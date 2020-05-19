Сотрудникам будет удобнее трудиться, а компания сэкономит на аренде, рассчитывает оператор. Сейчас из дома работает 60 тысяч человек.

В закладки

«Ростелеком» рассматривает возможность перевести часть сотрудников на постоянную работу на «удалёнке» по окончании пандемии, сообщила пресс-служба компании.

Перевод работников «Ростелекома» в дистанционный режим не изменил качества обслуживания клиентов и корпоративной работы, заявили в компании. Внедрение нового формата сделает условия труда более привлекательными, а компании позволит сэкономить на офисах, отметили в «Ростелекоме».