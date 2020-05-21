Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Галина Мубаракшина
78

Исследование «Яндекса»: как меняется активность жителей разных городов мира по мере снятия карантина Материал редакции

Больше всего на обычную похожа жизнь в Швеции, Бельгии и Казахстане.

0 Обсудить
В закладки

«Яндекс» проанализировал данные об активности жителей 42 городов в разных странах мира и показал, как они выходят из режима самоизоляции.

Для расчётов компания использовала собственные данные, статистику Apple о мобильности пользователей во время пандемии, а также информацию компании Otonomo, которая отслеживает автомобильный трафик.

Уровень активности жителей Москвы с 17 февраля по 20 мая. Самый низкий показатель— 29 марта (0%). Яндекс

В рейтинге, составленном «Яндексом», 0% — наименьший уровень активности жителей после начала распространения вируса, а 100% — наибольший уровень активности по сравнению с самым оживлённым днём февраля-марта.

По данным на 20 мая 2020 года, ситуация, наиболее близкая к жизни до карантина, была в Стокгольме, Брюсселе и Нур-Султане, наименее близкая — в Мумбаи, Рио-де-Жанейро и Мехико.

#яндекс #коронавирус

Галина Мубаракшина
+7212
1
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 128749, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 May 2020 14:45:48 +0300", "is_special": false }
Defender Law & Communication agency
Правовая защита и развитие вашего бизнеса. Наша помощь — гарантия вашего успеха.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Как мы сэкономили 3 млн рублей в год, заменив Slack на Rocket.Chat
Google Talk, Jabber, Slack, WhatsApp, Telegram, Zulip, Rocket.Chat, Selectel Chat, — мы не собрали рейтинг мессенджеров…
2
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Как Redmadrobot и «Согласие» сократили оформление ущерба по ОСАГО с нескольких дней до 60 минут
Для этого мы первыми в России интегрировали взрыв-схемы в приложение для страховых экспертов и сделали акт осмотра полн…
11
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Как государственные цифровые валюты изменят нашу жизнь
Пока США разгоняют печатный станок, Китай уже тестирует «цифровой юань». Мировые финансы больше не будут прежними. Но з…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Эдуард Балагуров
за день
Статья - просто плевок в душу российскому ТОП-менеджменту.
«Всё, что я делаю, может быть ошибкой»: почему миллиардер Тоби Лютке советует видеоигры и мягкое отношение к критике
Юрий Другач
за неделю
Ну это я уже понял. Но зато 1 человек из Гугла с зарплатой с 6 нулями, проживающий В Воркуте, будет являться градообразующим сотрудником
«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки»

Прямой эфир

Designer Startup

«Нетология» провела ребрендинг…

EveryStraus _

Графическая модель LTV в…

Inal Kardanov

Billy — бот для мотивации…

Aleksey Goncharov

Госдума одобрила поправки о…

John Doe

Госдума приняла в окончательном…

Alexander Veber

«Нетология» провела ребрендинг…

Sergio Mekeda

Как проверить спамность текста…

Laugh Radiant

Семейный подряд: кто руководил…

BearStrikesBack

«Техас зовёт»: куда переезжать…

Алексей Левин

Основанный в России конструктор…

new_comment

Почему государства терпят…

Abo Truk

Госдума приняла в окончательном…

Laugh Radiant

«Нетология» провела ребрендинг…

Алексей Аа

«Интерфакс»: правительство…

Арсений Петрович

Татьяна Голикова: число…

AK

«Нетология» провела ребрендинг…

new_comment

Почему государства терпят…

AdAurum 79

АКАР: компании увеличили…

webber

Семейный подряд: кто руководил…

Илья Щибрик

«Техас зовёт»: куда переезжать…