Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Галина Мубаракшина
5278

Роспотребнадзор предложил план постепенного снятия ограничений: все заведения общепита и гостиницы откроются последними Материал редакции

Первыми смогут возобновить работу ритейлеры и сфера услуг, но с ограничениями.

34 комментария
В закладки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о мерах поддержки экономики и социальной сферы описала схему поэтапного снятия ограничений в регионах, связанных с распространением коронавируса.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа, на каждом из которых будет расширяться перечень открытых общественных пространств:

  1. Разрешены занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа сферы торговли и услуг (на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции).
  2. Разрешены прогулки по улице с членами семьи, работа объектов торговли и услуг большей площади (но с ограничением количества одновременно обслуживаемых посетителей), начинают работать образовательные организации.
  3. Открыты парки, скверы (при соблюдении дистанции между людьми). Разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничений по площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Будут работать все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Список мероприятий главы регионов будут определять совместно с представителями Роспотребнадзора. Ситуация будет зависеть, в частности, от темпа прироста заболевших, количества свободных мест в больницах, охвата тестирования и других параметров, подчеркнула Попова. Если ситуация с Covid-2019 осложнится, ограничения могут вернуть, уточнила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая в столице полностью возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Если ситуация останется стабильной, можно будет снимать ограничения и для других сфер, добавил он, однако выход из режима самоизоляции или снятие ограничений для сферы услуг преждевременно.

#новость #бизнеснакарантине #коронавирус

Галина Мубаракшина
+5698
13
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 34, "likes": 6, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 125344, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 May 2020 17:00:33 +0300", "is_special": false }
Карьера
Кризис – время заняться карьерой?
Что происходит на рынке труда? Можно ли найти работу в разгар пандемии? По каким компаниям не ударил кризис…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Vitold Sedyshev

6

Дети это самые замечательные разносчики заразы все же знают, что заболел кто-то в садике значит заболеют все, а заболел ребенок значит зпболеют оба родителя или вы думаете что родители от ребенка социальную дистанцию будут держать?

Ответить

Гарик Авакян

5

Какая власть, такие и предложения...Никакой конкретики, одна вода!

Ответить

Ivan Kolyhalov

Гарик
1

вода тоже не всем

Ответить

Джамил Меджидов

Гарик
1

"Отнеситесь с пониманием" ©

Ответить

Александр Самохин

4

Решили долго вату не катать - пусть просто все заболеют - авось куда-нибудь выплывем... кто жив останется...

Ответить

Магомед Шереметьев

Александр
0

Можно даже пенсионный возраст уменьшить и +100% к рейтингу

Ответить

Елена Никитина

3

Люди быстрее от голода умрут, чем от Covid-19, а все переживают от разносчиках вируса. Россия выйдет хоть на первое, хоть на 10е, так как ОРВИ и тп, тоже туда попадают.
На работу вас никто идти не заставляет, сидите в квартире

Ответить

Борис Васильев

Елена
0

Вы не очень информированы (не в теме). Читайте ниже Дениса П.
СПРАВКА: от голода умирают за 2-6 недель, от коронавируса - за 3-10 дней.

Ответить

Vladislav S

Елена
–1

А вы, да, кормить их будете, кто в квартире? 

Ответить

Денис Плыкин

Елена
–2

Вы не очень умны, пример многих стран прошедших/находящихся на пике, показывает, что при избыточной нагрузке на систему здравоохранения умирает каждый второй/третий заболевший. И это в Италии, Испании и прочих более-менее цивилизованных странах, что будет в нашей, где уже пятый год умирает мучительной смертью медицина, страшно представить.

Ответить

Roman Nenznaskiy

Денис
–1

Денис, ну что уж мелочиться. Каждый первый умирает! 
Я бы даже так сказал - на одного заразившегося, умирает 1.5 человека! 

Ответить

Влад Борщ

3

С каждым днем заболевших все больше и больше, уже по 10к+ новых случаев
@
Пора постепенно снимать ограничения, ситуация стабильна

WTF???

Ответить

Максим Бурашников

Влад
3

Стабильный пиздец)))

Ответить

Vladislav S

Влад
3

Так просто надо успеть ко дню победы обогнать Германию по числу заболевших. А к новому дню окончания войны - и США обойти. 

Ответить

Dmitriy

3

Надо, конечно, разделять МСК и регионы.
Но, скажите, что по открытию фитнес-клубов и бассейнов в регионах, они к какому-то из этих 3-х пунктов относятся?

Ответить

Вася Пражкин

Dmitriy
0

Фитнес-клубы где-то там, за пределами возможностей мозга чиновников.

Ответить

Dmitriy

Вася
2

Чувствую, к концу лета как чиновник выглядеть буду, неприятно

Ответить

Вася Пражкин

Dmitriy
0

Ничего, уже осенью начнете прилично сбрасывать.

