В апреле банк направил 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, в том числе на разработку лекарства.
- «Сбербанк» предложил сотрудникам поучаствовать в тестировании вакцины против Covid-19, пишет РБК со ссылкой на корпоративную рассылку. Подлинность письма подтвердил сотрудник «Сбербанка» и два близких к банку источника. В самой компании пока не ответили на запрос издания.
- Согласно письму, клинические испытания первого образца вакцины от ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи начнутся в июне 2020 года. Для участия в тестах сотрудники должны изучить список критериев и противопоказаний для добровольцев.
- Собеседники РБК не уточнили, какому количеству сотрудников было направлено предложение об участии в тестировании. На конец 2019 года в госбанке работали 281 тысяча человек.
- В конце апреля 2020 года «Сбербанк» направил 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, в частности, разработку и производство вакцины. Деньги в том числе передали ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другим организациям.
- В апреле медицинский сервис DocDoc из экосистемы «Сбербанка» организовал проведение тестов на Covid-19 на дому.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"],
"comments": 14,
"likes": 2,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "offline",
"id": 126966,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 14 May 2020 12:13:48 +0300",
"is_special": false }
Aleks Fox
У сотрудников Сбера страхование жизни входит в соцпакет? )
Александр АлмазовAleks
Докупают по-любому 😂
Карим Мустафа Бензима
Был бы не Сбербанк если бы не предложил
Александра Тимошенко
Сделали из сотрудников «крыс».
А если она нерабочая и нанесёт вред здоровью?
Андрей Иванов
Герману то предложение выслали?
Stas Kokin
В каком филиале делали прививку с вакциной - там и лечитесь от побочек!
Антон Ерофеев
Mikhail Bobko
Начать нужно с руководства,причем в обязательном порядке и несколько раз
Миша Магадан
Для репрезентативности надо заражать всех сотрудников сбера. Для отягощённых только эмоциональным интеллектом - "всех" это значит всех.
Michael Tretyak
Зарази всех клиентов отделения и получи бонус!
Денис Попов
Извините, но в комментариях одно умственно отсталое негодование 💁♂️
Катя Пепси
Нам сказали, что просто тест на коронавирус сдадим😂😂😂 ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ. а тут оказывается добровольная тестовая вакцинация.
Замечательно
Абубакар Сергеевич
"Банк, который ценит своих сотрудников, заботится о них"
Алексей Алексеевский
Хорошая идея, спасибо сбербанку