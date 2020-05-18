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По данным банка, одного из крупнейших кредиторов ТЦ, это около 26% арендаторов.
«Сбербанк» представил собственные поправки в законопроект, наделяющий арендаторов правом досрочного расторжения договоров без выплаты штрафов, передаёт РБК со ссылкой на вице-президента банка Сергея Бессонова.
В частности, банк предложил сузить круг арендаторов, которые могут досрочно расторгать договоры, наделив таким правом только представителей малого и среднего бизнеса. По данным организации, на них приходится 26% арендных платежей. 74% платежей вносят федеральные и международные компании, которые «достаточно устойчивы».
«Сбербанк» — один из крупнейших кредиторов рынка: по собственным данным, сейчас его кредитный портфель в этом секторе составляет 1,7 трлн рублей. Бессонов считает, что законопроект в нынешнем виде может повредить рынку торговой недвижимости: стоимость торговых центров снизится, банкам придётся увеличивать свои резервы по выданным им кредитам.
Ранее свои поправки в законопроект внесло Минэкономразвития. По данным «Ведомостей», арендатор сможет потребовать снижения платы. Если собственник помещения не уступит, компания будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 года. Арендодатель сможет не возвращать обеспечительный платёж, если это предусмотрено договором.
Законопроект о добросовестных арендаторах был разработан правительством России и принят в первом чтении 12 мая. Согласно документу, арендатор может в одностороннем порядке расторгнуть договор без уплаты штрафов, если его ежемесячный доход упал более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также компания может вернуть обеспечительный платёж.
Документ поддержали торговые сети — они решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять законопроект. Владельцы торговых центров и офисных помещений выступили против документа: они указали, что из-за пандемии выручка упала и отрасли грозят массовые банкротства.
Законопроект во втором чтении планируется рассмотреть до 23 мая, поправки к нему принимаются до 20 мая, уточняет РБК.
А причём тут вообще Сбербанк? И зачем он суёт свой нос во все дырки? Понимаю, что там есть его интерес, но все же...
А думаешь где застройщики/владельцы ТЦ кредитовались?
В подзаголовке об этом сказано.
И это прекрасно, когда бизнес, хотя бы госбанк, как-то влияет на поправки.
«Сбербанк» предложил дать право расторгать договоры аренды без штрафов только «Сбербанку»
Это не справедливо, но это правильно, МСБ это дети экономики, их нужно спасать в первую очередь.
Не справедливо, потому, что договор со штрафами при досрочном расторжении заключался на более выгодных условиях, чем если бы штрафов не было.
мне кажется это приведет к тому что долгосрочные договоры исчезнут как класс. Если смотреть в сторону той же Европы, то нерушимость договора влияет на возможность привлечения длинных денег. Если эту поправку согласуют то о каком долгосрочном планировании можно говорить, если любой договор может быть прекращен?
О каком праве на собственность идёт речь, если во время войны кто-то может вломиться и взорвать твою квартиру.
Это звучит считай также)
У нас не каждый день улицы на две недели минимум полностью пустеют, а ТЦ и т.д. закрыты уже 2-3 месяц. Это супер частный случай и в нём нет ничего губительного и плохого.
Даже если расторгнуть договор без штрафов, думаете вернут депозиты?
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