«Удручающе»: как российские кинотеатры завершили первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев они собрали 26,1 млрд рублей — на 9% больше год к году.При этом количество проданных билетов снизилось в годовом выражении на 3,6%, до 73,1 млн штук, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы «Фонда кино». Сеансов было 4,2 млн.Для сравнения: в первом полугодии 2019-го в кино сходили свыше 113 млн зрителей, а количество сеансов тогда превысило 5 млн.Лидерами по сборам стали российские фильмы — «Холоп 2» Клима Шипенко (3,8 млрд рублей — 15% от общих сборов за период), «Бременские музыканты» Алексея Нужного (3 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина (2,3 млрд рублей).Из иностранных картин в топ-20 вошло только «Министерство неджентельменских дел» Гая Ричи (424 млн рублей). Ему не сразу выдали прокатное удостоверение, потому что хотели поддержать российские новинки.Основатель франшизы «Люмен» и член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский назвал итоги полугодия «удручающими», а нехватку «качественного контента» — «катастрофической».Он считает, что фильмам также не хватает продвижения, потому что «сами по себе зрители в кино не придут — особенно на незнакомые релизы». Кинотеатры тратят свои деньги, но их «активности и бюджетов» не хватает. В качестве примера он привёл ситуацию с прокатом фэнтэзи «Самая большая луна» Алексея Попогребского, снятого при поддержке «Фонда кино».Совершенно непонятно, как фильм с бюджетом почти 300 млн рублей и росписью на 1000 экранов может собрать за «уикэнд» в прокате всего 14 млн рублей. Для кого был снят этот фильм?Павел Поникаровский, член совета АВКО нехватке «мощного» контента как минимум летом 2024 года сказала и глава киносети «Каро» Ольга Зинякова. Она также напомнила, что «пиратские показы отнимают у официального проката зрителя, и пока этот вопрос не решится, легальный контент будет терять в кассе» (на момент публикации в лидерах — анимационный фильм «Головоломка 2» Келси Манна).Шипенко и Аглая Тарасова на съёмках «Холопа 2». Источник: «Централ Партнершип»По данным «Невафильм», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов — на 12,4%. Залы тогда простаивали в том числе из-за недостатка контента, который сократился на фоне ухода правообладателей из страны.Из-за этого некоторые объекты начали перепрофилироваться или предлагать «предсеансовое обслуживание», «теневой» прокат. Без удостоверения «крутили», например, «Бэтмена», «Аватар», «Барби» и «Оппенгеймера».Зинякова предупреждала: для «прожиточного минимума» сборы должны быть около 32 млрд рублей в год. Это значит, что каждый месяц в прокат должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей.Полина ЛааксоМедиа3 мая«В российском кинопрокате всё плохо: привлекать аудиторию нечем, а платить аренду и зарплаты нужно» Редакция «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) узнала, как кинотеатры отнеслись к просьбе остановить «теневой» прокат для поддержки отечественных картин.#кинотеатры #новости
Удивление русских киноделов всегда радует. Типа сняли в очередной раз шлак и такие «Ну почему не смотрят, аааа, проклятый запад» 😂
Ты как будто с Марса прилетел. Никто так не думает
Выдали 300 млн на фильм, снимаешь помойку на 1 млн, 299 себе
И абсолютно срать, посмотрят или нет. На следующий фильм еще дадут
Поэтому надо завозить китайские и северокорейские фильмы. С кинопроизводством они далеко впереди от отсталой России.
Привыкли как с автовазом, подняли пошлины и люди вынуждены хлам брать, а тут так не работает, человек легко поменяет кинотеатр на что-то другое.
ОМГ, причём тут фильмы вообще? 🤦♀️
В кино ходит только молодёжь, чтобы заниматься сексом на последнем ряду 💁♀️💕
А старички 30+ вообще никуда не выходят, а просто перекатываются между диваном и холодильником 🤭
На самом деле тут сильно играет роль еще и стереотипы. Даже если снимут годное кинцо, то никто не пойдет смотреть. Потому что " ну наше же, значит хрень, зачем смотреть "
Полностью поддерживаю пиратские показы. А российскому кинематографу советую не ныть, а учиться снимать больше качественного контента. Это в первую очередь фильмов касается, так как с сериалами ситуация явно лучше.