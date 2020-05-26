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Лиана Липанова
3574

Роспотребнадзор рекомендовал фитнес-клубам работать по записи и с соблюдением дистанции после снятия ограничений Материал редакции

Дезинфицировать тренажёры нужно будет каждые два часа и работать в масках и перчатках.

38 комментариев
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы спортзалов, бассейнов и других спортивных объектов после снятия ограничений, связанных с Covid-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди рекомендаций:

  • Посетителей принимать необходимо по предварительной записи, не больше одного человека на каждые 4 м², в бассейне — на каждые 5 м² площади зеркала воды или 10 м² дорожки.
  • Посетители и сотрудники должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, для этого необходимо закрыть часть кабинок для переодевания и расставить тренажеры с соответствующей дистанцией.
  • Участники групповых занятий тоже должны будут соблюдать такую дистанцию, для этого на полу должна быть разметка.
  • У входа в помещение должны быть установлены антисептики, сотрудники должны работать в масках и перчатках.
  • Тренажеры и туалеты нужно дезинфицировать каждые два часа, а также проветривать помещения. Остальные поверхности можно дезинфицировать дважды в день.
  • Запрещается подавать посетителям чай и кофе — только воду в бутылках.

17 мая ведомство уже опубликовало памятки по работе для салонов красоты, магазинов и других сфер.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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38 комментариев
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Вася Пражкин

28

Бессмысленно и беспощадно. Мракобесие бюрократии. Разум окончательно покинул РПН.

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ЯжПрограммист

Вася
11

Да не, вы зря в них не верите. Они ещё покажут что это не предел :)

Ответить

Евгений Козявкин

17

Какой же это бред. Эти меры абсолютно не помогут от вируса, а просто добавят кучу геммора владельцам залов. Такое ощущение, что эти правила составляли жирные "пиджаки", которые ни разу в тренажерный зал не заходили. 

Ответить

Максим Швецов

Евгений
4

Может, у этих "пиджаков" свои тренировочные залы :)

Ответить

Андрей Епанчинцев

Евгений
3

Да да да. Тоже так подумал

Ответить

Serge Nekoval

Евгений
0

Вирус-вирус... Причём тут вирус?

Ответить

Сергей А

Евгений
–1

Пиджакам пох... на реальные нужды и боли людей, а меры действительно направлены на создание гемороя именно в этом их основной замысел. Мысли простые-
"Буржуи научились выживать и работать с десятками проверяющих, сейчас мы подкинем им еще сотню нормативных актов, соблюсти которые будет не реально. Мы закроем глаза на какое то время, чтобы Буржуй чуть подокреп, а потом опять начнем его жестко еб..... и доить!!!" 

Ответить

Yeni Benim

16

Как интересно тренер будет меня страховать на расстоянии 1.5м?

Ответить

Yan Purvenes

Yeni
5

Палки от швабр использовать будут)

Ответить

Arthur Niazyan

Yeni
5

Главное языком бить в маску, что бы дать сигнал о помощи

Ответить

Игорь Рачук

Yeni
3

Подбадривать словами! 

Ответить

Yeni Benim

Игорь
3

Они особенно помогут, если на меня штанга упадёт 🤣

Ответить

Игорь Рачук

Yeni
6

- Давай как-то повеселей жми! Посерьёзней!

Ответить

Yeni Benim

Игорь
2

И маску поправь, ишь, дышит он тут!

Ответить

Denis Gavrus

Yeni
6

Помереть от упавшей штанги не так страшно, как от коронавируса

Ответить

Yan Purvenes

Yeni
1

А если штанга тебя будет душить, то будет наблюдать. Приближаться видь нельзя)

Ответить

Yeni Benim

Yan
2

А потом запишут в причине смерти: коронвирус((

Ответить

ivan krapivin

11

Менять воду в бассейне после каждого посетителя.

