Сейчас дополнительные услуги помогают компенсировать хотя бы часть потерь от простоя, но после отмены ограничений могут стать новым инструментом привлечения клиентов.

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Фитнес-клубы почти по всей России закрыты уже два месяца. Онлайн-тренировки не помогают компенсировать потери, поэтому заведения придумывают новые услуги и форматы занятий, чтобы не потерять аудиторию и поддерживать тренеров.

Сейчас залы готовятся к постепенному снятию ограничений, 26 мая Роспотребнадзор опубликовал для них рекомендации. Представители трёх компаний рассказали, что думают о рекомендациях, за счёт чего живут сейчас и какие новые услуги принесла пандемия.

На каких условиях разрешил работать Роспотребнадзор

Принимать посетителей по записи.

Размещать в зале по одному человеку на каждые 4 м² на групповых тренировках.

Соблюдать дистанцию полтора метра на персональных тренировках.

Обеспечить посетителей антисептиками и дезинфицировать тренажёры каждые два часа.

Сотрудники должны работать в масках и перчатках.

X-Fit: доставка еды, гибридные абонементы на тренировки в онлайне и в зале

В сеть X-Fit входит 90 фитнес-клубов по всей России. Компания готова открыть групповые тренировки с меньшим количеством посетителей и соблюдением дистанции. Это поможет вовремя покрывать текущие расходы и сохранить персонал, говорит директор по фитнесу X-Fit в России Ирина Троска.

Некоторые клубы сети уже возобновили работу с ограничениями: в Казани и Новосибирске разрешили проводить персональные тренировки на улице и с соблюдением дистанции. Но там доходы не покрывают траты на свет и воду, сетует Троска. В таком режиме открытые клубы смогут продержаться месяц.

Что сеть делает сейчас

Во время пандемии компания перевела в онлайн групповые и персональные тренировки, а также стала продавать недельные онлайн-марафоны с упражнениями для похудения, гибкости и поддержания активности. Марафон стоит 700 рублей (обычно за одну персональную тренировку клиент платит 1000—3500 рублей). За апрель в марафонах клуба поучаствовали 600 человек.

Тренировка онлайн-марафона X-Fit

В некоторых залах сети есть собственные бары, где предлагают здоровое меню, продают спортивное питание и готовят клиентам блюда, рекомендованные диетологом. Компания организовала доставку еды из них. Сейчас в одном баре каждый день бывает до десяти заказов с чеком от 500 рублей.

Эту услугу сохранят и после пандемии, отмечает Троска. Клиенты привыкли к рациону, который составил для них диетолог клуба, и хотят придерживаться его и дальше, а завсегдатаи продолжат заказывать любимые блюда.

Доходы от новых услуг и персональных тренировок не позволяют клубам выйти в ноль, этих средств хватает, только чтобы частично поддерживать персонал. Во всех клубах сети работает 4000 человек, но полноценную зарплату в апреле удалось выплатить только 150 тренерам, которые ведут онлайн-занятия.

Остальных сотрудников компания отправила в отпуск и выделила им материальную помощь в размере 12 тысяч рублей. Если в июне клубы не откроются, компания будет выплачивать её и дальше. В период отмены ограничений команда X-Fit хочет привлечь клиентов с помощью нового продукта, который объединит возможность заниматься в онлайне и в зале. Цену компания ещё не определила.

Мы видим будущее за гибридными продуктами. Например, клиент берёт клубную карту на пакет, в который включены и онлайн-, и офлайн-тренировки, и может выбрать, что ему необходимо. Или можно будет купить только онлайн-тренировки, а в подарок получить возможность попробовать офлайн.



Это снизит порог входа для клиентов, а потом они попробуют заниматься в зале, почувствуют атмосферу и, возможно, останутся. Мы будем стараться постепенно переводить больше людей в офлайн, потому что только там бывает грамотный фитнес-продукт, а не просто сопровождение. Но на гибридные продукты останется спрос, например, у тех, кто часто ездит в командировки.

Ирина Троска директор фитнес-направления X-Fit

Velobeat: аренда тренажёров

Основательница студии сайклинга Velobeat Ася Шпильман считает, что требования Роспотребнадзора будут мешать работе клубов. Соблюдая дистанцию, тренер не сможет поправить технику или подстраховать во время упражнений с большим весом.

Когда тренер не может подойти к клиенту, тренировка не будет полноценной. К тому же тренеры у нас активно ведут занятия с интенсивной кардионагрузкой, и в масках им будет тяжело дышать. Выхода два — либо ждать, пока персоналу разрешат работать без масок, либо работать, соблюдая не все рекомендации. Ася Шпильман основательница Velobeat

Что компания делает сейчас

Студия получает доход за счёт того, что сдаёт клиентам тренажёры. Аренда одного стоит 5000 рублей за две недели, а когда этот срок подходит к концу, сотрудники студии сами перевозят его к следующему пользователю.

Основательница рассказывает, что услуга оказалась востребованной: по домам разобрали все 60 сайклов, которые есть у студии, причём четверть клиентов — новые. Аренда позволяет получить 30% от ежемесячной выручки, которая до карантина достигала 3,5 млн рублей. Этого хватает, что покрыть текущие расходы, учитывая, что компания получила скидку на аренду помещения.

Сайклы Velobeat

Услугу аренды сайклов студия сохранит и после отмены ограничений. Сначала это будет вынужденной мерой, потому что на первых этапах залы не получится заполнять до конца, рассказывает основательница. Но даже когда студия сможет принимать по 30 человек в пиковые часы, по её мнению, останутся те, кто хочет заниматься, но боится ходить на групповые тренировки.

Trib3: онлайн-марафоны и платные записи тренировок

Основатель фитнес-клуба Trib3 Игорь Гайдук считает, что новые рекомендации Роспотребнадзора не помешают работе. Антисептики клуб закупил ещё до начала самоизоляции, а зале площадью 160 м² можно разместить 40 человек с учётом дистанции, тогда как обычно на групповые тренировки приходило до 36 человек в вечерние часы.

Важнее настрой самих клиентов, подмечает Гайдук. Они могут бояться приходить на групповые тренировки, несмотря на соблюдение мер безопасности.

Нам в любом случае придётся ещё долго работать с залами, заполненными не до конца, поэтому открыться стоит уже сейчас. После отмены ограничений люди сначала побегут в фитнес-клубы, потому что туда приходят не только за спортом, но и за общением с людьми своего круга. Но потом начнётся работа, и онлайн-формат многим часто будет удобнее. После работы достать коврик дома и начать заниматься будет уже привычным явлением. Игорь Гайдук основатель фитнес-студии Trib3

Что студия делает сейчас

До введения ограничений в студии Trib3 каждый день проходило до восьми тренировок, а каждое посещение стоило 800–900 рублей. Сейчас тренеры каждый день проводят до четырёх групповых занятий в Zoom, каждое из которых стоит 300–500 рублей.

В апреле команда клуба запустила трёхнедельный онлайн-марафон с тренировками, консультациями психологов и диетологов. Он стоит 1650 рублей, за апрель эту услугу купили уже 100 человек. Вместе с онлайн-тренировками марафон принёс 15% от докарантинной ежемесячной выручки. С учётом арендных каникул этого хватает, чтобы выходить в ноль.

Основатель планирует и после открытия студии оставить часть услуг в онлайне: развивать направление тематических марафонов с консультациями специалистов, а также создать отдельный ресурс, где будут храниться записи тренировок клуба.