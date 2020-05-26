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Сейчас из-за неопределённости всё больше сотрудников переходят на работу на дому, а субсидии заканчиваются, говорят участники рынка.
Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК, объединяет сети салонов «Персона», «Пальчики», Chop-Chop и другие) запустила в Instagram флешмоб под тегом «Безопаснее в салоне». Участники рынка призывают власти Москвы открыть салоны красоты.
Член совета АПИК, основатель сети «Персона» Игорь Стоянов написал, что с каждым днём простоя закрываются «десятки и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы». На момент написания заметки пользователи опубликовали более 3000 записей с таким тегом.
В беседе с РБК Стоянов пояснил, что участники рынка хотят диалога с властями регионов и Роспотребнадзором. Он отметил, что сейчас часть требований для открытия бизнеса невыполнима: например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день увеличит стоимость услуг на 250-350 рублей, клиентов станет меньше.
Владельцы салонов хотят знать точные сроки восстановления бизнеса, говорит Стоянов. По его словам, сейчас из-за неопределённости всё больше сотрудников переходят на работу на дому, что небезопасно для россиян.
По подсчётам АПИК, в случае возобновления работы в начале июня в большинстве регионов салонам хватит помощи, которую оказало государство. Но позже индустрии понадобятся дополнительные субсидии, а в целом лето не смогут пережить около 30% игроков, добавил Стоянов.
В конце мая 2020 года власти Москвы сообщили, что следующим этапом снятия ограничений в столице должно стать возобновление работы непродуктового ритейла, а затем сферы услуг. Однако конкретные сроки мэрия не назвала. Сейчас бизнес закрыт до 31 мая.
Ну, "потребовали" - это слишком громко, я бы сказал: "нежно попросили, но, как будто, серьёзным тоном")
Разве в России есть законные инструменты что либо требовать от властей?
Наверное нет. А значит, тем более, не стоит так громко заявлять об этом)
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Видимо есть среди них штрейкбрейкеры не соблюдающие "социальной дистанции" - кто то стрижет Собянина и прочих телеперсонажей!
А вот если бы работники салонов взяли ножницы подлиннее и взяли мэрию Москвы в тройное кольцо - то вопрос бы решился к вечеру того же дня. Ну это так, фантазии..
Блин, какая то херня, постоянное нытье бизнеса из за того что правительство москвы не сделает четкую программу. Фазы карантина, какие бизнесы могут работать, какие нет, и когда начнут?
или все-таки есть что-то?
Самый полный гайд из 37 советов на тему: «продвижение салона красоты» будет особенно необходим руководителям beauty сферы в это непростое время.
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