Какие меры принимали страны и как с ними справлялся бизнес.

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Гонконг, май 2003 года Business Insider

2002–2003: атипичная пневмония SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) — тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС). Вирус распространяется воздушно-капельным путём. Эпидемиологи установили, что источником инфекции стали летучие мыши.

Появление и распространение

Впервые вирус зафиксировали в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун.

Власти КНР не сразу отреагировали на его появление и первое время скрывали информацию. Сведения о заболевании появились у ВОЗ только в середине февраля. Это затормозило изучение болезни.

11 февраля 2003 года Китай официально сообщил об эпидемии, тогда число заболевших достигло 300 и было отмечено пять смертельных случаев.

В феврале и марте зафиксированы первые случаи заражения в Канаде, Вьетнаме, Сингапуре.

12 марта ВОЗ объявила об эпидемии SARS и рекомендовала отменить поездки в Китай и Сингапур.

По данным ВОЗ, за время эпидемии 30 стран зарегистрировали 8436 случаев заболевания и более 900 смертей. Наибольшее число жертв пришлось на материковый Китай (348 случаев) и в Гонконг (298 случаев).



В России зарегистрировали только один случай заражения — в Амурской области.



Карантин и другие меры

В марте 2003 года Китай, Сингапур и Канада ввели карантин, закрыли учебные заведения, магазины, театры, кафе и рестораны. Жители трёх стран должны были носить маски, а тех, кто контактировал с заболевшими, отправляли на десятидневный карантин.

Китай не закрывал границы, но Вьетнам, Канада и другие государства запретили авиасообщение со странами с эпидемией SARS. Сотрудники аэропортов этих стран проверяли путешественников на симптомы заболевания.

Власти Сингапура отменяли карантинные меры постепенно и окончательно сняли их в конце апреля 2003 года. Тогда же Китай и Гонконг начали открывать школы, однако заражений стало больше, и карантин ввели повторно. Между открытием школ и ужесточением карантина прошло три дня.

​Карантин уже отменен, но посетителей нет. Кафе в Пекине, 26 мая 2003 года Business Insider

В Канаде под карантином оказались 7000 человек, в 25 раз больше, чем в Китае. На каждого заболевшего канадца приходилось в среднем 100 «контактных», которых помещали на карантин. Работающие жители могли ходить только на работу, свободное перемещение по стране запретили.

Несмотря на ограничения, 72% заболевших заразились SARS в больницах, заражённой оказалась почти половина работников здравоохранения. Медики и политики впоследствии критиковали меры по предотвращению инфекции в Канаде, а карантин признали неэффективным.

В апреле 2003 года, когда было доказано, что вирус распространяется летучими мышами, власти Китая запретили охоту, продажу и употребление диких животных в пищу.

В июне-июле 2003 года ВОЗ сняла ограничения с Китая, Канады и Сингапура и официально объявила об окончании эпидемии атипичной пневмонии.

Учитель ведет дистанционный урок в период карантина в Китае, апрель 2003 года Business Insider

Экономические последствия

SARS оказал влияние на экономику 30 стран: сильнее всего от эпидемии пострадали гостиничный бизнес, туризм и авиаперевозки.

Первую половину 2003 года бизнес Китая был по большей части закрыт. На 77% упал объём авиаперевозок в стране, а средний уровень заполняемости отелей сократился втрое, до 18%.

Работу в сфере туризма потеряли в общей сложности более три млн жителей Китая, Сингапура и Вьетнама. В Китае потери в туризме составили $3,5 млрд, турпоток сократился на 40%.

В Китае розничные предприятия закрылись на три месяца, сотрудникам пришлось взять неоплачиваемые отпуска, а некоторые по соглашению с работодателями получали минимально допустимую зарплату в 300 юаней (около $30).

Компании из Сингапура, США и Канады тоже отправляли своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, некоторые офисы австралийского банка The Macquarie Bank в Гонконге разрешали сотрудникам оставаться дома по своему усмотрению. Производители предметов роскоши вроде Burberry отмечали снижение спроса.

Мировые производители одежды и электроники сменили китайских поставщиков, а некоторые компании (например, производители ПО Sybase) закрыли офисы в Китае.

