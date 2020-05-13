Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Лиана Липанова
258

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились об объединении регионов Материал редакции

По словам источника «Ведомостей», референдум пройдёт 13 сентября.

  • Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы, передаёт ТАСС.
  • 12 мая источник «Ведомостей», близкий к руководству Архангельской области, сообщал, что референдум по объединению регионов планируется провести 13 сентября. Российские регионы объединятся впервые с 2008 года, напоминает РБК.
  • Архангельская область и НАО относятся к регионам, построенным по принципу матрёшки, объясняют «Ведомости». Ненецкий автономный округ — это самостоятельный регион, но в то же время он входит в Архангельскую область.
  • По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, у такого решения есть и политические, и экономические предпосылки: малочисленность населения НАО и необходимость выстраивания единой политики в области добычи нефти и газа, а также управления Северным морским путём, пишет РБК.

#новость

Лиана Липанова
+16 932
0
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 126782, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 May 2020 16:17:14 +0300", "is_special": false }
wishx.me
Платформа для реализации ваших желаний на день рождения
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Вася Пражкин

2

Когда не знаешь, что делать - объединяй или разъединяй регионы. Еще можно с переходом на летнее/зимнее время и часовыми поясами поиграться. На худой конец - переименовать аэропорты.

Ответить

Комментарий удален

Арсен Саакян

0

Кавказский край хочу

Ответить

Артём Тер-Календжян

0

Вот и потерял ещё один финно-угорский народ свою автономию. Жаль, вроде же нац.втономии приняты для предотвращения исчезновения малых народов. Сколько этих ненцев осталось то?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Celonis – Process Mining Online
Как реализовать Process Mining-проект Online? Рассмотрим пример исследования бизнес-процесса с помощью онлайн-платформы…
0
CoMagic
Подписан
Отписаться
Маркетинг в сфере недвижимости: как действовать в эпоху перемен
Кризис затронул все отрасли, в том числе и недвижимость. Основная задача, которая стоит перед любой компанией сейчас, —…
2
Lamoda
Подписан
Отписаться
Исследование Lamoda: что носят офисные сотрудники на удалёнке

Показать еще

Лучшие комментарии
Mitya Vol
за день
Чертов 2020, остановись!!!!
«Сегодня печальный день для Telegram»​: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Dmitry Semenikhin
за неделю
Похоже Дудь все таки возьмет у Паши интервью х2
Полицейское государство, бедная культура и ещё пять аргументов против Долины: Павел Дуров ответил Дудю об «ИТ-столице»

Прямой эфир

евгений аношин

«Сегодня печальный день для…

Designer Startup

Facebook выплатит $52 млн…

Trepolsky Dmitry

Работа в агентстве: как мы не…

Laugh Radiant

Facebook выплатит $52 млн…

Арсен Саакян

Власти Архангельской области и…

Ренат Смольный

Работа в агентстве: как мы не…

Kelerius

Правительство отказалось от…

Николай Малков

Топ-менеджер Google Андрей…

Arthur Niazyan

Правительство отказалось от…

Унылый Дорси

Facebook выплатит $52 млн…

Mikhail Stroev

Как продать бизнес, который…

Кирилл Петровский

Топ-менеджер Google Андрей…

евгений аношин

«Сегодня печальный день для…

Alexandre Svergoun

SpaceX Илона Маска попросит у…

Михаил Качалов

Правительство отказалось от…

Artemy

SpaceX Илона Маска попросит у…

Kirill Timofeev

Как с помощью Miro и эмодзи…

Илья Исерсон

Пир во время чумы: как мы…

Laugh Radiant

Facebook выплатит $52 млн…

CoMagic

Маркетинг в сфере недвижимости…