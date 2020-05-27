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Лиана Липанова
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Минкульт рассказал о возобновлении работы кинотеатров: их будут открывать поэтапно с разрешения региональных властей Материал редакции

Посетителей будут рассаживать и обяжут носить маски и перчатки.

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Минкульт раскрыл подробности открытия кинотеатров и театров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Кинотеатры:

  • Решение о возобновлении работы кинотеатров принимают региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором.
  • Кинотеатры будут открываться поэтапно с соблюдением мер санитарной безопасности: дистанция, маски, перчатки, антисептики, измерение температуры тела.
  • Ведомство поддержало открытие автомобильных кинотеатров и добавило, что для этого Минкульт, Роспотребнадзор и региональные власти должны доработать законодательство и определить требования к запуску нового формата.

Театры:

  • «Если 1 июня ограничения продлеваться не будут, начнется процесс поэтапного возобновления работы театров», — говорится в заявлении. Ориентировочно театральный сезон начнётся в сентябре 2020 года.
  • Минкульт в августе направит на согласование в Роспотребнадзоре вариант рассадки зрителей и требования санитарной безопасности — их ведомство разработает вместе с представителями отрасли.

Российское правительство поручило закрыть кинотеатры 24 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. 17 мая Роспотребнадзор опубликовал первые памятки по организации работы после снятия ограничений для некоторых учреждений, включая салоны красоты, магазины и другие, а 26 мая ведомство выдало рекомендации для фитнес-клубов.

#новость #выходизкарантина

Лиана Липанова
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4 комментария
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Michael Shramko

1

Незнаю как многим, но за время самоизоляции я привык не ходить в вонючие залы и не слушать жрущих рядом поп-корн, чавкающих, ржущих и пердящих уважаемых посетителей развлекательного комплекса!

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Николай Шелопугин

Michael
0

Но кино идеальный вариант для первой встречи с девушкой) А потом конечно, дома будете «смотреть»

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Денис Демидов

1

К 24 июня спешат, чтобы совсем смешно не вышло - на парад с портретами в поддержку линии партии можно, а в кинотеатр нет.

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Альбина Галлямова

0

Нужно музеи открыть в первую очередь, туда хоть кто то начнет ходить)

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