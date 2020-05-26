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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Дезинфицировать тренажёры нужно будет каждые два часа и работать в масках и перчатках.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы спортзалов, бассейнов и других спортивных объектов после снятия ограничений, связанных с Covid-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди рекомендаций:
17 мая ведомство уже опубликовало памятки по работе для салонов красоты, магазинов и других сфер.
Бессмысленно и беспощадно. Мракобесие бюрократии. Разум окончательно покинул РПН.
Какой же это бред. Эти меры абсолютно не помогут от вируса, а просто добавят кучу геммора владельцам залов. Такое ощущение, что эти правила составляли жирные "пиджаки", которые ни разу в тренажерный зал не заходили.
Пиджакам пох... на реальные нужды и боли людей, а меры действительно направлены на создание гемороя именно в этом их основной замысел. Мысли простые-
"Буржуи научились выживать и работать с десятками проверяющих, сейчас мы подкинем им еще сотню нормативных актов, соблюсти которые будет не реально. Мы закроем глаза на какое то время, чтобы Буржуй чуть подокреп, а потом опять начнем его жестко еб..... и доить!!!"
Как интересно тренер будет меня страховать на расстоянии 1.5м?
Подбадривать словами!
Они особенно помогут, если на меня штанга упадёт 🤣
- Давай как-то повеселей жми! Посерьёзней!
А если штанга тебя будет душить, то будет наблюдать. Приближаться видь нельзя)
Менять воду в бассейне после каждого посетителя.
Фитнес клуб по записи? Ахахах))
Допустим фитнес клубы откроют, будут соблюдены все вышеописанные условия. Смогут люди с комфортом позаниматься в фитнес клубах? Сомневаюсь. Потому что, после работы они туда даже не попадут. Новые абоненты никто не купит, а срок действующих будет уменьшаться каждый день. Очередной бесполезный "забор"
Для каждого понятие комфорт - свое. Тут видимо про какие-то элитные клубы идет речь, ибо "Запрещается подавать посетителям чай и кофе". В таких наверное и полотенце носят за клиентом и снаряды ему подают.
Если серьезно, то это ОБЩЕМИРОВАЯ практика по открытию спорт-залов. Где-то еще жестче.
Записи на посещения, тренировка ограничена по 1ч-1.5ч. Носить маску и желательно перчатки и тд.
"в бассейне — на каждые 5 м² площади зеркала воды - один человек"
Прям как на кладбище.. Все таки, Роспотребнадзор знает свое дело.
Может правительство с таким успехом поставит представилей индустрии к стенке и растряляет?
Тогда пусть наша государство даёт компенсации за персональные. занятия.
В перчатках руки мокнут. Прям как травм как их за этих перчаток люди будут коллечиться
К ресторанам, с такими «рекомендациями» в одну могилу и тренажёрки скидывают. Я не понимаю куда и как смогут записать всех желающих. В залах ярко выраженные пики: пн, ср, пт в вечернее время, утром. Как они предлагают желающих удовлетворить? Ну ок, размажут вечерний пик равномерно на 7 дней. Только это не покроет всем потребность. Что, мне 1 раз в неделю ходить? А на кой мне тогда такой зал? Интересно как залы себя поведут. Я не готов свой абонемент расходовать в режиме 1 трени в неделю, слишком дорогое посещение выйдет
Да лан ребят, этож рекомендации.
Как представлю лето, беговая дорожка, я в маске - красота)))
Посетителей принимать необходимо по предварительной записи, не больше одного человека на каждые 4 м²
Хотел бы я посмотреть, как это будет выглядеть в каком-нибудь бюджетном зале, где почти все тренажёры стоят плотно друг к другу.
Про бассейны странно. Допустим дорожка 50 м, ширина дорожки - 2.5 м. Итого площадь дорожки 125 м2. Делим на 10 - 12.5 человек на дорожку. Это прям довольно много)))
А теперь схема:
- Представитель проверяющей структуры, под видом "тайного покупателя", ходит по всем заведениям, и фиксирует правонарушения. Поскольку текущие условия работы заведомо невыполнимы, штрафы получат все. Казна наполнится "золотом", в кратчайшие сроки.
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