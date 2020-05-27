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Татьяна Боброва
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил открыть магазины, химчистки и ремонтные мастерские с 1 июня Материал редакции

И разрешить горожанам выходить на улицу — пока по графикам.

73 комментария
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня 2020 года открыть в городе непродовольственные магазины, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предлагаем с 1 июня открыть всю непродовольственную торговлю, в которой работает около 30 тысяч человек. Также предлагаем открыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские», — заявил Собянин.

Он также предложил в тестовом режиме разрешить горожанам гулять. Дома смогут составлять графики, по которым жители смогут выходить на улицу, предположил мэр. «Так можно неделю-другую пожить и посмотреть, как будет развиваться ситуация», — добавил Собянин.

Владимир Путин заявил, что работа столичной мэрии была «ответственной и обдуманной». Он добавил, что ситуация в Москве по Covid-19 стабилизируется.

27 мая 2020 года о готовности к смягчению ограничений заявило региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, город готов к первому и даже второму этапу: это открытие непродовольственной розницы и сферы услуг.

С 12 мая в столице полностью возобновили работу промышленные и строительные предприятия, с 25 мая — каршеринг с арендой машин от пяти дней и часть МФЦ.

#новость #москва #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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73 комментария
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Madina Djalilova

21

Он ещё предложил сделать график выхода на прогулки по домам :)))))
Жгите дальше, прошу :)

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Георгий Коломиец

Madina
12

Прогулка во дворе 2 часа под конвоем...

Ответить

Вася Пражкин

Георгий
1

Причем конвой оплачиваете Вы

Ответить

Георгий Коломиец

Вася
0

Да Вы, батенька, сибаритствующий эстет)))

Ответить

ЯжПрограммист

Вася
0

Ну вообще всё происходящее мы и так оплачиваем :))

Ответить

Георгий Коломиец

ЯжПрограммист
0

В рамках коммунальных услуг? )))

Ответить

er.david

Георгий
0

Странно, что не ввел тариф на прогулки и штрафы. Но не будем подсказывать. Похоже, что здесь Ликсутов читает  в поисках новых идей. Придумали же перчатки впаривать!

Ответить

Георгий Коломиец

er.david
0

Блин, договоримся до ещё одной строчки в квитанции жкх...

Ответить

Fedor Ngun

Madina
3

А что, еще есть святые души, которые до сих пор подчиняются Святому Карантину и не выходят из дома?
Отметьтесь пожалуйста, а то я не верю :0)

Ответить

joji b

Fedor
10

сижу дома уже 60+ дней не выходя...

Ответить

Fedor Ngun

joji
4

* Только на пляж (да, ветряной, холодный) ездил уже около десятка раз. Еще никогда не уходило так много на бензин :0)
* С ребенком гуляю ДВА раза в день. Еще никогда так много не гулял!
* Бегаю каждое утро в парке. Вообще никогда не бегал!

Ответить

Arthur Niazyan

Fedor
0

Я на дачу / с дачи добирался за 30-40 минут, вместо двух-четырёх часов :)))
Теперь всё возвращается. Час-полтора выходит. Скоро опять всё вернётся ((

Ответить

Fedor Ngun

joji
1

вау! А зачем?
Впрочем это хорошо, хорошо :0)
На улице так: меньше народу - больше кислороду.

Ответить

joji b

Fedor
8

коронавирус, все дела :) в домах поблизости каждый день кого то увозят, если верить сайтам, которые за этим следят

Ответить

Fedor Ngun

joji
–9

замечательно. Побольше бы вас таких!
Ну ладно, подожди, может разрешат ПО СПИСКАМ выходить - но не забудь про намордничек и перчатки :0)

Ответить

Антон Сапрыкин

Fedor
0

+ и в метро свободнее

Ответить

Денис Демидов

joji
2

Вентканалы хоть заклеили? 

Ответить

Andre Macareno

Fedor
9

я с конца марта не выхожу

Ответить

Fedor Ngun

Andre
1

классно! Но ты не волнуйся, я за тебя погуляю.