Ответить

Dmitriy

Вася
5

Государство и тут обо мне позаботится, так неожиданно и прияяятно

Ответить

Вася Пражкин

Dmitriy
0

К осени ВладимВладимыч 28-й пакет анонсирует - хочешь продолжать работать - заплати налог.

Ответить

Сергей Низовцев

Dmitriy
0

Не будете, Силуанов не даст этому произойти.

Ответить

Dmitriy

Сергей
0

Да, в этом они профи, не поспорить

Ответить

Бургомистр

2

Только что получит ответ от Роспотребнадзора, что хостелы безопасны и закрывать их не будет

Ответить

Che Vitaly

Бургомистр
2

А гостиницы когда спят в разных номерах опасней :))) ой ну Петросяния :)

Ответить

Вася Пражкин

Бургомистр
1

Вы хотите сказать, что 5* Mariott опасней хостела?

Ответить

Vladislav S

Вася
0

Сейчас уже нет, но на первом этапе да. Ведь ковид в россии - болезнь богатых, тех, у кого были деньги путешествовать

Ответить

Vladislav S

Бургомистр
0

Правильно, это ж не магазин техники, где люди постоянно тусуются и находятся в общем пространстве. Обкурятся и приходят купить плазму и всех заражают 

Ответить

Илитный Иксперт

Vladislav
1

Магазины техники никто и не закрывал

Ответить

Дмитрий Малахов

–1

В то время, как в большинстве стран мира уже массово открываются и магазины и кафе... наши вредители стараются навредить напоследок .

При том производства массово откроются.  Офисы тоже...

Ответить

Антон Штадлер

Дмитрий
3

Бюджет же надо осваивать. Ну там бордюры менять, асфальт, да и гастики уже без дела начинают уставать, а это опасно :0)

Ответить

Sergey Burmistrov

Дмитрий
2

В этих большинстве стран количество новых заражённых сильно снизилось в России же наоборот эпидемия на пике.

Ответить

Дмитрий Малахов

Sergey
0

При том, что уровень запретов зашкаливал....

возможно данный уровень заражения связан с толпами в ОТ,  полностью дырявой медициной с массовым заражением там,  огромных количеством "рабочих общежитий" ?

такое ощущение - что ограничивали одно, а вирус распространяется совсем другими путями

Ответить

Ivan Kushner

Дмитрий
1

Производства не закрывались))

Ответить

Филипп Балтич

1

ВНАЧАЛЕ: Разрешены занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах. НО ПАРКИ ОТКРОЮТ 3-им этапом....У подъезда что ли на асфальте спортом заниматься?

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Aura
Подписан
Отписаться
Продуктовая разработка в «Ауре»: гипотезы, side-by-side и эксперименты
В этой статье расскажем о процессе продуктовой разработки в «Ауре» и детально рассмотрим улучшение переключения ленты п…
0
ivi
Подписан
Отписаться
«РЖД-Медицина» и онлайн-кинотеатр ivi запустили совместный проект
Ведущий онлайн-кинотеатр ivi предоставит бесплатный доступ к своему контенту для пациентов и медицинских сотрудников тр…
0
Сбербанк
Подписан
Отписаться
Хроники самоизоляции: боли и радости IT-специалистов
Апрель в России прошел под знаком пандемии и самоизоляции. Если почитать статьи в СМИ, то все разошлись по домам и брос…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Суханов
за день
Ну хоть кто то заработал на бинарных опционах)
Стоимость Tesla превысила порог, необходимый для выплаты первой премии Илону Маску — он получит акции на $706 млн
Михаил Осетров
за неделю
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11%

Прямой эфир

Гала Перидоловна

Вице-президент Amazon Тим Брэй…

Александр Блинков

Бывший гендиректор Okko Иван…

Илья Сазонов

Почему не работает реклама у…

Андрей Захаров

Почему "местное" не значит…

Alexander Yermakov

Почему "местное" не значит…

Гала Перидоловна

Российская ИТ-компания «Крок…

Nickfaq

Рекламные технологии в продаже…

Леонид Барышников

Ozon снизил индекс продавца и…

Борис Васильев

Роспотребнадзор предложил план…

Магомед Шереметьев

Роспотребнадзор предложил план…

Гала Перидоловна

Российская ИТ-компания «Крок…

Roman Nenznaskiy

Роспотребнадзор предложил план…

Evgheni Chiriliuc

Фото: прототип «умного» дома…

Иннокентий Фефилов

Российская ИТ-компания «Крок…

Дмитрий Малахов

Роспотребнадзор предложил план…

Nikita Lyalin

Как SaaS Callibri…

Антон

Бывший гендиректор Okko Иван…

Фёдор Зима

Механическая служанка и…

Андрей Захаров

Почему "местное" не значит…

Георгий Москалёв

Видео: прототип интерфейса для…