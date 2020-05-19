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Стеклянные перегородки, дезинфицирующий распылитель и другие меры безопасности, которые бизнес предпринимает для продолжения работы, — в подборке BuzzFeed.
В спортивном зале в Гонконге установили стеклянные перегородки между тренажёрами.
В том же зале — распылитель дезинфицирующего средства.
Дезинфекция для смартфонов с помощью ультрафиолета для посетителей зала.
Ультрафиолетовый стерилизатор для поручней эскалатора в Гонконге.
Станция для мытья рук перед входом в датский супермаркет.
В торговом центре в Бангкоке робот бесконтактно измеряет температуру тела посетителей, которые проходят мимо него.
В гонконгкском McDonald's тепловизор проверяет температуру посетителей перед входом.
В Starbucks в Тайване у входа стоит автоматический дозатор санитайзера, а общие столы разделены перегородками.
В шанхайском ресторане автомат перед входом опрыскивает клиентов дезинфицирующим средством.
Гонконгский ресторан выдаёт гостям конверты для хранения масок во время еды.
Испанский ресторан отказался от многоразовых меню и разместил информацию о блюдах в Instagram.
Персонал этого шанхайского ресторана дезинфицирует посуду и столовые приборы прямо перед посетителями.
Робот доставляет заказы навынос клиентам ресторана в Пекине.
Бар в Германии установил защитную перегородку на барной стойке между посетителями и персоналом.
Японский ресторан установил перегородки даже между посетителями, которые ужинают вместе.
Парикмахеры в Бангладеше стригут клиентов в защитных костюмах.
Через какое-то время вирусы адаптируются и приобретут новые формы распространения или устойчивости.
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