По данным банка, одного из крупнейших кредиторов ТЦ, это около 26% арендаторов.

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«Сбербанк» представил собственные поправки в законопроект, наделяющий арендаторов правом досрочного расторжения договоров без выплаты штрафов, передаёт РБК со ссылкой на вице-президента банка Сергея Бессонова.

В частности, банк предложил сузить круг арендаторов, которые могут досрочно расторгать договоры, наделив таким правом только представителей малого и среднего бизнеса. По данным организации, на них приходится 26% арендных платежей. 74% платежей вносят федеральные и международные компании, которые «достаточно устойчивы».

«Сбербанк» — один из крупнейших кредиторов рынка: по собственным данным, сейчас его кредитный портфель в этом секторе составляет 1,7 трлн рублей. Бессонов считает, что законопроект в нынешнем виде может повредить рынку торговой недвижимости: стоимость торговых центров снизится, банкам придётся увеличивать свои резервы по выданным им кредитам.

Ранее свои поправки в законопроект внесло Минэкономразвития. По данным «Ведомостей», арендатор сможет потребовать снижения платы. Если собственник помещения не уступит, компания будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 года. Арендодатель сможет не возвращать обеспечительный платёж, если это предусмотрено договором.

Законопроект о добросовестных арендаторах был разработан правительством России и принят в первом чтении 12 мая. Согласно документу, арендатор может в одностороннем порядке расторгнуть договор без уплаты штрафов, если его ежемесячный доход упал более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также компания может вернуть обеспечительный платёж.

Документ поддержали торговые сети — они решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять законопроект. Владельцы торговых центров и офисных помещений выступили против документа: они указали, что из-за пандемии выручка упала и отрасли грозят массовые банкротства.