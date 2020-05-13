Предприниматель возобновил производство по решению властей штата, но власти округа продлили ограничения.

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Департамент здравоохранения округа Аламеда в США сообщил, что завод Tesla во Фримонте сможет возобновить работу с 18 мая 2020 года при соблюдении санитарных требований.

12 мая департамент получил от Tesla план профилактики и контроля Covid-2019 на заводе и дал предприятию дополнительные рекомендации по обеспечению безопасности.

Если эти рекомендации будут соблюдены и санитарно-гигиеническая обстановка в округе останется стабильной или улучшится, до 16 мая завод сможет возобновить минимальную хозяйственную деятельность, а с 18 мая полноценно вернуться к работе, говорится в заявлении властей Аламеды.

Контролировать соблюдение норм на предприятии будут чиновники и полиция Фримонта. В департаменте отметили, что 18 мая истекает двухнедельный срок после снятия некоторых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.