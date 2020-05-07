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Татьяна Боброва
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Власти Москвы продлили ограничения для бизнеса до 31 мая Материал редакции

Возобновить работу смогут только предприятия промышленности и строительства.

75 комментариев
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Власти Москвы продлили ограничения для бизнеса, введенные в городе из-за пандемии коронавируса Covid-19, до 31 мая 2020 года. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

С 12 мая к нормальной работе могут вернуться лишь предприятия промышленности и строительства. Однако они должны соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима. Все, кто может работать удалённо, должны оставаться дома.

Собянин объяснил, что в отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промпредприятий практически не контактируют с потребителями. Кроме того, возобновление производств и инвестиций в инфраструктуру позволит «оживить тысячи производственных цепочек». На работу смогут вернуться 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч — в других регионах России, отметил Собянин.

Также сохранён запрет на работу каршеринга, такси могут продолжить перевозки при наличии разрешения на работу в Москве и Подмосковье. Однако власти сделали послабление для сервисов перевозок по заказу, к которым относятся премиальные такси: с 12 мая они смогут возобновить работу.

Временные ограничения для ритейлеров, общепита, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — заявил глава города.

Продолжить работу смогут продуктовые и зоомагазины, аптеки, салоны связи, магазины товаров первой необходимости, а также киоски в метрополитене, которые торгуют масками и перчатками, и другие.

Власти Москвы ввели ограничения для бизнеса в конце марта 2020 года. После этого они несколько раз продлевались, последний раз до 12 мая.

#новость #москва #коронавирус

Татьяна Боброва
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75 комментариев
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Da Apricot

26

Да уже до нового года давайте

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Ramil Imadeev

Da
6

Все уже работают

Ответить

Nikita Kharchenko

Ramil
5

Кто все, если речь не про диджитал? Строители и продавцы пятерочек?

Ответить

Da Apricot

Nikita
1

Эльдорадо например - с заходом через подземный паркинг :) У нас в стране разве есть ситуация, против которой не будет найден выход?

Ответить

Михаил Алекперов

Da
1

Шереметьево, Домодедово, Внуково. Еще и выбор есть.

Ответить

Руслан Байбурин

Михаил
0

Жуковский еще

Ответить

Yura Nabokov

Da
0

пусть Эльдорадо оплачивает лечение, закупает ИВЛ

Ответить

Leo Uvarov

Yura
0

вам в госдуму надо!

Ответить

Maxim Lialin

Da
0

Не выход, а задний вход, если точнее)

Ответить

Li Bel

Nikita
0

Строители не работают, даже иностранные фирмы стоят с замороженными стройками

Ответить

Vladislav S

Da
3

До июля уж точно. К гадалке не ходи. 

Ответить

Денис Демидов

Da
2

До восстановления цен на нефть

Ответить

Vladislav S

14

А карантина все нет, режима ЧС  нет,  прямой помощи бизнесу и людям нет. И с заразой не справляются и помогать не хотят. Режим глупцов и подлецов

Ответить

Денис Демидов

Vladislav
2

Не согласен на счет глупцов, все они по уму делают для себя.

Ответить

Vladislav S

Денис
1

до поры до времени

Ответить

Василий Сергеев

Vladislav
0

Вы со своим ЧС збли, вы вкусе что такое ЧС ? Я допустим не хочу отдавать машину или квартиру в пользование государству ментам например... понимаете что будет ?

Ответить

Vladislav S

Василий
1

GTA San Moskitos?  В главной роли мент: бегает по улицам, садится в чужие авто, спит в чужих спальнях. Других же дел нет

Ответить

Андрей Малолин

Василий
1

Вы пользуетесь устаревшей информацией или толкованием какого-то херового юриста, которое разошлось месяц назад по пабликам и маргинальным СМИ, а потом было подхвачено ботами. Всё это (реквизирование имущества "во благо родины", ввод комендантского часа и прочая жесть) возможно только при ЧС и законах о нём времен СССР. При ЧП (а именно его надо было бы ввести), всё достаточно мягко и в правовом поле адекватно сложившейся ситуации. При ЧП вводятся некоторые ограничения, но государство берет на себя огромные обязанности (чего сейчас людям и нужно). Сейчас всех кинули за борт со словами "теперь вы там сами, если че ждем вас на том берегу, денежку по кредитным отсрочкам только не забудьте".

