Работать также смогут юристы и клининговые компании, говорится в проекте постановления.

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Власти Санкт-Петербурга продлят большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса, до 31 мая 2020 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на проект соответствующего постановления. По данным издания, проект ещё не согласован и находится на стадии обсуждения.

Согласно постановлению, власти сделают послабления для некоторых отраслей:

Салоны оптики.

Парикмахерские. Компании должны будут размещать каждого клиента в отдельном кабинете или из расчёта не более одного человека, обеспеченного средствами индивидуальной защиты, на 10 м².

Мастерские по ремонту одежды и обуви.

Услуги клининга.

Юридические услуги.

Услуги по реализации жилых и нежилых помещений застройщиками — но только по предварительной записи.

Также с 12 мая частично откроют МФЦ — они будут обслуживать посетителей по предварительной записи и с расчётом не более одного человека на 10 м². Между работниками и посетителями должна быть дистанция в полтора метра или защитный экран.

До 18 мая или до открытия бизнес должен обеспечить все меры безопасности и сообщить об этом в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Среди обязательных мер — дистанция между работниками и посетителями в полтора метра и использование средств индивидуальной защиты.

Также согласно постановлению, с 12 по 31 мая в Санкт-Петербурге введут «масочный режим» — жители должны будут носить маски в общественных местах, магазинах, общественном транспорте и такси, пишет «Фонтанка». В метро установят вендинговые автоматы по продаже средств индивидуальной защиты.