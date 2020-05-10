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Альберт Хабибрахимов
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Власти Петербурга продлили ограничения для бизнеса до 31 мая Материал редакции

Без послаблений для парикмахерских, салонов оптики и ателье.

3 комментария
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил до 31 мая ограничения, введённые из-за пандемии Covid-19. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

В силе остаются все запреты, введённые мартовским постановлением №121. До 31 мая продлены запреты на работу большинства организаций, оказывающих услуги, в том числе:

  • Ресторанов, баров, кафе и других заведений общепита. Они могут работать только навынос и доставлять заказы на дом.
  • Фитнес-центров и бассейнов.
  • Кинотеатров, музеев, театров и клубов.
  • Каршеринга.

Послаблений, о которых 8 мая писала «Фонтанка» со ссылкой на ещё неутверждённый проект поправок, власти не ввели. По данным издания, правительство планировало разрешить открыться парикмахерским, МФЦ и ателье, но их упоминаний в последнем постановлении нет.

При этом в документе указано, что смогут возобновить работу организации, на которые не распространяются городские запреты. Для этого они должны утвердить стандарты безопасности и сообщить о возвращении к работе власти Петербурга. Смольный привёл в пример строительные организации и промышленные предприятия.

Также с 12 мая жителей Петербурга обязали носить маски и перчатки на улице, в магазинах и транспорте. На станциях метро разместят торговые автоматы с масками и перчатками.

Сохранение ограничений городские власти объяснили ростом количества зараженных коронавирусом и снижением уровня самоизоляции. Ранее власти Москвы также продлили режим ограничений до 31 мая.

#новость #коронавирус #петербург

Альберт Хабибрахимов
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3 комментария
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Make Luv

2

разместят торговые автоматы с масками и перчатками.

Очень интересно.

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Евгений Ларин

1

Вратарская маска и перчатки боксерские

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Александр Горелик

0

А что, ещё остался какой-нибудь бизнес? Кроме бизнеса «Власти Петербурга», конечно )

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