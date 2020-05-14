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Татьяна Боброва
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РБК: «Сбербанк» предложил сотрудникам поучаствовать в испытаниях вакцины от Covid-19 Материал редакции

В апреле банк направил 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, в том числе на разработку лекарства.

  • «Сбербанк» предложил сотрудникам поучаствовать в тестировании вакцины против Covid-19, пишет РБК со ссылкой на корпоративную рассылку. Подлинность письма подтвердил сотрудник «Сбербанка» и два близких к банку источника. В самой компании пока не ответили на запрос издания.
  • Согласно письму, клинические испытания первого образца вакцины от ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи начнутся в июне 2020 года. Для участия в тестах сотрудники должны изучить список критериев и противопоказаний для добровольцев.
  • Собеседники РБК не уточнили, какому количеству сотрудников было направлено предложение об участии в тестировании. На конец 2019 года в госбанке работали 281 тысяча человек.
  • В конце апреля 2020 года «Сбербанк» направил 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, в частности, разработку и производство вакцины. Деньги в том числе передали ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другим организациям.
  • В апреле медицинский сервис DocDoc из экосистемы «Сбербанка» организовал проведение тестов на Covid-19 на дому.

#новость #сбербанк #коронавирус

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Aleks Fox

6

У сотрудников Сбера страхование жизни входит в соцпакет? )

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Александр Алмазов

Aleks
0

Докупают по-любому 😂

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Карим Мустафа Бензима

2

Был бы не Сбербанк если бы не предложил

Ответить

Александра Тимошенко

2

Сделали из сотрудников «крыс».
А если она нерабочая и нанесёт вред здоровью?

Ответить

Андрей Иванов

1

Герману то предложение выслали?

Ответить

Stas Kokin

1

В каком филиале делали прививку с вакциной - там и лечитесь от побочек!

Ответить

Антон Ерофеев

1
Ответить

Mikhail Bobko

0

Начать нужно с руководства,причем в обязательном порядке и несколько раз

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Миша Магадан

0

Для репрезентативности надо заражать всех сотрудников сбера. Для отягощённых только эмоциональным интеллектом -  "всех" это значит всех.

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Michael Tretyak

0

Зарази всех клиентов отделения и получи бонус!

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Денис Попов

0

Извините, но в комментариях одно умственно отсталое негодование 💁‍♂️

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Катя Пепси

0

Нам сказали, что просто тест на коронавирус сдадим😂😂😂 ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ. а тут оказывается добровольная тестовая вакцинация.
Замечательно

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Абубакар Сергеевич

0

"Банк, который ценит своих сотрудников, заботится о них"

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Алексей Алексеевский

–2

Хорошая идея, спасибо сбербанку

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