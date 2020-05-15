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«Яндекс» закончил бесплатное проведение тестов на коронавирус в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом». Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сейчас тесты на новую инфекцию сдать проще, чем месяц назад. Кроме того, 15 мая 2020 года в Москве, где тесты были наиболее востребованы, начнётся бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, отметили в «Яндексе».

Все ресурсы проект направит на организацию поездок врачей и соцработников, которые всё ещё работают в режиме повышенной нагрузки. Всего компания вложила в проект 250 млн рублей, ещё 30 млн рублей пожертвовали россияне и компании.

«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус для пожилых жителей Москвы 16 апреля 2020 года, а с 20 апреля сделал его бесплатным для всех горожан.