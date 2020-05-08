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Работать также смогут юристы и клининговые компании, говорится в проекте постановления.
Власти Санкт-Петербурга продлят большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса, до 31 мая 2020 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на проект соответствующего постановления. По данным издания, проект ещё не согласован и находится на стадии обсуждения.
Согласно постановлению, власти сделают послабления для некоторых отраслей:
Также с 12 мая частично откроют МФЦ — они будут обслуживать посетителей по предварительной записи и с расчётом не более одного человека на 10 м². Между работниками и посетителями должна быть дистанция в полтора метра или защитный экран.
До 18 мая или до открытия бизнес должен обеспечить все меры безопасности и сообщить об этом в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Среди обязательных мер — дистанция между работниками и посетителями в полтора метра и использование средств индивидуальной защиты.
Также согласно постановлению, с 12 по 31 мая в Санкт-Петербурге введут «масочный режим» — жители должны будут носить маски в общественных местах, магазинах, общественном транспорте и такси, пишет «Фонтанка». В метро установят вендинговые автоматы по продаже средств индивидуальной защиты.
Сейчас продолжать работу разрешено органам власти, предприятиям с непрерывным производством, медучреждениям и аптекам, магазинам товаров первой необходимости и всем службам жизнеобеспечения.
Питер не может смириться, что Москва на первом месте по заболеваемости. Удивительно, что самоизоляции началась, когда новые случаи фиксировались сотнями, а теперь, когда заражаются в день десятки тысяч - послабления. Многоходовочка такая же гениальная, как и все шаги властей.
Вот именно, что "фиксировались". Просто сейчас тестов стали делать на порядок больше, вот и фиксируется больше.
А, ну ладно, открывайте все!
Давай без популизма ) Просто важно понимать, что статистика по заражениям отражает зафиксированные заражения. Фактически их наверняка больше.
И вроде как всё не предлагают открывать, а конкретные отрасли, не особо массовые.
Парикмахерская в день, это сколько клиентов. Допустим 20. Допустим все в масках, но что то ничего про дезинфекцию нет. Ручка двери, кнопка лифта - отличные места для передачи инфекции.
А где-то документ опубликовали со всеми деталями и там ничего нет про дезинфекцию? Поделитесь?
А касательно дверных ручек и кнопок лифтов, если мы говорим про жилые дома, то были указания УК заниматься этим. Лично в моем доме занимаются.
Помощи не будет, значит надо всё открывать. Или умереть с голоду или применять средства защиты и пытаться выжить самостоятельно.
Интересно кто поставит вендинговые аппараты со средствами индивидуальной защиты в метро???)))))
Друзья Беглова и прочие нукеры. Не бесплатно же маски во время эпидемии раздавать. Только георгиевские ленточки.
Носить маски в общественных местах, магазинах, общественном транспорте и такси - это не сложно. Главное - то, что мы снова можем жить без ограничений в собственном передвижении... Ибо сидеть дома - это не самое приятное занятие, лично для меня.
Ладно б если нам просто посидеть предлагали, нам предлагают сидеть без средств, но при этом маски надо будет покупать...
А нельзя маленьким магазинам, где один продавец, разрешить работать на вынос?
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