Ответить

Мистер Блондин

Василий
1

кому нахуй ваша машина и квартира нужна? прочитали один пункт из закона и теперь сову на глобус натягиваете?

Ответить

Yan Purvenes

Василий
0

Просто те действия которые власть делают с ограничением прав, работы предприятий и тд относится к ЧС. В рамках ЧС можно полномочия ограничить полиции и т.д.
Плюс за действия власти и т.д в режиме час отвечать власти. Так же если кто то будет вламываться в хату под видом полиции и не представляться, кто мешает защищать свое имущество любой ценой?

Ответить

Фахриддин Караев

12

Если лето тоже так будет, то это будет пздц

Ответить

Василий Сергеев

Фахриддин
2

Так и так пздец

Ответить

Птиц

6

Все уже взяли кредиты на зарплаты? )

Ответить

Игорь Крафт

Птиц
4

К сожалению не дают, кроме воображаемых кредитов.

Ответить

Денис Демидов

Игорь
2

К радости же, брать кредит на зарплату это вешать себе веревку на шею.

Ответить

Птиц

Игорь
1

Уверен, многие ещё спасибо скажут, что не смогли в ещё большие долги залезть.

Ответить

Vladislav S

Птиц
0

Вот это я понимаю - независимое мнение. Никогда бы и не подумал, что власть настолько благородна, а вон оно как

Ответить

volkov

3

Каршеринга не хватает. Остальное терпимо

Ответить

Сергей Сергеев

volkov
11

Денег не хватает. Остальное терпимо. 

Ответить

volkov

Сергей
1

Универсальный коммент)

Ответить

Александр Алмазов

7

Давай, делай до победного! 🤭 Прям до 1 января 2021 блядь 🥳 🍾

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

7

А вот и поддержка малого и среднего бизнеса подъехала от мэрии!

Ответить

Владислав Куликов

3

В тесных стройвагончиках армия гастарбайтеров (не депортированных, без регистрации и разрешений на работу) под руководством оленевода, читает заговоры против вируса и не болеет. А москвичи на пробежке в парке? Овощ-мовощ, шашлык-машлык в палатке без канализации и водопровода можно продавать, а в ТЦ нет. Продуктовый магазин, аптека, пивной и алкогольный лабаз не заразен, а промтоварный, салон красоты, фитнес, бассейн заразен? Полицейские, судейские, разносчики пиццы, озеленители не заразны?Избирательный подход.

Ответить

Фабрика деда Мороза

2

Никто не сомневался, что до 1 числа продлят, только как и ранее начнётся следующее: «Все будут ходит в парикмахерские и магазины через «чёрный ход». Все конечно видно, что большинство не соблюдают элементарных норм дистанции, не носят «намордники», только повышенный градус недовольства растёт, причём делают это журналисты. Какого хрена ловить людей и штрафовать и показывать по каждому каналу и по лесопаркам делать репортажи, нагнетать обстановку. Посмотрите Маск@а#4... ПОКА НАРОД НЕ ОСОЗНАЕТ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. 90% не верят в происходящее. Надо не давить негативом, а разъяснять нужно. Негативность всегда будет восприниматься в «штыки» и наоборот - Нормальный разговор в спокойном тоне даст больше результата. А те кто нарушает предупреждать, а затем при повторе принимать меры..всегда будут те кто не будет соблюдать правила и те, кто их придерживается..

Ответить

Vladislav S

Фабрика
2

Малышева вон говорит, что вирус - чудо чудесное, чем не позитив. А раньше все наперебой твердили, что вирус не опасен и прочий позитив несли. А власти не закрывали границы с Китаем и Италией.  Все было в спокойном тоне. И вон чем кончилось. Через 10 дней второе место в мире будет. Нужен человеческий режим ЧС , карантин и коммендатский час после 8 вечера. Тогда за пару недель удастся на ПЛАТО выйти. 

