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Галина Мубаракшина
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Мэрия Москвы запланировала снять ограничения для непродуктового ритейла и сферы услуг — но сроки пока не называет Материал редакции

Салоны красоты, строительные и другие магазины пока не работают в столице до 31 мая.

  • Следующим этапом снятия ограничений в Москве, связанных с пандемией, должно стать возобновление работы непродуктового ритейла, а затем сферы услуг, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова.
  • Непродовольственная торговля «очень важна» для экономики, в ней занято большое количество людей, а производителям невыгодно «работать на склад», пояснил Ефимов. В сфере бытовых услуг занято много малых предприятий, она «очень влияет» на комфортность городской жизни, рассказал чиновник агентству.
  • Сроки снятия ограничений для этих категорий бизнеса Ефимов не указал. Непродовольственная торговля, салоны красоты, спортклубы, развлекательные центры и другой бизнес приостановили работу в Москве с 30 марта 2020 года. В начале мая столичные власти продлили ограничения до 31 мая.
  • С 25 мая в Москве возобновил работу каршеринг — аренда автомобиля возможна на срок не менее пяти дней, — а также часть МФЦ.

#новость #бизнеснакарантине #москва #ритейл

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Михаил Загоскин

25

Я запланировал стать миллиардером, но сроки пока не разглашаю.

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Arthur Niazyan

9

Маразматики, а не власти. В субботу заезжал в OBI за садовой фигнёй всякой. Стоят ряды саженцев, а сбоку ряды с инструментами и стройматериалами опечатанными. В саженцах я не заражусь, а в стройматериалах обязательно. Театр абсурда. 

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Александр Королёв

Arthur
2

За саженцами в ОБИ приедет 5 человек, а за стройматериалами 50

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Arthur Niazyan

Александр
3

В Ашан тысяча, и что?

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Oleg Dubovitskiy

2

Запланировал запланировать, но сроки пока не разглашаю

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Данил Гурский

0

Я просто юиксер и тестирую как работают комменты)

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Даниил Гурский

Данил
0

А я ему помогаю

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Денис Семенов

0

Я не понял. Все ещё не работают, но мвидео сегодня открывает магазины и некоторые мелкие магазины уже тоже пишут что работают.
В чем прикол?

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Артем Павлючук

Денис
1

Прикол в том, что каждый город по своему все делает. 

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Saucedo Puetz

0

Из сообщения советского радио: скоро все советские люди будут жить при коммунизме

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