Из-за эпидемии снизилась покупательная способность населения: доходы среднестатистической семьи в Китае упали почти на четверть. В стране вырос уровень безработицы: по официальным данным, около 8 млн жителей остались без работы. Журналисты South China Morning Post писали, что статистика при этом не учитывала безработных мигрантов.

В Канаде сократили более 28 тысяч рабочих мест. В Сингапуре эпидемия также привела к росту безработицы: она выросла на 0,3%, до 4,7%.

Из-за эпидемии ВВП Сингапура потерял $400 млн, а ВВП Канады, четвёртой страны по количеству заболевших SARS, — $5 млрд в первом квартале 2003 года. Всемирный банк оценил ущерб для ВВП Китая в $14,8 млрд, а для мира — в $33 млрд.

Вспышка заболевания подтолкнула развитие интернет-сервисов в Китае: из-за карантина люди начали активно покупать в онлайне. Объём онлайн-продаж в Китае в 2003 году вырос вдвое год к году — до $471 млн. В дальнейшем доля онлайн-продаж росла с каждым годом.

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма именно тогда решил сместить фокус торговой площадки с продаж для бизнеса на продажи частным покупателям. Спустя неделю после введения карантина Ма запустил розничный онлайн-маркетплейс Taobaо.

Ещё во время карантина популярность обрели SMS. Это загрузило сотовых операторов вроде China Mobile.

2003-2005: птичий грипп

Птичий грипп — это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения и дыхания; подвид вируса гриппа А.

Болезнь передаётся от заражённых птиц человеку при тесном контакте. Инфицированный может потом передать грипп другим людям, что случается реже. Птичий грипп распространяется воздушно-капельным путём.

Взятие крови у курицы на анализ, Китай, 2013 год CNN

Появление и распространение

Штаммы птичьего гриппа впервые проявились у гусей в Китае в 1996 году.

В феврале 2003 года крупная вспышка возникла в Китае, в провинции Гонконг. Болезнь распространилась на соседние страны: Корею, Вьетнам, Японию, Таиланд. Власти вводили карантин для всех импортируемых животных и «местных» животных с признаками заболевания.

В начале 2004 года Китай запретил импорт курицы — этот запрет частично сняли в мае.

К 2005 году вирус зафиксировали в Индонезии, Африке, Европе и на Среднем Востоке.

В 2014–2015 годах вспышку выявили в США.

ВОЗ сообщила о 861 подтверждённом случае заболевания людей H5N1 во всем мире, из которых 455 стали смертельными с 2003 под 2019 год. Наибольшее число заболевших пришлось на период 2003–2004 годов. В России случаев заболевания не было.



В июне 2015 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что заболевших было в 15 раз больше, чем по статистике ВОЗ.



​Хронология распространения вируса по годам с перечислением штаммов вируса и стран, где были отмечены вспышки заболеваний NCBI

Экономические последствия

Наибольшие потери в 2004 году понесла сфера птицеводства: во Вьетнаме и Таиланде потери составили 15–20% от популяции домашней птицы, сильно пострадал туризм Бали, Индонезии, Таиланда и Малайзии.

ВОЗ, Всемирная организация охраны здоровья животных и Центр по контролю и профилактике заболеваний США оценили негативное влияние от эпидемии птичьего гриппа на экономику Азии в $130 млрд.

Во время эпидемии более 220 млн птиц заразились вирусом. Из-за вспышки птичьего гриппа США в 2015 году уничтожили 50 млн птиц, а экономические потери власти оценили в $1,3 млрд. Из-за эпидемии упал спрос на птицу; это повлекло снижение цен на 30% в США в 2015 году.

По данным на 2003 год, из-за SARS и птичьего гриппа в Китае работу потеряли почти треть работников из сферы туризма и обслуживания.

Некоторые предприятия, например банковский холдинг HSBC и FedEx, готовились к распространению вируса после эпидемии SARS. Во время новой эпидемии они перевели часть сотрудников на удалёнку, отказались от офлайн-встреч, установили дезинфицирующие островки в офисах и измеряли сотрудникам температуру.

