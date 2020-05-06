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Первыми смогут возобновить работу ритейлеры и сфера услуг, но с ограничениями.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о мерах поддержки экономики и социальной сферы описала схему поэтапного снятия ограничений в регионах, связанных с распространением коронавируса.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа, на каждом из которых будет расширяться перечень открытых общественных пространств:
Список мероприятий главы регионов будут определять совместно с представителями Роспотребнадзора. Ситуация будет зависеть, в частности, от темпа прироста заболевших, количества свободных мест в больницах, охвата тестирования и других параметров, подчеркнула Попова. Если ситуация с Covid-2019 осложнится, ограничения могут вернуть, уточнила она.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая в столице полностью возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Если ситуация останется стабильной, можно будет снимать ограничения и для других сфер, добавил он, однако выход из режима самоизоляции или снятие ограничений для сферы услуг преждевременно.
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Дети это самые замечательные разносчики заразы все же знают, что заболел кто-то в садике значит заболеют все, а заболел ребенок значит зпболеют оба родителя или вы думаете что родители от ребенка социальную дистанцию будут держать?
Какая власть, такие и предложения...Никакой конкретики, одна вода!
Решили долго вату не катать - пусть просто все заболеют - авось куда-нибудь выплывем... кто жив останется...
Люди быстрее от голода умрут, чем от Covid-19, а все переживают от разносчиках вируса. Россия выйдет хоть на первое, хоть на 10е, так как ОРВИ и тп, тоже туда попадают.
На работу вас никто идти не заставляет, сидите в квартире
Вы не очень информированы (не в теме). Читайте ниже Дениса П.
СПРАВКА: от голода умирают за 2-6 недель, от коронавируса - за 3-10 дней.
Вы не очень умны, пример многих стран прошедших/находящихся на пике, показывает, что при избыточной нагрузке на систему здравоохранения умирает каждый второй/третий заболевший. И это в Италии, Испании и прочих более-менее цивилизованных странах, что будет в нашей, где уже пятый год умирает мучительной смертью медицина, страшно представить.
Денис, ну что уж мелочиться. Каждый первый умирает!
Я бы даже так сказал - на одного заразившегося, умирает 1.5 человека!
С каждым днем заболевших все больше и больше, уже по 10к+ новых случаев
@
Пора постепенно снимать ограничения, ситуация стабильна
WTF???
Так просто надо успеть ко дню победы обогнать Германию по числу заболевших. А к новому дню окончания войны - и США обойти.
Надо, конечно, разделять МСК и регионы.
Но, скажите, что по открытию фитнес-клубов и бассейнов в регионах, они к какому-то из этих 3-х пунктов относятся?
Фитнес-клубы где-то там, за пределами возможностей мозга чиновников.
Ничего, уже осенью начнете прилично сбрасывать.
К осени ВладимВладимыч 28-й пакет анонсирует - хочешь продолжать работать - заплати налог.
Не будете, Силуанов не даст этому произойти.
Только что получит ответ от Роспотребнадзора, что хостелы безопасны и закрывать их не будет
А гостиницы когда спят в разных номерах опасней :))) ой ну Петросяния :)
Вы хотите сказать, что 5* Mariott опасней хостела?
Сейчас уже нет, но на первом этапе да. Ведь ковид в россии - болезнь богатых, тех, у кого были деньги путешествовать
Правильно, это ж не магазин техники, где люди постоянно тусуются и находятся в общем пространстве. Обкурятся и приходят купить плазму и всех заражают
В то время, как в большинстве стран мира уже массово открываются и магазины и кафе... наши вредители стараются навредить напоследок .
При том производства массово откроются. Офисы тоже...
Бюджет же надо осваивать. Ну там бордюры менять, асфальт, да и гастики уже без дела начинают уставать, а это опасно :0)
В этих большинстве стран количество новых заражённых сильно снизилось в России же наоборот эпидемия на пике.
При том, что уровень запретов зашкаливал....
возможно данный уровень заражения связан с толпами в ОТ, полностью дырявой медициной с массовым заражением там, огромных количеством "рабочих общежитий" ?
такое ощущение - что ограничивали одно, а вирус распространяется совсем другими путями
ВНАЧАЛЕ: Разрешены занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах. НО ПАРКИ ОТКРОЮТ 3-им этапом....У подъезда что ли на асфальте спортом заниматься?
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