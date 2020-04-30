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Галина Мубаракшина
2017

«Сбербанк» направит 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, часть суммы вложили топ-менеджеры Материал редакции

Банк вложит деньги в строительство инфекционной больницы в Иркутской области, разработку вакцин и закупку медсредств.

24 комментария
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«Сбербанк» направит 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против Covid-2019 и обеспечение медсредствами жителей России. Об этом vc.ru рассказали в банке.

Часть средств вложена сотрудниками банка. Топ-менеджеры решили направить на эти цели свои зарплаты за апрель и призвали коллег, акционеров, клиентов и партнёров сделать свой вклад, отметили в «Сбербанке».

Средства на создание вакцин и лекарств получат Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другие исследовательские организации.

Кроме того, финансовую поддержку получат региональные медицинские организации. «Сбербанк» планирует потратить часть денег на поставку медицинского оборудования, средства индивидуальной защиты, а также строительство инфекционной больницы в городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от наводнения.

#новость #сбербанк #коронавирус

Галина Мубаракшина
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24 комментария
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Andrey Shevtsov

19

Копирайтеру заголовка на VC - премию

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Олег Борзов

Andrey
1

А что с ним не так?

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Макс

Олег
4

Показалось что часть из 3 млрд пойдёт на зарплаты топ менеджерам

Ответить

Andrey Shevtsov

Олег
0

Все так, все в лучших традициях СМИ2!

Ответить

ЯжПрограммист

8

кликбейт detected

Ответить

vlad smirnoff

ЯжПрограммист
2

Я кликнул

Ответить

Михаил Синицын

6

Молодцы, так должны поступать все крупные компании, поддерживать в тяжкой ситуации.

Ответить

Roman Moskovskiy

6

заголовок какой-то двусмысленный

Ответить

Mykola Petiukh

2

Вкладывай, не вкладывай — всё равно пидорами назовут.
Вон Яндекс сколько уже сделал, но стоило заглючить виджету Яндекс.Новостей — и всё, пошло говно по трубам.

Ответить

Yan Filatov

Mykola
3

Держу в курсе, Яндекс новости всегда работают так. У них в агрегаторе на главную страницу нормальные новости очень редко попадают.
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга Путина - на главной нет.
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина - на главной.
В Москве многотысячный митинг - на главной нет.

Адекватному человеку стыдно оттуда новости узнавать

Ответить

Mykola Petiukh

Yan
0

Агрегаторами вроде Яндекс.Новостей довольно просто манипулировать. Особенно в России, где СМИ — гигантская помойка.
В Украине те же Яндекс.Новости более-менее нормально собирают повестку

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Michael Shramko

2

99% топам. 1% толпе

Ответить

Светлана Екутеч

1

Заголовок бестолковый)))

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Светлана Екутеч

Светлана
0

Но зато, мотивировал прочитать новость

Ответить

Илья Давыдов

1

Интересно, а зарплаты топов - это какая часть из этих 3млрд?

Ответить

Александр Якунин

–1

На Пикабу срачь, из за того что студентов последних курсов направляют на практику, а они не хотят работать с ковидом, похер что на врача учились, хрень какая то, и какие из них врачи будут ?

Те кто раз мед энциклопедию открывал , знает что есть и по страшнее болезни, а тут все с одним диагнозом, в СИЗ работаешь помогаешь , да не врачем а на побегушках , а что блять они хотели.

Ответить

Arthur Niazyan

Александр
1

Попытка перетащить пикабушный срач на VC засчитана.

Ответить

Виталий Журавлев

Александр
0

У стенке их... и лоб зеленкой помазать

Ответить

Sergey Ontime

0

В заголовке, помощь, будто деньги направили на зарплаты.

Ответить

Вася Пражкин

0

 призвали коллег, акционеров, клиентов и партнёров

Ну ладно там призвать акционеров еще, но клиентов?? Они и так их особо не жалуют, блокируя на раз-два.

Ответить

Valera Rybakoff

0

Всё смешалось в доме Облонских.

Ответить

vlad smirnoff

0

У Сбера несколько топ менеджеров? Не только Герман?...

Ответить

Timur Smirnov

0

@Галина Мубаракшина , подскажите, пожалуйста, где я как клиент / партнер / коллега могу сделать свой вклад? Спасибо!

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svyatoj dukh

–5

Вроде они как несвоим делом, собераються заняться, на нормальном языке ПОНТЫ, просто, не пойму только перед кем!!!!

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