Ответить

Andre Macareno

Fedor
2

а я вот с твоим гробом не потанцую, сорри

Ответить

Иван Ташкинов

Andre
0

Это потому что ты белый?! Расизм! Расизм! Сергей Звезда!! 🤣

Ответить

Andre Macareno

Иван
1

мы ж не на тиджее, какой Звезда

Ответить

Иван Ташкинов

Andre
0

Точняк)

Ответить

Fedor Ngun

Andre
–1

ваши смешные вскукареки давно не пугают. И Дарвин оказался очень добрым, прикинь?

Ответить

er.david

Fedor
0

Вам надо орден от Собянина "Сиделецдома".

Ответить

er.david

Fedor
2

Коронабесие затронуло пожилых. Телевизор их в квартирах доканывал новостями.

Надеюсь, что будет аналог "нюрнбергского" процесса и будут выявлены, кто запустил вирус и кто обрушил экономику этим идиотизмом "сидитедома".

Ответить

Александр Прокудин

Fedor
0

Я сидел дома пока холодно было, теперь гуляю почти каждый день по району. Везде толпы народа ходят, бегают и на великах катают. Так что тестовый режим как-то запоздал.

Ответить

Fedor Ngun

Александр
0

Так нечестно. Если уж веришь в Святой Карантин - так сиди дома до отмены. 
Спасай Жизни!

Ответить

er.david

Fedor
0

Коронабесие породило религию:

появились коронасектанты - их можно узнать по наряду - маски и перчатки + туалетная бумага в руках и антисептик
появились коронаритуалы - шарахаться от прохожих и падать в обморок, если кто-то рядом снял маску
появились коронатрадиции - каждый день смотреть сводки по трупам и сравнивать по странам.

Много чего еще. Добавляйте.

Ответить

Иван Ташкинов

er.david
0

Корона-диссиденты ещё, которые шароёбятся повсюду без масок и уже не хотят, но принципиально делают это назло, из последних сил. 😁

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Fedor
0

Карантин никто и не вводил, ты пьяный что ль. Люди дома просидели от силы пару недель, потом забили. Режим ХЗ, разброд и шатания породили один из худших вариантов развития эпидемии в мире.
Сейчас дома сидят только по собственной инициативе. 

Ответить

Fedor Ngun

Карфаген
0

Убила ли ужасная эпидемия хотя бы 0.01% от населения?

Ответить

Карфаген должен

Fedor
0

"Хотя бы". Это 700 тысяч человек вообще-то.
Афганская война за 10 лет со всех сторон столько не забрала. Давайте воевать везде, ведь в процентах цифры маленькие выходят.

Ответить

ЯжПрограммист

Madina
1

Гуляем в 2020-ом

Ответить

er.david

ЯжПрограммист
0

С 1 июля у нас особый правовой режим под наблюдением ИИ. 
Что-то мне подсказывает, что именно так ИИ и представляет прогулки.

Ответить

Вася Пражкин

ЯжПрограммист
0

За несоблюдение дистанции всем штраф.

Ответить

er.david

Вася
0

Картина отображает идеального горожанина по заветам ССС.

Ответить

ЯжПрограммист

er.david
0

конечно, все на виду, видно что делают, чем заняты, передвигаются с разрешения, по расписанию и установленному маршруту. здорово же.

Ответить

er.david

Madina
0

Прикиньте, на сколько он оторван от народа, заявляя:

Если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, «как на первомайской демонстрации», заявил Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

ССС кажется, что народ не на работу ходит, а постоянно гуляет. 
При этом сам ССС и его дети и внуки явно в 4 стенах не сидели.

Ответить

Макс Бравин

23

Парикмахерские откройте лучше

Ответить

Аарон Малис

Макс
0

— Алло! Кто это? Собянин? Да пошел ты в ж..., не до тебя сейчас. (с)

Ответить

Александра Тимошенко

9

Оо, новый вид коррупции - подкуп составителя графика прогулок 😂😂😂

Ответить

Che Vitaly

1

Когда же этот дурдом кончиться.

