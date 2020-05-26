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Татьяна Боброва
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Салоны красоты через Instagram потребовали от мэрии Москвы рассказать, когда снимут ограничения для бизнеса Материал редакции

Сейчас из-за неопределённости всё больше сотрудников переходят на работу на дому, а субсидии заканчиваются, говорят участники рынка.

10 комментариев
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Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК, объединяет сети салонов «Персона», «Пальчики», Chop-Chop и другие) запустила в Instagram флешмоб под тегом «Безопаснее в салоне». Участники рынка призывают власти Москвы открыть салоны красоты.

Член совета АПИК, основатель сети «Персона» Игорь Стоянов написал, что с каждым днём простоя закрываются «десятки и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы». На момент написания заметки пользователи опубликовали более 3000 записей с таким тегом.

В беседе с РБК Стоянов пояснил, что участники рынка хотят диалога с властями регионов и Роспотребнадзором. Он отметил, что сейчас часть требований для открытия бизнеса невыполнима: например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день увеличит стоимость услуг на 250-350 рублей, клиентов станет меньше.

Владельцы салонов хотят знать точные сроки восстановления бизнеса, говорит Стоянов. По его словам, сейчас из-за неопределённости всё больше сотрудников переходят на работу на дому, что небезопасно для россиян.

По подсчётам АПИК, в случае возобновления работы в начале июня в большинстве регионов салонам хватит помощи, которую оказало государство. Но позже индустрии понадобятся дополнительные субсидии, а в целом лето не смогут пережить около 30% игроков, добавил Стоянов.

В конце мая 2020 года власти Москвы сообщили, что следующим этапом снятия ограничений в столице должно стать возобновление работы непродуктового ритейла, а затем сферы услуг. Однако конкретные сроки мэрия не назвала. Сейчас бизнес закрыт до 31 мая.

#новость #салоныкрасоты #бизнеснакарантине #апик

Татьяна Боброва
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10 комментариев
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Илья Нижнев

9

Ну, "потребовали" - это слишком громко, я бы сказал: "нежно попросили, но, как будто, серьёзным тоном")

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Mihail Demeshko

Илья
2

Разве в России есть законные инструменты что либо требовать от властей?

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Илья Нижнев

Mihail
1

Наверное нет. А значит, тем более, не стоит так громко заявлять об этом)

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Yeni Benim

2

И как это должно сработать? Если пост наберёт сто тысяч лайков, их откроют?

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Максим Горький

2

через инстаграм надо Кадырова просить. Не тот канал коммуникации выбрали.

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Комментарий удален

Михаил Качалов

0

Видимо есть среди них штрейкбрейкеры не соблюдающие "социальной дистанции" - кто то стрижет Собянина и прочих телеперсонажей!

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Вася Пражкин

0

А вот если бы работники салонов взяли ножницы подлиннее и взяли мэрию Москвы в тройное кольцо - то вопрос бы решился к вечеру того же дня. Ну это так, фантазии..

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Yuri Ahmedov

0

Можно еще в ICQ попробовать. 

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Dmitri Frolov

–3

Блин, какая то херня, постоянное нытье бизнеса из за того что правительство москвы не сделает четкую программу. Фазы карантина, какие бизнесы могут работать, какие нет, и когда начнут?
или все-таки есть что-то?

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Alik Ganiev

–3

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