Издание The Bell уточняет, что экономический ущерб от птичьего гриппа сравним с ущербом от SARS — главным образом из-за гибели поголовья домашней птицы.

По оценке Всемирного банка, вспышка птичьего гриппа в 2003 году привела к потере 2% ВВП Восточной Азии — это около $800 млрд.

2009: свиной грипп

Свиной грипп, или «мексиканка», — вирус H1N1, впервые выявили у свиньи в 1930 году.

В 2009 году произошла вспышка нового штамма среди людей. Причины появления нового подвида вируса неизвестны: ВОЗ утверждала, что вирус не могли распространить свиньи. Вирус нового штамма передавался воздушно-капельным путём, а симптомы напоминали грипп.

Военные контролировали масочный режим в Мексике. Апрель, 2009 год Wikimedia

Появление и распространение

В марте 2009 года медики зафиксировали первые случаи заражения в Мексике. Власти считали болезнь обычным позднесезонным гриппом, но вирус быстро распространялся по стране и за её пределами.

23 апреля в Мексике закрыли на карантин школы и университеты, отменили массовые мероприятия.

25 апреля ВОЗ обеспокоилась скоростью распространения вируса. В этот же день Мексика объявила чрезвычайную ситуацию в стране.

27 апреля ВОЗ присвоила эпидемии четвертый, а 29 апреля — пятый уровень опасности из шести возможных.

​Градация уровней заболевания по версии ВОЗ. Четвёртый уровень угрозы говорит, что случаев заражения становится всё больше, шестой — о стабильно частых случаях заражения между людьми Harvard Business Review

В мае в США болели почти 5500 жителей, в Мексике — более 3500, в Канаде — 496 человек. В то же время первый случай заражения зафиксировали в России.

29 июня ВОЗ признала вспышку пандемией. К тому времени 30 тысяч человек в 74 странах мира были инфицированы.

C июня учёные начали активно работать над созданием вакцины, с июля её начали тестировать, а к ноябрю 2009 года 78 млн доз вакцины были доступны в 77 странах. 19 ноября ВОЗ отчиталась о том, что 65 млн человек привиты.

В августе 2010 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. По данным на июль 2010 года, от свиного гриппа умерли 18 449 человек. Информации о количестве всех заболевших на сайте ВОЗ нет.

По оценкам Университета Миннесоты, учёных США и медицинского издания PLOS, в 2009–2010 году свиным гриппом переболело 10—20% мирового населения, умерло 200 тысяч человек.



Карта распространения свиного гриппа A) к концу апреля 2009 года; B) к концу июля 2010 года New England Journal of Medicine

Карантин и принятые меры

Сотрудники аэропортов США, Китая и других стран проверяли пассажиров на симптомы гриппа. В Мексике за ношением масок следили военные. США, Австралия, Китай и другие страны вводили карантин и закрывали школы на две-четыре недели.

Некоторые страны, Китай, к примеру, вводили обязательный недельный карантин для прибывающих путешественников. Из-за одного заболевшего свиным гриппом путешественника под карантином в Китае оказались 340 человек, в том числе 300 гостей отеля Metropak в Гонконге. При этом не все из них контактировали с заболевшим.

Австралия запретила высадку 2000 пассажиров круизного лайнера Pacific Dawn, на борту которого нашли трёх заболевших.

Экономические последствия

Сильнее всего от пандемии пострадали сфера авиаперевозок, туризм, пищевая промышленность и индустрия развлечений. Фармацевтика, наоборот, выросла на фоне общего экономического кризиса.

Официально ВОЗ не запрещала авиаперелёты, а страны не закрывали границы, но многие отказывались летать и сдавали билеты. Мировая туриндустрия потеряла $2,2 млрд на фоне восстановления от кризиса 2008 года.

Microsoft, General Electric, IBM переводили сотрудников на удалённую работу и ограничивали работу представительств в Мексике. Cisco временно закрыла офисы в Мехико.

По данным NYT, около 40% работников частных компаний США и Мексики были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска при подозрениях на недомогание.

