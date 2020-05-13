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Галина Мубаракшина
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Власти округа Аламеда разрешили Илону Маску открыть завод Tesla после угрозы перенести штаб-квартиру в другой штат Материал редакции

Предприниматель возобновил производство по решению властей штата, но власти округа продлили ограничения.

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Департамент здравоохранения округа Аламеда в США сообщил, что завод Tesla во Фримонте сможет возобновить работу с 18 мая 2020 года при соблюдении санитарных требований.

12 мая департамент получил от Tesla план профилактики и контроля Covid-2019 на заводе и дал предприятию дополнительные рекомендации по обеспечению безопасности.

Если эти рекомендации будут соблюдены и санитарно-гигиеническая обстановка в округе останется стабильной или улучшится, до 16 мая завод сможет возобновить минимальную хозяйственную деятельность, а с 18 мая полноценно вернуться к работе, говорится в заявлении властей Аламеды.

Контролировать соблюдение норм на предприятии будут чиновники и полиция Фримонта. В департаменте отметили, что 18 мая истекает двухнедельный срок после снятия некоторых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Завод Tesla во Фримонте был закрыт 23 марта. Возобновление производства планировалось в апреле, но было отложено по решению властей. 9 мая Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду из-за ограничений на работу. 10 мая компания подала иск к властям Аламеды, которые продлили ограничения до конца месяца. 12 мая открыл завод несмотря на запрет. Предпринимателя публично поддержал президент США Дональд Трамп.

#новость #tesla #маск

Галина Мубаракшина
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Vitold Sedyshev

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Вау администрации штатов конкурируют за производство. Чудеса просто.

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