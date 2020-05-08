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Лиана Липанова
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«Фонтанка»: власти Петербурга продлят большинство ограничений до лета, но откроют парикмахерские, салоны оптики и ателье Материал редакции

Работать также смогут юристы и клининговые компании, говорится в проекте постановления.

17 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга продлят большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса, до 31 мая 2020 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на проект соответствующего постановления. По данным издания, проект ещё не согласован и находится на стадии обсуждения.

Согласно постановлению, власти сделают послабления для некоторых отраслей:

  • Салоны оптики.
  • Парикмахерские. Компании должны будут размещать каждого клиента в отдельном кабинете или из расчёта не более одного человека, обеспеченного средствами индивидуальной защиты, на 10 м².
  • Мастерские по ремонту одежды и обуви.
  • Услуги клининга.
  • Юридические услуги.
  • Услуги по реализации жилых и нежилых помещений застройщиками — но только по предварительной записи.

Также с 12 мая частично откроют МФЦ — они будут обслуживать посетителей по предварительной записи и с расчётом не более одного человека на 10 м². Между работниками и посетителями должна быть дистанция в полтора метра или защитный экран.

До 18 мая или до открытия бизнес должен обеспечить все меры безопасности и сообщить об этом в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Среди обязательных мер — дистанция между работниками и посетителями в полтора метра и использование средств индивидуальной защиты.

Также согласно постановлению, с 12 по 31 мая в Санкт-Петербурге введут «масочный режим» — жители должны будут носить маски в общественных местах, магазинах, общественном транспорте и такси, пишет «Фонтанка». В метро установят вендинговые автоматы по продаже средств индивидуальной защиты.

Сейчас продолжать работу разрешено органам власти, предприятиям с непрерывным производством, медучреждениям и аптекам, магазинам товаров первой необходимости и всем службам жизнеобеспечения.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Vladislav S

9

Питер не может смириться, что Москва на первом месте по заболеваемости. Удивительно, что самоизоляции началась, когда новые случаи фиксировались сотнями, а теперь, когда заражаются в день десятки тысяч - послабления. Многоходовочка такая же гениальная, как и все шаги властей. 

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Вячеслав Осадчий

Vladislav
0

Вот именно, что "фиксировались". Просто сейчас тестов стали делать на порядок больше, вот и фиксируется больше.

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Vladislav S

Вячеслав
0

А, ну ладно, открывайте все! 

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Вячеслав Осадчий

Vladislav
1

Давай без популизма ) Просто важно понимать, что статистика по заражениям отражает зафиксированные заражения. Фактически их наверняка больше.
И вроде как всё не предлагают открывать, а конкретные отрасли, не особо массовые.

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Vladislav S

Вячеслав
0

Парикмахерская в день, это сколько клиентов. Допустим 20. Допустим все в масках, но что то ничего про дезинфекцию нет. Ручка двери, кнопка лифта - отличные места для передачи инфекции. 

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Вячеслав Осадчий

Vladisl…
1

А где-то документ опубликовали со всеми деталями и там ничего нет про дезинфекцию? Поделитесь?

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Вячеслав Осадчий

Vladisl…
1

А касательно дверных ручек и кнопок лифтов, если мы говорим про жилые дома, то были указания УК заниматься этим. Лично в моем доме занимаются.

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Joy Z

Вячеслав
0

УК пофиг на эти указы. В моем доме последний раз больше месяца назад занимались уборкой.

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Arthur Niazyan

Vladislav
1

Помощи не будет, значит надо всё открывать. Или умереть с голоду или применять средства защиты и пытаться выжить самостоятельно.

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Руслан Абрамов

5

Интересно кто поставит вендинговые аппараты со средствами индивидуальной защиты в метро???)))))

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Vladislav S

Руслан
7

Друзья Беглова и прочие нукеры. Не бесплатно же маски во время эпидемии раздавать. Только георгиевские ленточки. 

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Nasty Nasty

1

Носить маски в общественных местах, магазинах, общественном транспорте и такси - это не сложно. Главное - то, что мы снова можем жить без ограничений в собственном передвижении... Ибо сидеть дома - это не самое приятное занятие, лично для меня.

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Руслан Абрамов

Nasty
1

Ладно б если нам просто посидеть предлагали, нам предлагают сидеть без средств, но при этом маски надо будет покупать...

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Joy Z

Nasty
1

Ношение масок это дополнение к ограничению передвижения и нахождению дома, а не замена ограничений.

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Рамиль Газетдинов

0

А нельзя маленьким магазинам, где один продавец, разрешить работать на вынос? 

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Joy Z

Рамиль
0

А как вы это себе представляете ?
Проще уж запустить интернет магазин и и назваться пунктом выдачи заказов

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Nikita Rogatov

0

Прям список лобистов в Санкт Петербурге

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