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в пользу общения при помощи мемов
С помощью нового формата кинотеатры, закрытые из-за пандемии, пытаются поддержать интерес зрителей и хоть немного заработать.
Сеть кинотеатров «Каро» планирует привлечь зрителей, открыв шесть автокинотеатров в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, сообщила в интервью телеканалу РБК президент компании «Каро» Ольга Зинякова.
Билеты можно будет купить в интернете и по ним проехать на любое место на парковке. Попкорн и напитки посетителям принесут сотрудники кинотеатра. Сколько будут стоить билеты, Зинякова не уточнила.
В репертуар кинотеатров войдут популярные фильмы прошлых лет, недавние кинопремьеры и фильмы в рамках проекта авторского кино «Каро.Арт».
Проект находится на финальной стадии согласования с городскими властями, уточнила глава сети. Открытие автокинотеатров, по её мнению, позволит быстрее восстановить поток зрителей. Из-за длительного закрытия сеть «Каро» готовится к падению годовой выручки на 40%.
Работа российских кинотеатров приостановлена с середины марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Во время самоизоляции сеть «Каро» запустила доставку еды из кинобаров и онлайн-платформу в рамках «Каро.Арт», уточняют «Ведомости». По подсчётам главы Ассоциации кинотеатров Олега Березина, если ограничения не снимут до сентября, отрасль потеряет около 50 млрд рублей, пишет РБК.
Показы кинофильмов возобновились с 8 мая, передаёт агентство. Первые автокинотеатры в середине мая открылись в Новосибирске и Калининграде. Они позволяют сетям компенсировать хотя бы малую часть потерь, объяснил РБК представитель «Люмен Фильм».
На первый сеанс в Калининграде кинотеатр «Ночной дозор» продал 98 билетов на общую сумму 44 тысячи рублей, пишет агентство. На показ новосибирского Skyline Cinema приехали 13 машин, которые купили билеты на 6000 рублей.
Удачи лол, россияне парковаться то не умеют, так и здесь будет: всегда найдется долбоеб, которому надо встать ближе остальных и закрыть выезд/обзор остальным)
или машина с вонючим выхлопом не даст теплыми вечерами с открытым окном стоять)
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