Ещё нужно смотреть на животных в процессе выделки шкур и запоминать, как устроены мышцы.

Сколько на этом можно заработать

После открытия студии моя чистая прибыль была около 80 тысяч рублей в месяц. Но примерно от 80% заказов я отказывался, так как клиенты хотели, чтобы работа стоила в два-три раза дешевле. Оборот составлял примерно 120 тысяч рублей.

Сейчас оборот доходит до 300 тысяч рублей в месяц, чистая прибыль вдвое меньше — около 150 тысяч рублей. Её можно увеличить, если самостоятельно изготавливать медальоны и выделывать шкуры. Сейчас времени на это не хватает, так как я параллельно занимаюсь созданием ассортимента своих комплектующих.

Многие скажут, что это небольшой оборот, но для региона вполне прилично. В среднем в месяц я беру в работу от пяти до десяти заказов.

Земля, мох, солома нужны для создания естественного антуража, на котором будет стоять чучело

Чучело медведя, леопарда или кабана средних размеров стоит около 120–200 тысяч рублей. И это ещё не окончательная стоимость работы. Примерно 30% от стоимости работы чучела заказчик платит для создания красивой среды обитания, например, объёмной скалы, на которой сидит животное. Минимальный антураж — это примерно плюс 15% к стоимость работы.

Чучела волков, рысей дешевле — около 70–80 тысяч рублей вместе с антуражем. Хищные птицы, зайцы, лисы стоят примерно 20 тысяч рублей. Ковёр из шкуры животного обойдётся в среднем в 20 тысяч рублей. Самые дешёвые категории — это головы косуль (5000 рублей в среднем) и нехищные виды птицы (10 тысяч рублей).

У работы таксидермиста есть сезонность. Например, летом заказов бывает очень мало, тогда я берусь за выделку шкур, набираю учеников, создаю комплектующие.

Где искать клиентов

После открытия студии в Волгограде я своими силами сделал простенький сайт, он приносит около 10–15 крупных клиентов в год. Иногда я запускаю рекламу во «ВКонтакте» и Instagram, например, рассказываю об услугах в сообществах с похожей тематикой.

Раньше я рекламировался на торговых площадках вроде Avito, но платёжеспособных клиентов они не приносят. Эта и аналогичные площадки подойдут для начинающих таксидермистов. Ещё у меня сохранились связи с егерями и охотниками с Кавказа, иногда заказы поступают от них. Помимо этого, работает сарафанное радио.

Планы

Я работаю один, но сейчас появилась потребность в постоянном помощнике, так как часть работы (изготовление голов и ковров) хочу делегировать. А сам постепенно буду развивать новое направление.

С нынешней экономической ситуацией заказывать комплектующие у американских производителей стало сложнее. Поэтому я буду вплотную заниматься изготовлением глаз и наращивать ассортимент других комплектующих.

Пока свои работы я размещаю на Avito и одновременно делаю отдельный сайт. К осени планирую запустить интернет-магазин по продаже комплектующих и манекенов для таксидермистов.