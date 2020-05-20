С помощью нового формата кинотеатры, закрытые из-за пандемии, пытаются поддержать интерес зрителей и хоть немного заработать.

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Сеть кинотеатров «Каро» планирует привлечь зрителей, открыв шесть автокинотеатров в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, сообщила в интервью телеканалу РБК президент компании «Каро» Ольга Зинякова.

Билеты можно будет купить в интернете и по ним проехать на любое место на парковке. Попкорн и напитки посетителям принесут сотрудники кинотеатра. Сколько будут стоить билеты, Зинякова не уточнила.

В репертуар кинотеатров войдут популярные фильмы прошлых лет, недавние кинопремьеры и фильмы в рамках проекта авторского кино «Каро.Арт».

Проект находится на финальной стадии согласования с городскими властями, уточнила глава сети. Открытие автокинотеатров, по её мнению, позволит быстрее восстановить поток зрителей. Из-за длительного закрытия сеть «Каро» готовится к падению годовой выручки на 40%.

Работа российских кинотеатров приостановлена с середины марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Во время самоизоляции сеть «Каро» запустила доставку еды из кинобаров и онлайн-платформу в рамках «Каро.Арт», уточняют «Ведомости». По подсчётам главы Ассоциации кинотеатров Олега Березина, если ограничения не снимут до сентября, отрасль потеряет около 50 млрд рублей, пишет РБК.

Показы кинофильмов возобновились с 8 мая, передаёт агентство. Первые автокинотеатры в середине мая открылись в Новосибирске и Калининграде. Они позволяют сетям компенсировать хотя бы малую часть потерь, объяснил РБК представитель «Люмен Фильм».