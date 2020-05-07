Возобновить работу смогут только предприятия промышленности и строительства.

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Власти Москвы продлили ограничения для бизнеса, введенные в городе из-за пандемии коронавируса Covid-19, до 31 мая 2020 года. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

С 12 мая к нормальной работе могут вернуться лишь предприятия промышленности и строительства. Однако они должны соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима. Все, кто может работать удалённо, должны оставаться дома.

Собянин объяснил, что в отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промпредприятий практически не контактируют с потребителями. Кроме того, возобновление производств и инвестиций в инфраструктуру позволит «оживить тысячи производственных цепочек». На работу смогут вернуться 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч — в других регионах России, отметил Собянин.

Также сохранён запрет на работу каршеринга, такси могут продолжить перевозки при наличии разрешения на работу в Москве и Подмосковье. Однако власти сделали послабление для сервисов перевозок по заказу, к которым относятся премиальные такси: с 12 мая они смогут возобновить работу.

Временные ограничения для ритейлеров, общепита, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — заявил глава города.

Продолжить работу смогут продуктовые и зоомагазины, аптеки, салоны связи, магазины товаров первой необходимости, а также киоски в метрополитене, которые торгуют масками и перчатками, и другие.