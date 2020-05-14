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Галина Мубаракшина
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«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки» Материал редакции

Высокие затраты на аренду жилья в одном из самых дорогих районов мира теперь не оправданы, отмечает Bloomberg.

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Некоторые сотрудники ИТ-компаний, которые перешли на удалённый режим работы, начали искать жильё за пределами Кремниевой долины, пишет Bloomberg.

Аренда недвижимости в области залива Сан-Франциско — одна из самых дорогих в мире, при этом на рынке жилья уже много лет существует дефицит, отмечает издание. Во всей Калифорнии жильё дорогое — дом стоит, в среднем, $600 тысяч, в два раза больше, чем по стране.

Зарплаты разработчиков и стоимость аренды в городах США Bloomberg

Сейчас сотрудники Facebook, Google и Twitter и других компаний могут сэкономить тысячи долларов, проживая вдали от места работы, указывает издание. Некоторые из них меняют свои долгосрочные планы. У разработчиков из Google и Facebook, зарплаты которых начинаются с шестизначных чисел, много вариантов для выбора места жительства, подчёркивает Bloomberg.

Некоторые сотрудники облачного сервиса Twilio уже начали обсуждать со своими руководителями и отделами кадров возможность переезда, рассказал изданию главный специалист по персоналу в компании Кристи Лейк. Компания ожидает, что больше 20% её сотрудников перейдут на удалённый режим работы в долгосрочной перспективе.

Сотрудники других крупных ИТ-компаний, которые беседовали с изданием, также рассматривают возможность переезда. Сачин Дхар, чья супруга работает в Facebook, снимал квартиру на юге Сан-Франциско за $2650 в месяц. Теперь пара рассматривает переезд на Гавайи или в сельские районы США.

Дилан Хеклау из Jelli рассказал журналу, что сможет внести первоначальный взнос на покупку дома в Сакраменто, отказавшись от аренды жилья в Сан-Франциско за $3200. «Теперь, когда меня здесь ничто не держит, траты на аренду не оправданы», — цитирует его Bloomberg.

#новость #кремниеваядолина

Галина Мубаракшина
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