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Полина Лааксо
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«МТС Live» вместе с партнёрами откроет театр клоунады в Москве

Окупить инвестиции рассчитывают за два-три года.

  • Партнёрами станут холдинг Pinskiy & Co ресторатора Антона Пинского и «клоунский» лейбл «Клаунхаус», в который входят продюсерский, креативный и производственный центры, сообщили «Ведомости» со ссылкой на «МТС Live».
  • «Театр на Цветном» площадью 2500 м² должен открыться до конца 2024 года — на месте бывшего концертного зала «Мир». Вместимость — 640 человек. В репертуаре будут клоунады, стендап-концерты и шоу от гастролирующих клоунских трупп, в том числе из стран СНГ.
  • Стороны не раскрыли объём инвестиций. По данным знакомого с планами источника газеты, проект обойдётся примерно в 400 млн рублей. Деньги пойдут на оборудование и подготовку постановок.
  • Глава концертной компании NCA Михаил Шурыгин и главред информагентства InterMedia Евгений Сафронов считают, что окупить вложения получится лет за пять. Чтобы привлекать аудиторию, в постановках нужно задействовать звёзд, а это «предполагает иногда непредсказуемо большие расходы».
  • Но клоунаду собеседники «Ведомостей» считают перспективным направлением, потому что в нём ещё можно стать «лидером».
Источник фото: театр «Лицедеи»
Источник фото: театр «Лицедеи»
  • МТС управляет сервисами по торговле билетами на мероприятия Ticketland, Ponominalu и Ticketscloud. Ещё до пандемии компания, чтобы не зависеть от иностранных исполнителей, взялась за мюзиклы, арендовав театр МДМ. У неё также есть свои площадки — это «МТС Live Холл» в Москве и Санкт-Петербурге.
Полина Лааксо
Медиа
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Леонид Агутин на VK Fest 2023 в Сочи. Источник: <a href="https://vk.com/fest" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">VK Fest</a>

#новости

1
8
8 комментариев
Duriman

Наконец МТС занялся основной деятельностью

1
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James Bomond

Так вроде есть уже один на Моховой

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Полина Лааксо
Автор

клоунады много не бывает

1
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Золотой крюк

А они вовремя со своей клоунадой, нам именно этого и не хватало!

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Дмитрий Юрик

стать лидерами клоунады...звучит хорошо 😁Мюзиклы и постановки понять могу,а вот решение с клоунадой нет 😁

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Andrey Chuguev

Очень тематично. МТС в этом лидеры изначально

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Невероятный Блондин

@Сломалось когда уже реакция «клоуна» 🤡 появится?
Самая нужная реакция, может даже важнее сердечек.
Или кого тут тэгнуть чтоб адресно?
А то я петицию создам.

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