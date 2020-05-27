Российское правительство поручило закрыть кинотеатры 24 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. 17 мая Роспотребнадзор опубликовал первые памятки по организации работы после снятия ограничений для некоторых учреждений, включая салоны красоты, магазины и другие, а 26 мая ведомство выдало рекомендации для фитнес-клубов.