Мировой ВВП в 2009 году составил $60,3 трлн против $63,6 трлн в 2008 году. Однако снижение на 5% обусловлено в том числе и эффектом мирового экономического кризиса.

2014–2019: вирус Эбола

Вирус Эбола передаётся человеку от заражённых животных через кровь и прочие физиологические жидкости. Впервые заболевание появилось в 1976 году в Африке. Вирус выделили в районе реки Эбола (Заир), что и дало ему название.

Вакцинация от вируса в Демократической Республике Конго BBC

Появление и распространение

По данным на 2020 год, самой крупной за всю историю заболевания стала вспышка в Западной Африке в 2014–2016 годах. Вирусом заразились 28 тысяч человек, 11 500 человек умерли. Наиболее пострадали страны Африки, но единичные случаи заболевания зафиксировали США, Италия, Испания и Великобритания.

8 августа 2014 года ВОЗ признала заболевание проблемой мирового масштаба и рекомендовала странам в активной стадии заболевания ввести режим ЧС, а остальным — ограничить поездки в страны с выявленным заболеванием и проверять прибывших из них пассажиров.

В 2018 и 2019 году от эпидемии пострадала Демократическая Республика Конго. По состоянию на ноябрь 2019 года — 3300 человек заразились, 2199 умерли.

Согласно статистике ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, разновидностями вируса Эболы c 1975 по 2019 год переболели более 33 тысяч человек, из них более 15 тысяч умерли.



Карантин и принятые меры

В Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии не хватало медиков, в больницах часто не было воды, мыла и средств защиты. В 2014 году более 700 медиков в этих странах были инфицированы, половина умерла к концу года. В Либерии погибло 8% медицинского персонала. Более 17 тысяч детей осиротели.

Власти пострадавших стран в 2014–2016 годах вводили карантин и ограничивали перемещения, в том числе с привлечением военных, закрывали учебные учреждения и магазины. Чтобы дать возможность врачам выявить новые случаи, в Сьерра-Леоне на три дня запретили любые передвижения.

В Сьерра-Леоне более 1,5 млн жителей находились на карантине, страна закрыла границы. Власти блокировали дороги внутри страны, а внутри регионов перемещаться разрешалось только по установленным маршрутам с девяти утра до пяти вечера. Коммерческие банки перешли на двухчасовой режим работы для снижения рисков заражения.

Несмотря на запреты властей, африканцы продолжали самостоятельно ухаживать за больными родственниками, устраивать обряды погребения, предполагающие телесный контакт, что приводило к дальнейшему инфицированию.

Экономические последствия

От вируса наиболее пострадала сфера сельского хозяйства Африки: отрасль недополучила треть дохода, пятая часть предприятий сферы закрылась. Из-за эпидемии снизились объёмы авиаперевозок и туризма, в том числе и стран-соседей: турпоток в Западной Африке в период заболевания сократился вдвое. Пострадала работа горнодобывающих и металлургических производств.

Суммарный эффект эпидемии на экономику Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне эксперты Всемирного банка оценили в $2,8 млрд, это почти годовой ВВП Гвинеи.

В 2018 году оксфордский журнал The Journal of Infectious Diseases оценил экономические и социальные потери от заболевания в мире в $53 млрд. Помимо экономического эффекта, оценка включала стоимость потери человеческой жизни, затраты на лечение и контроль.

Эпидемия снизила уровень жизни в западноафриканских странах. Согласно опросу Всемирного банка, более 70% респондентов признались, что им не на что купить еду.

Почти каждый второй человек в Либерии потерял работу, уровень безработицы вырос и в других странах Западной Африки.

Для Гвинеи рост ВВП снизился с 4,5% до 3,5%. Всемирный банк говорил, что в 2016 году ВВП Сьерра-Леоне не восстановится, он потерял $800 млн и упал на 20%. В Либерии потери ВВП составили $100 млн.

Влияние вируса Эболы на ВВП стран слева направо: Либерия, Гвинея и Сьерра-Леоне Всемирный банк

2020: Covid-19

Коронавирусная инфекция относится к респираторным заболеваниям, возбудитель — коронавирус SARS-CoV-2.