Ответить

z z

Che
10

Может, когда люди перестанут путать -тся и -ться 😉

Ответить

Fedor Ngun

Che
0

Если не сопротивляетесь - то Святой Карантин - он навсегда :0)

Ответить

Екатерина Янчукова

3

Офисникам очень важно знать — когда отправляться в офисы 😂🙏🏻

Ответить

Андрей Масленников

Екатерина
5

Судя по сегодняшним пробкам, многие уже отправились в офис.

Ответить

er.david

Андрей
0

Это не рабочий класс, это курьеры  для сидельцев по домам еду развозят.

Ответить

Андрей Масленников

er.david
2

Они кстати ближе к рабочему классу , чем офисники так то

Ответить

Люська См

Екатерина
0

О, да!

Ответить

Максим Алиев

4

Схожу в химчистку, прочищу пустые карманы

Ответить

Виталий Журавлев

4

Дома смогут составлять графики, по которым жители смогут выходить на улицу,

😂😂😂

Ответить

er.david

Виталий
0

Все таки чиновникам надо делать минимальную зарплату по стране, чтобы они не отрывались от народа. 
Живут на рублевках за высокими заборами. Свои бассейны, салоны красоты, массажисты и пр. Реально не понимают, чем и как живут простые люди.

Ответить

Arthur Niazyan

2

И разрешить горожанам выходить на улицу — пока по графикам.

Разрешаю Оленеводу Бордюрному срать только по графику.

Ответить

er.david

Arthur
0

Удивительно, что он не болел. 
Удивительно. 

Ответить

Arthur Niazyan

er.david
0

Удивительно как легко болеют медиа персоны. Несколько дней и как огурчики, и во время болезни ведут стримы. Или они делают вид что болеют или у них есть специальное эффективное лечение.

Ответить

Fedor Ngun

Arthur
1

такая страшная зараза, чего тут удивляться? Им же не по 80 лет.
Медианный возраст умерших на Западе - под 85 :0)

Ответить

Андрей Poinntt

Arthur
0

Переливание плазмы с антителами, как вариант

Ответить

Alexander Nishakov

2

Когда соскучился по  д̶и̶а̶г̶р̶а̶м̶м̶е̶ ̶Г̶а̶н̶т̶а̶ графику дежурств школьных времен

Ответить

Julia Niksen

1

Оленевод вас любит!

Ответить

Alexander Marfitsin

1

«Куда вышел, у тебя сейчас по графику занятия по самоизоляции, сиди дома!»

Ответить

Ka Vi

1
Ответить

Yan F

1

Да пошел бы он лесом Собянин.

Ответить

Vladimir Vorobyev

1

Написано же - в тестовом режиме, ну чё вы. Потом и сервис прогулок выкатят

Ответить

Bender Rodriguez

Vladimir
0

скорее штрафы за прогулки

Ответить

Андрей Горыныч

0

Ну все, пойду тоже подпишу петицию за отставку Собякина.

Ответить

Андрей Масленников

Андрей
1

Петицию которая ничего не решает ?

Ответить

Yuri Ahmedov

0

С руками за спиной. 

Ответить

Никита Сотников

0

даешь виджет онлайн-записи на прогулочку!

Ответить

Антон

0

"Киттен" видимо испачкал...

Ответить

Yan Purvenes

0

Самое интересное зачем предлагать? Где указ? Думает прогулки по расписанию спасут от коктелей молота от народа, который оголодал?

Ответить

Yan Purvenes

0

24 июня видать вообще запретят выходить, что бы случайно не заражали военных)) а то есть риск без армии остаться.

Ответить

Gregory Belotcerkovsky

0

Это уже сверхмаразма, с ними что то уже нужно делать, оленевод умом тронулся.. снимать ограничения, открывать не продовольственные магазины и при этом предлагать график выхода из дома, интересно кому и что магазины будут продавать в таком случае. В Китае выходы из дома по графикам ввели сразу при возникновении очага и это может имело месту быть, а у нас как обычно просто чтобы было, потестим народ на такую тему. И ещё в добавок никому не нужный повторный парад проводить 24 числа, у людей денег нет, жрать нечего, в они парад проводить. В США всем знакомым моим уже выдали по 1200$ на человека+по безработице, а у нас что? Ничего!

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