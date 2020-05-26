Сейчас из-за неопределённости всё больше сотрудников переходят на работу на дому, а субсидии заканчиваются, говорят участники рынка.

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Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК, объединяет сети салонов «Персона», «Пальчики», Chop-Chop и другие) запустила в Instagram флешмоб под тегом «Безопаснее в салоне». Участники рынка призывают власти Москвы открыть салоны красоты.

Член совета АПИК, основатель сети «Персона» Игорь Стоянов написал, что с каждым днём простоя закрываются «десятки и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы». На момент написания заметки пользователи опубликовали более 3000 записей с таким тегом.

В беседе с РБК Стоянов пояснил, что участники рынка хотят диалога с властями регионов и Роспотребнадзором. Он отметил, что сейчас часть требований для открытия бизнеса невыполнима: например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день увеличит стоимость услуг на 250-350 рублей, клиентов станет меньше.

Владельцы салонов хотят знать точные сроки восстановления бизнеса, говорит Стоянов. По его словам, сейчас из-за неопределённости всё больше сотрудников переходят на работу на дому, что небезопасно для россиян.

По подсчётам АПИК, в случае возобновления работы в начале июня в большинстве регионов салонам хватит помощи, которую оказало государство. Но позже индустрии понадобятся дополнительные субсидии, а в целом лето не смогут пережить около 30% игроков, добавил Стоянов.