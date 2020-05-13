По словам источника «Ведомостей», референдум пройдёт 13 сентября.
- Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы, передаёт ТАСС.
- 12 мая источник «Ведомостей», близкий к руководству Архангельской области, сообщал, что референдум по объединению регионов планируется провести 13 сентября. Российские регионы объединятся впервые с 2008 года, напоминает РБК.
- Архангельская область и НАО относятся к регионам, построенным по принципу матрёшки, объясняют «Ведомости». Ненецкий автономный округ — это самостоятельный регион, но в то же время он входит в Архангельскую область.
- По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, у такого решения есть и политические, и экономические предпосылки: малочисленность населения НАО и необходимость выстраивания единой политики в области добычи нефти и газа, а также управления Северным морским путём, пишет РБК.
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Вася Пражкин
Когда не знаешь, что делать - объединяй или разъединяй регионы. Еще можно с переходом на летнее/зимнее время и часовыми поясами поиграться. На худой конец - переименовать аэропорты.
Комментарий удален
Арсен Саакян
Кавказский край хочу
Артём Тер-Календжян
Вот и потерял ещё один финно-угорский народ свою автономию. Жаль, вроде же нац.втономии приняты для предотвращения исчезновения малых народов. Сколько этих ненцев осталось то?