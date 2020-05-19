Стеклянные перегородки, дезинфицирующий распылитель и другие меры безопасности, которые бизнес предпринимает для продолжения работы, — в подборке BuzzFeed.

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В спортивном зале в Гонконге установили стеклянные перегородки между тренажёрами.

Twitter: @virginiaylau

В том же зале — распылитель дезинфицирующего средства.

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Дезинфекция для смартфонов с помощью ультрафиолета для посетителей зала.

Twitter: @QuickTake

Ультрафиолетовый стерилизатор для поручней эскалатора в Гонконге.

Станция для мытья рук перед входом в датский супермаркет.

В торговом центре в Бангкоке робот бесконтактно измеряет температуру тела посетителей, которые проходят мимо него.

Gemunu Amarasinghe / AP Photo

В гонконгкском McDonald's тепловизор проверяет температуру посетителей перед входом.

В Starbucks в Тайване у входа стоит автоматический дозатор санитайзера, а общие столы разделены перегородками.

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В шанхайском ресторане автомат перед входом опрыскивает клиентов дезинфицирующим средством.

Twitter: @tribal

Гонконгский ресторан выдаёт гостям конверты для хранения масок во время еды.

u/natadachoco

Испанский ресторан отказался от многоразовых меню и разместил информацию о блюдах в Instagram.

Ramon Costa / SOPA Images / Sipa USA via AP Images

Персонал этого шанхайского ресторана дезинфицирует посуду и столовые приборы прямо перед посетителями.

Twitter: @tribal

Робот доставляет заказы навынос клиентам ресторана в Пекине.

Бар в Германии установил защитную перегородку на барной стойке между посетителями и персоналом.

Andreas Arnold / Picture-Alliance / DPA / AP Images

Японский ресторан установил перегородки даже между посетителями, которые ужинают вместе.