​Дезинфекция в Пизе, март 2020 года The Straits Time

Появление и распространение

Первый случай заражения произошёл 31 декабря 2019 года в провинции Ухань в Китае.

13 января 2020 года первый случай заболевания вне Китая зафиксирован в Таиланде.

30 января ВОЗ признала заболевание чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Количество заражённых на тот момент составило более 9000 человек в 18 странах.

В России первый случай был выявлен 31 января.



28 февраля заболевание распространилось на 46 стран. 38 стран ввели карантинные меры и режим самоизоляции, ограничения на путешествия и перемещения в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

11 марта ВОЗ объявила заболевание пандемией. Многие страны закрыли границы.

16 марта Россия ограничила полёты в Евросоюз, а с 18 марта Россия закрыла границу для иностранных граждан и лиц без гражданства.

27 марта Россия прекратила авиасообщение со всеми странами.

28 марта правительство Китая ослабило карантинные меры в провинции Ухань.

C конца апреля — начала мая Дания, Франция, Австрия, Италия анонсировали ослабление карантина.

На 3 мая 2020 года выявлено 3,45 млн случаев заражения и 244 тысячи смертей.

На этот же день в России в общей сложности зафиксировали 134 687 случаев заболевания, 1280 человека умерли.

Карантин и принятые меры

Чтобы сдержать распространение инфекции, страны вводили карантин и масочный режим, закрывали учебные учреждения и предприятия. Более ста стран закрыли границы.

Многие массовые мероприятия отменили или перенесли: Олимпийские игры 2020 года в Токио, чемпионаты мира по футболу и матчи итальянской Серии А и английской Премьер-лиги, модные показы и другие.

В марте 2020 года Россия присоединилась к этим мерам. К концу марта власти ввели режим самоизоляции в 26 регионах страны. Во всех регионах ввели режим повышенной готовности.

На момент выхода статьи учебные заведения находятся на карантине, ограничена работа торговых и развлекательных центров, предприятий общепита. Массовые мероприятия запрещены. Правительство объявило период с 28 марта по 11 мая нерабочими днями.

В Италии, Франции, Китае, Греции и некоторых городах России жители должны получать пропуск для выхода из дома.

Экономические последствия

Коронавирус повлёк падение биржевых индексов WeForum

Наиболее пострадали от эпидемии сферы туризма и авиаперевозок, ритейл, общепит и сфера услуг.

В США офисы и заводы закрыли Ford, General Motors, Fiat Chrysler и Honda, местные ритейлеры временно закрыли магазины или отметили существенное снижение спроса.

Российские банки и ИТ-компании перевели сотрудников на удалённую работу. «Совкомбанк» и «Зенит» поселили ключевых работников в офисах.

Распространение коронавируса повлекло падение биржевых индексов по всему миру. 12 марта индекс S&P 500 упал на 9,4%, а 23 марта достиг локального минимума в 2237 пунктов, что соответствует уровню 2017 года. Международный валютный фонд предсказывает падение мировой экономики на 3%.

По оценке Международной организации труда, более 25 млн человек могут потерять работу из-за эпидемии. При этом работники из-за ухудшений условий труда, вероятно, потеряют до конца 2020 года от $860 млрд до $3,4 трлн неполученных выплат. Снижение доходов отразится на 80% работающего мирового населения.

Количество безработных в США достигло рекордного количества в 6,6 млн человек. За январь и февраль 2020 года 5 млн китайцев потеряли работу. По оценке ВШЭ, после эпидемии число безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек: в Минтруде оценку не опровергли и уточнили, что это один из нескольких вероятных сценариев.

Китай к середине февраля потерял почти 1 трлн юаней ($143,1 млрд), около 1% от ВВП страны. По оценкам ЦБ, каждый нерабочий месяц Россия будет терять 1,5–2% своего ВВП ($24–33 млрд). Агентство Fitch прогнозировало, что ВВП России сократится на 1,4% в 2020 году.

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозировала, что рост глобальной экономики в 2020 году замедлится в два раза, до 1,4–1,5%. Bloomberg писало, что мировая экономика потеряет $5 трлн в 2020–2021 году.