Больше всего на обычную похожа жизнь в Швеции, Бельгии и Казахстане.

В закладки

«Яндекс» проанализировал данные об активности жителей 42 городов в разных странах мира и показал, как они выходят из режима самоизоляции.

Для расчётов компания использовала собственные данные, статистику Apple о мобильности пользователей во время пандемии, а также информацию компании Otonomo, которая отслеживает автомобильный трафик.

Уровень активности жителей Москвы с 17 февраля по 20 мая. Самый низкий показатель— 29 марта (0%). Яндекс

В рейтинге, составленном «Яндексом», 0% — наименьший уровень активности жителей после начала распространения вируса, а 100% — наибольший уровень активности по сравнению с самым оживлённым днём февраля-марта.