Банк вложит деньги в строительство инфекционной больницы в Иркутской области, разработку вакцин и закупку медсредств.

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«Сбербанк» направит 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против Covid-2019 и обеспечение медсредствами жителей России. Об этом vc.ru рассказали в банке.

Часть средств вложена сотрудниками банка. Топ-менеджеры решили направить на эти цели свои зарплаты за апрель и призвали коллег, акционеров, клиентов и партнёров сделать свой вклад, отметили в «Сбербанке».

Средства на создание вакцин и лекарств получат Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другие исследовательские организации.