Прямой эфир
компанию-создателя
Предприниматель возобновил производство по решению властей штата, но власти округа продлили ограничения.
Департамент здравоохранения округа Аламеда в США сообщил, что завод Tesla во Фримонте сможет возобновить работу с 18 мая 2020 года при соблюдении санитарных требований.
12 мая департамент получил от Tesla план профилактики и контроля Covid-2019 на заводе и дал предприятию дополнительные рекомендации по обеспечению безопасности.
Если эти рекомендации будут соблюдены и санитарно-гигиеническая обстановка в округе останется стабильной или улучшится, до 16 мая завод сможет возобновить минимальную хозяйственную деятельность, а с 18 мая полноценно вернуться к работе, говорится в заявлении властей Аламеды.
Контролировать соблюдение норм на предприятии будут чиновники и полиция Фримонта. В департаменте отметили, что 18 мая истекает двухнедельный срок после снятия некоторых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Завод Tesla во Фримонте был закрыт 23 марта. Возобновление производства планировалось в апреле, но было отложено по решению властей. 9 мая Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду из-за ограничений на работу. 10 мая компания подала иск к властям Аламеды, которые продлили ограничения до конца месяца. 12 мая открыл завод несмотря на запрет. Предпринимателя публично поддержал президент США Дональд Трамп.
Блоги компаний
Показать еще