Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Больше всего на обычную похожа жизнь в Швеции, Бельгии и Казахстане.
«Яндекс» проанализировал данные об активности жителей 42 городов в разных странах мира и показал, как они выходят из режима самоизоляции.
Для расчётов компания использовала собственные данные, статистику Apple о мобильности пользователей во время пандемии, а также информацию компании Otonomo, которая отслеживает автомобильный трафик.
В рейтинге, составленном «Яндексом», 0% — наименьший уровень активности жителей после начала распространения вируса, а 100% — наибольший уровень активности по сравнению с самым оживлённым днём февраля-марта.
По данным на 20 мая 2020 года, ситуация, наиболее близкая к жизни до карантина, была в Стокгольме, Брюсселе и Нур-Султане, наименее близкая — в Мумбаи, Рио-де-Жанейро и Мехико.
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