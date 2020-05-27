Речь идёт об открытии магазинов и сферы услуг, а также образовательных организаций — но с ограничениями.

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Роспотребнадзор заявил, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений, введённых из-за Covid-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу столичного управления ведомства Елену Андрееву.

По её словам, Роспотребнадзор оценивает три показателя, которые позволяют выйти из режима самоизоляции. Какие именно, Андреева не уточнила. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в мае говорила, что ситуация зависит от темпа прироста заболевших, количества свободных мест в больницах, охвате тестирования и других параметров.

Согласно рекомендациям ведомства, на первом этапе смогут открыться непродовольственные магазины и сфера услуг — на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. Горожане смогут заниматься спортом на улице и гулять с детьми.

На втором этапе разрешены прогулки с семьёй, работа объектов торговли и услуг большей площади, но с ограниченным количеством клиентов. Также на этом этапе смогут начать работу образовательные организации.

Власти Москвы начали снимать ограничения с начала мая: с 12 мая в городе полностью возобновили работу промышленные и строительные предприятия. С 25 мая заработал каршеринг с арендой машин от пяти дней и часть МФЦ.