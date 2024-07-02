«МТС Live» вместе с партнёрами откроет театр клоунады в Москве

Окупить инвестиции рассчитывают за два-три года.Партнёрами станут холдинг Pinskiy & Co ресторатора Антона Пинского и «клоунский» лейбл «Клаунхаус», в который входят продюсерский, креативный и производственный центры, сообщили «Ведомости» со ссылкой на «МТС Live».«Театр на Цветном» площадью 2500 м² должен открыться до конца 2024 года — на месте бывшего концертного зала «Мир». Вместимость — 640 человек. В репертуаре будут клоунады, стендап-концерты и шоу от гастролирующих клоунских трупп, в том числе из стран СНГ.Стороны не раскрыли объём инвестиций. По данным знакомого с планами источника газеты, проект обойдётся примерно в 400 млн рублей. Деньги пойдут на оборудование и подготовку постановок.Глава концертной компании NCA Михаил Шурыгин и главред информагентства InterMedia Евгений Сафронов считают, что окупить вложения получится лет за пять. Чтобы привлекать аудиторию, в постановках нужно задействовать звёзд, а это «предполагает иногда непредсказуемо большие расходы».Но клоунаду собеседники «Ведомостей» считают перспективным направлением, потому что в нём ещё можно стать «лидером».Источник фото: театр «Лицедеи»МТС управляет сервисами по торговле билетами на мероприятия Ticketland, Ponominalu и Ticketscloud. Ещё до пандемии компания, чтобы не зависеть от иностранных исполнителей, взялась за мюзиклы, арендовав театр МДМ. У неё также есть свои площадки — это «МТС Live Холл» в Москве и Санкт-Петербурге.Полина ЛааксоМедиа10 янвОборот российского рынка концертов и спектаклей достиг 80-90 млрд рублей по итогам 2023 года — «Ъ» Участники отрасли говорят, что она наконец-то начала восстанавливаться после 2022 года.#новости
Наконец МТС занялся основной деятельностью
Так вроде есть уже один на Моховой
клоунады много не бывает
А они вовремя со своей клоунадой, нам именно этого и не хватало!
стать лидерами клоунады...звучит хорошо 😁Мюзиклы и постановки понять могу,а вот решение с клоунадой нет 😁
Очень тематично. МТС в этом лидеры изначально
@Сломалось когда уже реакция «клоуна» 🤡 появится?
Самая нужная реакция, может даже важнее сердечек.
Или кого тут тэгнуть чтоб адресно?
А то я петицию создам.