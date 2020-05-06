Первыми смогут возобновить работу ритейлеры и сфера услуг, но с ограничениями.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о мерах поддержки экономики и социальной сферы описала схему поэтапного снятия ограничений в регионах, связанных с распространением коронавируса.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа, на каждом из которых будет расширяться перечень открытых общественных пространств:

Разрешены занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа сферы торговли и услуг (на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции). Разрешены прогулки по улице с членами семьи, работа объектов торговли и услуг большей площади (но с ограничением количества одновременно обслуживаемых посетителей), начинают работать образовательные организации. Открыты парки, скверы (при соблюдении дистанции между людьми). Разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничений по площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Будут работать все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Список мероприятий главы регионов будут определять совместно с представителями Роспотребнадзора. Ситуация будет зависеть, в частности, от темпа прироста заболевших, количества свободных мест в больницах, охвата тестирования и других параметров, подчеркнула Попова. Если ситуация с Covid-2019 осложнится, ограничения могут вернуть, уточнила она.