По словам эксперта, Selectel первым из российских ИТ-провайдеров вышел на рынок Узбекистана.
- Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel, основанный Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым, открыл представительство в Узбекистане и запланировал выйти на рынок Белоруссии до конца 2020 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Всего Selectel вложит в развитие за рубежом до $5 млн в течение трёх лет, пишет газета.
- Компания предоставляет облачные сервисы и услуги дата-центров. Провайдер может построить в Узбекистане дата-центр, а в июле 2020 года планирует запустить облачные сервисы, отмечает издание. Провайдер рассчитывает выйти на операционную прибыль в 2020 году, заявил гендиректор Selectel Олег Любимов.
- Selectel первым из российских ИТ-провайдеров вышел на рынок Узбекистана, заявил гендиректор АНО «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов. Он добавил, что в стране пока практически нет конкуренции, а потребность в информационных технологиях растёт, поэтому рентабельность может быть выше российской.
- Сейчас в Узбекистане около 100 коммерческих стоек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные iKS-Consulting. Для сравнения в Казахстане их 1,2 тысячи, в России — более 20 тысяч.
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Илья Бегун
Мм, это те самые ребята которые лет так 7 назад удалили у меня сайт со всей инфой базы данных как только деньги на счету закончились, а я был далеко за городом и не получил нотификацию по электронке. Ни тебе хотя бы остановки работы ресурсов с запасом времени на восстановление работоспособности. Сразу чик и нету без возможности восстановления. Зарёкся с тех пор пользоваться их услугами. Может процедура и поменялась, а вот осадочек остался.
Aleksandr CH.
чувствую что не надолго они там задержатся. вспомним мтс, билайн, кока-кола...
Вадим СиняшинAleksandr
Дело то не в самих компаниях, а интересах пары человек на эти компании.
Нормально все будет, это я тебе как житель Узбекистана говорю)
Рустам ШараповAleksandr
На Билайн штраф огромный повесили несколько лет назад — да, плохой звоночек для остальных компаний.
Но до сих пор работают, ведущий оператор страны по количеству абонентов
Рустам Шарапов
В Узбекистане оптика-то — до сих пор роскошь:)
alex twit
Глобальная экспансия