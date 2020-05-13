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Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Apple начнёт возвращать сотрудников в офисы уже в мае — Facebook и Google разрешили «удалёнку» до конца года Материал редакции

Facebook, Twitter и Google предпочли удалённый режим работы до осени-зимы.

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Apple планирует вернуться к офисному режиму работы в ближайшие месяцы, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники. Компания намерена поэтапно вернуть сотрудников в том числе в главный кампус Apple Park в Кремниевой долине, отмечает издание.

Первый этап пройдёт в конце мая — начале июня и предусматривает возврат сотрудников, которые не могут работать удалённо. Первыми в офис могут вернуться, например, инженеры, рассказал изданию источник.

Этот этап уже начался в разных странах и затронет главные офисы, сообщила Apple сотрудникам. Количество личных визитов будет зависеть от функций работника.

Второй этап запланирован на начало июля и включает большее количество работников, отмечает Bloomberg. Сроки отмены удалённого режима могут меняться и зависят от решений местных властей. В середине мая старшие менеджеры начали уведомлять подчинённых о сроках возвращения.

Представитель компании отказался от комментариев.

Как отмечает Bloomberg, подход Apple существенно отличается от других крупнейших технологических компаний. Он подчёркивает, в частности, её сфокусированность на личных встречах и непосредственной работе над оборудованием. Например, инженеры, которые создают устройства виртуальной и дополненной реальности, вернулись в лаборатории Apple, когда другие работали на «удалёнке».

Facebook и Google разрешили большинству своих сотрудников работать из дома до конца 2020 года. Amazon заявила, что офисные сотрудники смогут оставаться дома до начала октября, а Twitter разрешила своей команде работать из дома столько времени, сколько они захотят, отмечает издание.

#новость #apple

Галина Мубаракшина
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