Ответить

Игорь Рачук

ivan
0

Хлорочки сыпнут побольше и норм)

Ответить

Serge Tikhonenko

4

Фитнес клуб по записи? Ахахах))

Ответить

ivan krapivin

Serge
8

На госуслугах

Ответить

Aleksandr Dubrovin

4

Допустим фитнес клубы откроют, будут соблюдены все вышеописанные условия. Смогут люди с комфортом позаниматься в фитнес клубах? Сомневаюсь. Потому что, после работы они туда даже не попадут. Новые абоненты никто не купит, а срок действующих будет уменьшаться каждый день. Очередной бесполезный "забор"

Ответить

Chr Chr

Aleksandr
0

Для каждого понятие комфорт - свое. Тут видимо про какие-то элитные клубы идет речь, ибо "Запрещается подавать посетителям чай и кофе". В таких наверное и полотенце носят за клиентом и снаряды ему подают.

Если серьезно, то это ОБЩЕМИРОВАЯ практика по открытию спорт-залов. Где-то еще жестче. 
Записи на посещения, тренировка ограничена по 1ч-1.5ч. Носить маску и желательно перчатки и тд.

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Александр Королёв

Aleksandr
0

Почему?

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Георгий Беглорян

3

"в бассейне — на каждые 5 м² площади зеркала воды - один человек" 

Прям как на кладбище.. Все таки, Роспотребнадзор знает свое дело.   

Ответить

Denis Gavrus

Георгий
2

как завернули прозаики роспотребнадзоровские: "зеркало воды"

Ответить

Yan Purvenes

3

Может правительство с таким успехом поставит представилей индустрии к стенке и растряляет?

Тогда пусть наша государство даёт компенсации за персональные. занятия.

Ответить

Евгения Дудинец

1

Производители рециркуляторов ликуют

Ответить

Denis Gavrus

1

Плавание в бассейне в маске и в перчатках забыли

Ответить

Yan Purvenes

1

В перчатках руки мокнут. Прям как травм как их за этих перчаток люди будут коллечиться

Ответить

Андрей Епанчинцев

1

К ресторанам, с такими «рекомендациями» в одну могилу и тренажёрки скидывают. Я не понимаю куда и как смогут записать всех желающих. В залах ярко выраженные пики: пн, ср, пт в вечернее время, утром. Как они предлагают желающих удовлетворить? Ну ок, размажут вечерний пик равномерно на 7 дней. Только это не покроет всем потребность. Что, мне 1 раз в неделю ходить? А на кой мне тогда такой зал? Интересно как залы себя поведут. Я не готов свой абонемент расходовать в режиме 1 трени в неделю, слишком дорогое посещение выйдет

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Li Bel

0

Да лан ребят, этож рекомендации.
Как представлю лето, беговая дорожка, я в маске - красота)))

Ответить

Oleg Arkhangelsky

Li
0

Хотя бы про маски для посетителей вроде там ничего нет.

Ответить

Павел Замахаев

0

Маразм крепчает

Ответить

Александр Гюннер

0

Посетителей принимать необходимо по предварительной записи, не больше одного человека на каждые 4 м²

Хотел бы я посмотреть, как это будет выглядеть в каком-нибудь бюджетном зале, где почти все тренажёры стоят плотно друг к другу.

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Антон

0

Интересно, те, кто "страхует " успеют добежать на помощь?

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Александр Прокудин

0

Про бассейны странно. Допустим дорожка 50 м, ширина дорожки - 2.5 м. Итого площадь дорожки 125 м2. Делим на 10 - 12.5 человек на дорожку. Это прям довольно много)))

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Aleks J Popov

0

А теперь схема:
 - Представитель проверяющей структуры, под видом "тайного покупателя", ходит по всем заведениям, и фиксирует правонарушения. Поскольку текущие условия работы заведомо невыполнимы, штрафы получат все. Казна наполнится "золотом", в кратчайшие сроки.

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