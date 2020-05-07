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Возобновить работу смогут только предприятия промышленности и строительства.
Власти Москвы продлили ограничения для бизнеса, введенные в городе из-за пандемии коронавируса Covid-19, до 31 мая 2020 года. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
С 12 мая к нормальной работе могут вернуться лишь предприятия промышленности и строительства. Однако они должны соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима. Все, кто может работать удалённо, должны оставаться дома.
Собянин объяснил, что в отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промпредприятий практически не контактируют с потребителями. Кроме того, возобновление производств и инвестиций в инфраструктуру позволит «оживить тысячи производственных цепочек». На работу смогут вернуться 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч — в других регионах России, отметил Собянин.
Также сохранён запрет на работу каршеринга, такси могут продолжить перевозки при наличии разрешения на работу в Москве и Подмосковье. Однако власти сделали послабление для сервисов перевозок по заказу, к которым относятся премиальные такси: с 12 мая они смогут возобновить работу.
Временные ограничения для ритейлеров, общепита, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — заявил глава города.
Продолжить работу смогут продуктовые и зоомагазины, аптеки, салоны связи, магазины товаров первой необходимости, а также киоски в метрополитене, которые торгуют масками и перчатками, и другие.
Власти Москвы ввели ограничения для бизнеса в конце марта 2020 года. После этого они несколько раз продлевались, последний раз до 12 мая.
Да уже до нового года давайте
Все уже работают
Кто все, если речь не про диджитал? Строители и продавцы пятерочек?
Эльдорадо например - с заходом через подземный паркинг :) У нас в стране разве есть ситуация, против которой не будет найден выход?
Шереметьево, Домодедово, Внуково. Еще и выбор есть.
пусть Эльдорадо оплачивает лечение, закупает ИВЛ
А карантина все нет, режима ЧС нет, прямой помощи бизнесу и людям нет. И с заразой не справляются и помогать не хотят. Режим глупцов и подлецов
Не согласен на счет глупцов, все они по уму делают для себя.
Вы со своим ЧС збли, вы вкусе что такое ЧС ? Я допустим не хочу отдавать машину или квартиру в пользование государству ментам например... понимаете что будет ?
GTA San Moskitos? В главной роли мент: бегает по улицам, садится в чужие авто, спит в чужих спальнях. Других же дел нет
Вы пользуетесь устаревшей информацией или толкованием какого-то херового юриста, которое разошлось месяц назад по пабликам и маргинальным СМИ, а потом было подхвачено ботами. Всё это (реквизирование имущества "во благо родины", ввод комендантского часа и прочая жесть) возможно только при ЧС и законах о нём времен СССР. При ЧП (а именно его надо было бы ввести), всё достаточно мягко и в правовом поле адекватно сложившейся ситуации. При ЧП вводятся некоторые ограничения, но государство берет на себя огромные обязанности (чего сейчас людям и нужно). Сейчас всех кинули за борт со словами "теперь вы там сами, если че ждем вас на том берегу, денежку по кредитным отсрочкам только не забудьте".
кому нахуй ваша машина и квартира нужна? прочитали один пункт из закона и теперь сову на глобус натягиваете?
Просто те действия которые власть делают с ограничением прав, работы предприятий и тд относится к ЧС. В рамках ЧС можно полномочия ограничить полиции и т.д.
Плюс за действия власти и т.д в режиме час отвечать власти. Так же если кто то будет вламываться в хату под видом полиции и не представляться, кто мешает защищать свое имущество любой ценой?
Если лето тоже так будет, то это будет пздц
Все уже взяли кредиты на зарплаты? )
К сожалению не дают, кроме воображаемых кредитов.
К радости же, брать кредит на зарплату это вешать себе веревку на шею.
Вот это я понимаю - независимое мнение. Никогда бы и не подумал, что власть настолько благородна, а вон оно как
Каршеринга не хватает. Остальное терпимо
Денег не хватает. Остальное терпимо.
А вот и поддержка малого и среднего бизнеса подъехала от мэрии!
В тесных стройвагончиках армия гастарбайтеров (не депортированных, без регистрации и разрешений на работу) под руководством оленевода, читает заговоры против вируса и не болеет. А москвичи на пробежке в парке? Овощ-мовощ, шашлык-машлык в палатке без канализации и водопровода можно продавать, а в ТЦ нет. Продуктовый магазин, аптека, пивной и алкогольный лабаз не заразен, а промтоварный, салон красоты, фитнес, бассейн заразен? Полицейские, судейские, разносчики пиццы, озеленители не заразны?Избирательный подход.
Никто не сомневался, что до 1 числа продлят, только как и ранее начнётся следующее: «Все будут ходит в парикмахерские и магазины через «чёрный ход». Все конечно видно, что большинство не соблюдают элементарных норм дистанции, не носят «намордники», только повышенный градус недовольства растёт, причём делают это журналисты. Какого хрена ловить людей и штрафовать и показывать по каждому каналу и по лесопаркам делать репортажи, нагнетать обстановку. Посмотрите Маск@а#4... ПОКА НАРОД НЕ ОСОЗНАЕТ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. 90% не верят в происходящее. Надо не давить негативом, а разъяснять нужно. Негативность всегда будет восприниматься в «штыки» и наоборот - Нормальный разговор в спокойном тоне даст больше результата. А те кто нарушает предупреждать, а затем при повторе принимать меры..всегда будут те кто не будет соблюдать правила и те, кто их придерживается..
Малышева вон говорит, что вирус - чудо чудесное, чем не позитив. А раньше все наперебой твердили, что вирус не опасен и прочий позитив несли. А власти не закрывали границы с Китаем и Италией. Все было в спокойном тоне. И вон чем кончилось. Через 10 дней второе место в мире будет. Нужен человеческий режим ЧС , карантин и коммендатский час после 8 вечера. Тогда за пару недель удастся на ПЛАТО выйти.
можно еще девственниц в вулкан кидать - слышал это помогает.
А, что, Бог, который с русскими, он уже не помогает?
Сказочный ты дедушка.
Люди не верят потому что шляпа это всё. Все их цифры, слова и действия - курам на смех!
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Через Минск самолёты летят
Бали - помойка еще та
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Одесса и Бали .... Что то не сходится где то
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И фитнес работает и пляж
Собянинские постановления противоречат конституции, нарушают закон и свободу личности. Теперь выбравшие эту власть счастливы.
Логично, чо. Если производство масок наладить не можем, то надо храмы строить и усердно молиться, по три раза в день минимум.
Да просто караул надо банкротиться
Интересно сколько еще человек напишут "так и до нового года можно продливать "?🙄
Интересно а как так, Собянин самоизоляцию продлил, а при этом Путин нерабочие дни не продлил. То есть по факту на работу ездить обязан (иначе прогул), а Собянин не разрешает (иначе штраф)
Разве стройки останавливали? Строили как и строят, а так же нарушению при этом жестко технику безопасности. На высоте без страховок и т.д)
Останавливали )) Между моим и соседним районом не весь бордюр уложили еще ) отрезок остался и асфальта нет )
На нижегородской, как ТЦ строили и так строили.
возможно в разных местах по разному договорились. Все, что видел я - стоит и не строится.
Интересно, если мы обойдём США по больным, нам сделают такие же выплаты как у них? А стоп... Че это я
Швеция и Беларусь войдут в учебники, как неподавшиеся безумию в смутные времена бабуинов.
Кстати, есть прекрасная старая книга "Наиболее распространённые заблуждения и безумства толпы". В тему.
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