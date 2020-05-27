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Речь идёт об открытии магазинов и сферы услуг, а также образовательных организаций — но с ограничениями.
Роспотребнадзор заявил, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений, введённых из-за Covid-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу столичного управления ведомства Елену Андрееву.
По её словам, Роспотребнадзор оценивает три показателя, которые позволяют выйти из режима самоизоляции. Какие именно, Андреева не уточнила. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в мае говорила, что ситуация зависит от темпа прироста заболевших, количества свободных мест в больницах, охвате тестирования и других параметров.
Согласно рекомендациям ведомства, на первом этапе смогут открыться непродовольственные магазины и сфера услуг — на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. Горожане смогут заниматься спортом на улице и гулять с детьми.
На втором этапе разрешены прогулки с семьёй, работа объектов торговли и услуг большей площади, но с ограниченным количеством клиентов. Также на этом этапе смогут начать работу образовательные организации.
Власти Москвы начали снимать ограничения с начала мая: с 12 мая в городе полностью возобновили работу промышленные и строительные предприятия. С 25 мая заработал каршеринг с арендой машин от пяти дней и часть МФЦ.
Тогда же мэрия заявила о готовности снять ограничения для непродуктового ритейла и сферы услуг, но сроки не назвала. Сейчас салоны красоты, строительные и другие магазины не работают до 31 мая.
Вот кто умный (я то точно дурак) скажет, почему у нас все делается по западному сценарию???
Вот реально все!
Знакомые живут в Германии и Франции, так у них все то, что нам внедряют сейчас, уже внедрили 2 недели назад. т.е. сценарий коронабесия у нас реализуется с задержкой на 2 недели. Все эти намордники, соц.дистанция, штрафы и пр. Все везде по одному сценарию!
Вот как такое возможно? У нас что внешнее управление? Точно начнешь верить в миров.правительство и в плоскую землю.
Никогда не было таких согласованных мер в разных странах, которые мы сейчас наблюдаем в исторический период этого коронабесия.
Кстати, наш Миндздрав официально не рекомендует постоянно носить маски (про перчатки они вообще молчат). Упс, правда? Зайдите на сайт и убедитесь.
А вот ССС обязал носить. Он же у нас теперь и царь и вирусолог и пр.
Надеюсь, кто-нибудь из специалистов наберется смелости и проведет исследование, как убивают иммунитет этим масочно-перчаточном режимом.
Включите голову и осознайте, что носить маски и перчатки - это логичный и наиболее простой способ обезопасить себя и окружающих от заражения. Пока нет вакцины, пока человек может заражать окружающих в ещё бессимптомной фазе, то любой рядом, в том числе и вы сами, в данный момент может быть заражён и опасен для окружающих
почему у нас все делается по западному сценарию???
помощи населению по западному сценарию у нас почему-то нет)
Можно будет проверить через неделю. Вот сейчас в Греции открыли рестораны, так там на входе (если пара) спрашивают вы муж и жена? если нет, то не пускают, можно только "партнерам".
И еще из коронабреда: надо записываться в магазины одежды!
На входе охранник заставляет в магазине обрабатывать руки антисептиком. Охранник!
Вот посмотрите, у нас тоже по этому сценарию сделают.
Такое ощущение, что это у них игра. И им каждую неделю выдают фишки и инструкции.
Все равно маски оставят и перчатки...
Не все отбили. Зря что ли они масочный завод отжали по дешевке.
Воздух теперь платный не только для автомобилистов, но и для пешеходов.
Заметьте, за месяц так и не придумали меры по утилизации намордников и перчаток. Все выбрасывается в простую урну, что является бредом и доказательством желания навариться в этот коронабесячий масочно-перчаточный режим.
Это все хорошо, конечно, но все подобные новости, в последнее время, без сроков. Это грустно.
Сроки им спускают в методичках. Америка еще спит. К нашему вечеру спустят.
На рыбалку уже можно ездить ?
Собянину уже не первый раз намекают публично (!) что пора отпускать вожжи в Москве. Но нет - нужно отбить затраты на масочный заводик да на новые бордюры штрафами насобирать, а на людей плевать. Нет слов.
Радоваться или плакать?
Очень сомневаюсь что в наш мебельный выстроятся очереди покупателей 🤔 А за аренду уже по полной платить 💸
Жду не дождусь, когда уже можно будет в мебельные :( Нереально все в интернете заказывать, надо ехать и смотреть. Почти два месяца в полупустой квартире
А что касается "пропускной системы", сейчас возможно спокойно въехать в Москву без пропуска из другого региона?
Собянину видимо понравилось, как похорошела Москва без москвичей. Вот и не торопится
И к третьему, и к четвертому, и вообще у нас тут обнуление на носу, какой карантин?
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