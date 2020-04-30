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Банк вложит деньги в строительство инфекционной больницы в Иркутской области, разработку вакцин и закупку медсредств.
«Сбербанк» направит 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против Covid-2019 и обеспечение медсредствами жителей России. Об этом vc.ru рассказали в банке.
Часть средств вложена сотрудниками банка. Топ-менеджеры решили направить на эти цели свои зарплаты за апрель и призвали коллег, акционеров, клиентов и партнёров сделать свой вклад, отметили в «Сбербанке».
Средства на создание вакцин и лекарств получат Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другие исследовательские организации.
Кроме того, финансовую поддержку получат региональные медицинские организации. «Сбербанк» планирует потратить часть денег на поставку медицинского оборудования, средства индивидуальной защиты, а также строительство инфекционной больницы в городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от наводнения.
Копирайтеру заголовка на VC - премию
А что с ним не так?
кликбейт detected
Молодцы, так должны поступать все крупные компании, поддерживать в тяжкой ситуации.
Вкладывай, не вкладывай — всё равно пидорами назовут.
Вон Яндекс сколько уже сделал, но стоило заглючить виджету Яндекс.Новостей — и всё, пошло говно по трубам.
Держу в курсе, Яндекс новости всегда работают так. У них в агрегаторе на главную страницу нормальные новости очень редко попадают.
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга Путина - на главной нет.
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина - на главной.
В Москве многотысячный митинг - на главной нет.
Адекватному человеку стыдно оттуда новости узнавать
Агрегаторами вроде Яндекс.Новостей довольно просто манипулировать. Особенно в России, где СМИ — гигантская помойка.
В Украине те же Яндекс.Новости более-менее нормально собирают повестку
Заголовок бестолковый)))
На Пикабу срачь, из за того что студентов последних курсов направляют на практику, а они не хотят работать с ковидом, похер что на врача учились, хрень какая то, и какие из них врачи будут ?
Те кто раз мед энциклопедию открывал , знает что есть и по страшнее болезни, а тут все с одним диагнозом, в СИЗ работаешь помогаешь , да не врачем а на побегушках , а что блять они хотели.
призвали коллег, акционеров, клиентов и партнёров
Ну ладно там призвать акционеров еще, но клиентов?? Они и так их особо не жалуют, блокируя на раз-два.
@Галина Мубаракшина , подскажите, пожалуйста, где я как клиент / партнер / коллега могу сделать свой вклад? Спасибо!
Вроде они как несвоим делом, собераються заняться, на нормальном языке ПОНТЫ, просто, не пойму только перед кем!!!!
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