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Посетителей будут рассаживать и обяжут носить маски и перчатки.
Минкульт раскрыл подробности открытия кинотеатров и театров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Кинотеатры:
Театры:
Российское правительство поручило закрыть кинотеатры 24 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. 17 мая Роспотребнадзор опубликовал первые памятки по организации работы после снятия ограничений для некоторых учреждений, включая салоны красоты, магазины и другие, а 26 мая ведомство выдало рекомендации для фитнес-клубов.
Незнаю как многим, но за время самоизоляции я привык не ходить в вонючие залы и не слушать жрущих рядом поп-корн, чавкающих, ржущих и пердящих уважаемых посетителей развлекательного комплекса!
Но кино идеальный вариант для первой встречи с девушкой) А потом конечно, дома будете «смотреть»
К 24 июня спешат, чтобы совсем смешно не вышло - на парад с портретами в поддержку линии партии можно, а в кинотеатр нет.
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