Ответить

Leo Uvarov

Vladislav
1

можно еще девственниц в вулкан кидать - слышал это помогает.

Ответить

Vladislav S

Leo
2

А, что, Бог, который с русскими, он уже не помогает? 

Ответить

Arthur Niazyan

Vladislav
0

Его Собянин запер в пригороде.

Ответить

Arthur Niazyan

Leo
1

Вулкан - это казино штоле?

Ответить

Эмилия Теплова

Фабрика
0

Сказочный ты дедушка.
Люди не верят потому что шляпа это всё. Все их цифры, слова и действия - курам на смех!

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Жду всех в гости на Бали🤗работа есть, кафе открыты, океан ждёт. Пиши мне

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Готов приехать! Что нужно сделать?

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0

Через Минск самолёты летят

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а в минск как доехать?

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0

Все берут такси. Каждый договаривается самостоятельно.

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0
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Vladislav S

Альфа
1

Бали - помойка еще та

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Vladislav
0

А где хорошо?

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где вас нет)

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0

Одесса и Бали .... Что то не сходится где то

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1

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Альфа
1

И фитнес работает и пляж

Ответить

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Владислав
0

🙏

Ответить

Vladislav S

Альфа
0

🙏🙏🙏🙏

Ответить

Владислав Куликов

1

Собянинские постановления противоречат конституции, нарушают закон и свободу личности. Теперь выбравшие эту власть счастливы.

Ответить

Andrey Sobolev

1

Так и до нового года можно продлять

Ответить

Alexander Gess

1

"Власти Москвы продлили" Видать понравилось. 

Ответить

Злой Полушубок

1

https://www.interfax.ru/moscow/707625

Ответить

Денис Демидов

Злой
0

Логично, чо. Если производство масок наладить не можем, то надо храмы строить и усердно молиться, по три раза в день минимум.

Ответить

Альфис Садыков

0

😭😭

Ответить

Vasiliy Nemchinov

0

То ли плакать, то ли смеяться 🙆🏻‍♂️

Ответить

Роман Вяткин

0

Нет слов...

Ответить

Roman

0

Да просто караул надо банкротиться

Ответить

Arthur Niazyan

Roman
0

Нееееееет. Сначала все должны микрокредитов набрать у мэрии.

Ответить

Ruslan Khafizov

0

Интересно сколько еще человек напишут "так и до нового года можно продливать "?🙄

Ответить

Anton Voynov

0

Интересно а как так, Собянин самоизоляцию продлил, а при этом Путин нерабочие дни не продлил. То есть по факту на работу ездить обязан (иначе прогул), а Собянин не разрешает (иначе штраф)

Ответить

Yan Purvenes

Anton
0

Ну остальные дни за свой счет заставят людей сидеть скорее всего. 

Ответить

Yan Purvenes

0

Разве стройки останавливали? Строили как и строят, а так же нарушению при этом жестко технику безопасности. На высоте без страховок и т.д)

Ответить

Константин Шукалов

Yan
0

Останавливали )) Между моим и соседним районом не весь бордюр уложили еще ) отрезок остался и асфальта нет )

Ответить

Yan Purvenes

Константин
0

На нижегородской, как ТЦ строили и так строили.

Ответить

Константин Шукалов

Yan
0

возможно в разных местах по разному договорились. Все, что видел я - стоит и не строится.

Ответить

НeMockow

0

Интересно, если мы обойдём США по больным, нам сделают такие же выплаты как у них? А стоп... Че это я

Ответить

Serge Tikhonenko

0

А пропуска как?

Ответить

Эмилия Теплова

0

Швеция и Беларусь войдут в учебники, как неподавшиеся безумию в смутные времена бабуинов.

Кстати, есть прекрасная старая книга "Наиболее распространённые заблуждения и безумства толпы". В тему.

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