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Галина Мубаракшина
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Салон красоты в машине: «Бьюти такси» в Москве делает маникюр и причёски несмотря на ограничения из-за коронавируса Материал редакции

Бизнес работает с осени 2019 года, но теперь стал более актуальным.

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С сентября 2019 года в Москве работает «Бьюти такси» — салон красоты, оборудованный в фургоне. Во время поездки или на остановке клиент может сделать маникюр, педикюр, мейкап и укладку.

Инвестиции в проект превысили 5 млн рублей, рассказывала основатель проекта Наталья Мезенцева. По её расчётам, бизнес должен был выйти на окупаемость «через два-три года».

В декабре 2019 года проект обсуждали участники Comedy club. Тогда Мезенцева сообщила, что после рекомендации Ольги Бузовой она получила много заказов. К сервису отнеслись с юмором, потому что во время поездки делать мейкап или маникюр довольно сложно.

beautytaxi.ru

С 30 марта 2020 года в Москве и Московской области салоны красоты должны быть закрыты. Однако «Бьюти такси» продолжило принимать заказы, узнали «Открытые медиа» из переписки с сотрудником компании.

Маникюр в «Бьюти такси» стоит 3500 рублей, педикюр — 4500 рублей, написал изданию в WhatsApp сотрудник салона. Это дороже, чем по прайсу на сайте сервиса: 2500 рублей за укладку, 2000 рублей — за маникюр. Услуга доступна по записи — нужно указать адрес и удобное время, а также внести плату, отмечает издание.

По данным «Контур.Фокус», ИП Мезенцева Наталья Михайловна зарегистрирована в Московской области. Основной вид деятельности — «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», в числе других — «деятельность легкового такси».

Компания продолжает работу несмотря на ограничения: для легкового такси нужно разрешение в Москве и Московской области. У ИП Мезенцевой его нет, отмечает издание со ссылкой на реестр на сайте мэра Москвы.

Оказание косметических услуг в присутствии человека не допускается независимо зависимости от того, где это происходит: в помещении или машине, пояснил «Открытым медиа» управляющий партнёр юридической фирмы «Легис Консалт» Айрат Камалов.

#бизнеснакарантине #такси

Галина Мубаракшина
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