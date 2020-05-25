Салоны красоты, строительные и другие магазины пока не работают в столице до 31 мая.
- Следующим этапом снятия ограничений в Москве, связанных с пандемией, должно стать возобновление работы непродуктового ритейла, а затем сферы услуг, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова.
- Непродовольственная торговля «очень важна» для экономики, в ней занято большое количество людей, а производителям невыгодно «работать на склад», пояснил Ефимов. В сфере бытовых услуг занято много малых предприятий, она «очень влияет» на комфортность городской жизни, рассказал чиновник агентству.
- Сроки снятия ограничений для этих категорий бизнеса Ефимов не указал. Непродовольственная торговля, салоны красоты, спортклубы, развлекательные центры и другой бизнес приостановили работу в Москве с 30 марта 2020 года. В начале мая столичные власти продлили ограничения до 31 мая.
- С 25 мая в Москве возобновил работу каршеринг — аренда автомобиля возможна на срок не менее пяти дней, — а также часть МФЦ.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Михаил Загоскин
Я запланировал стать миллиардером, но сроки пока не разглашаю.
Arthur Niazyan
Маразматики, а не власти. В субботу заезжал в OBI за садовой фигнёй всякой. Стоят ряды саженцев, а сбоку ряды с инструментами и стройматериалами опечатанными. В саженцах я не заражусь, а в стройматериалах обязательно. Театр абсурда.
Александр КоролёвArthur
За саженцами в ОБИ приедет 5 человек, а за стройматериалами 50
Arthur NiazyanАлександр
В Ашан тысяча, и что?
Oleg Dubovitskiy
Запланировал запланировать, но сроки пока не разглашаю
Данил Гурский
Я просто юиксер и тестирую как работают комменты)
Даниил ГурскийДанил
А я ему помогаю
Денис Семенов
Я не понял. Все ещё не работают, но мвидео сегодня открывает магазины и некоторые мелкие магазины уже тоже пишут что работают.
В чем прикол?
Артем ПавлючукДенис
Прикол в том, что каждый город по своему все делает.
Saucedo Puetz
Из сообщения советского радио: скоро все советские люди будут жить при коммунизме