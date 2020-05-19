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Сотрудникам будет удобнее трудиться, а компания сэкономит на аренде, рассчитывает оператор. Сейчас из дома работает 60 тысяч человек.
«Ростелеком» рассматривает возможность перевести часть сотрудников на постоянную работу на «удалёнке» по окончании пандемии, сообщила пресс-служба компании.
Перевод работников «Ростелекома» в дистанционный режим не изменил качества обслуживания клиентов и корпоративной работы, заявили в компании. Внедрение нового формата сделает условия труда более привлекательными, а компании позволит сэкономить на офисах, отметили в «Ростелекоме».
С 16 марта 2020 года компания перевела на «удалёнку» около 60 тысяч человек с помощью собственных программных продуктов. Всего в «Ростелекоме», по собственным данным, работают свыше 130 тысяч человек.
Вангую, что потом удаленщиков можно будет кратно сократить, тщательно проанализировав их деятельность и чуть перестроив бизнес процессы.
Анализировать, сокращать и оптимизировать можно и в офисе. Главное с умом к этому подходить.
В офисе легче внушать свою важность, эмоциональный контакт опять же давит на руководителей, а тут бездушный алгоритм может показать, кто и что делает. Причем покажет он это не только непосредственному начальнику, но и вышестоящему.
Единственное, что может сдержать серьезные сокращения, это статус гос. компании, социальная ответственность навязываемая сверху в виде сохранения рабочих мест, даже если это перекладывание бумажки из стопки в стопку.
Сомневаюсь что большое количество людей захочет работать из дома, поначалу может быть и будет большое количество заявок на удаленную работу, потом все равно побегут в офисы. Надо все таки сменять обстановку регулярно. По коворкингам тоже не набегаешься, если компания и согласует оплату коворкинга, то еще ок, если нет, то мало кто захочет постоянно себе место арендовать. Так что останется это все на словах. Единственный норм вариант вижу - это локационное распределение офисов, но это еще более затратно может быть. Тут надо считать, при этом ориентируясь не только на стоимость аренда квадратного метра по районам, но и на оборудование и поддержание рабочих мест. А так как это ростелек, то еще и на брендинговое оформление офисов надо раскошелиться по хорошему.
Если после перевода сотрудника ростелекома на удалёнку, у него отвалится интернет от ростелекома и он не сможет работать, будет ли это виной сотрудника ростелекома? 🤔
Задумывается остальные крупные гиганты не задумывались они и так оставят. Ну как минимум не будет слова опоздал на работу😅 а потом раз ты дома экономишь время туда обратно на тебе работы больше, ах ты еще и вечером можешь поработать на тебе еще. Ааа ты выполнил Васину работу, эй Вася соберайся ты уволен, и Диму прихвати там Игорь доделал ночью его работу🤷🏻♂️. Коллцентры а что коллцентры там уже 50% роботы
Вообще для корпорации специалистов по связи работать в улье это позор. Удаленка так же поможет развитию сервтсов и за одна на себе же и темтировать будут свои продукты.
После того как я продал квартиру и переехал в другой город, перед этим сводив за ручку нового владельца в офис Ростелекома перезаключить на него договор с обновлением асболютно всех данных клиента, вот уже скоро год как мне на почту приходят счета нового владельца аккаунта, на мобильный названивают что выезжающие по вызовам монтажники/сервисмэны, что колл-центр с предложениями новых тарифов... С ТП общался уже шесть раз, в каждый из них обещали изменить контактные данные пользователя аккаунта, но воз и ныне там, хотя изначально все это я им подавал специально в бумажном виде, чтобы точно.
Специалисты по связи.. ну-ну.
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