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И разрешить горожанам выходить на улицу — пока по графикам.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня 2020 года открыть в городе непродовольственные магазины, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы предлагаем с 1 июня открыть всю непродовольственную торговлю, в которой работает около 30 тысяч человек. Также предлагаем открыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские», — заявил Собянин.
Он также предложил в тестовом режиме разрешить горожанам гулять. Дома смогут составлять графики, по которым жители смогут выходить на улицу, предположил мэр. «Так можно неделю-другую пожить и посмотреть, как будет развиваться ситуация», — добавил Собянин.
Владимир Путин заявил, что работа столичной мэрии была «ответственной и обдуманной». Он добавил, что ситуация в Москве по Covid-19 стабилизируется.
27 мая 2020 года о готовности к смягчению ограничений заявило региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, город готов к первому и даже второму этапу: это открытие непродовольственной розницы и сферы услуг.
С 12 мая в столице полностью возобновили работу промышленные и строительные предприятия, с 25 мая — каршеринг с арендой машин от пяти дней и часть МФЦ.
Он ещё предложил сделать график выхода на прогулки по домам :)))))
Жгите дальше, прошу :)
Прогулка во дворе 2 часа под конвоем...
Причем конвой оплачиваете Вы
Ну вообще всё происходящее мы и так оплачиваем :))
А что, еще есть святые души, которые до сих пор подчиняются Святому Карантину и не выходят из дома?
Отметьтесь пожалуйста, а то я не верю :0)
* Только на пляж (да, ветряной, холодный) ездил уже около десятка раз. Еще никогда не уходило так много на бензин :0)
* С ребенком гуляю ДВА раза в день. Еще никогда так много не гулял!
* Бегаю каждое утро в парке. Вообще никогда не бегал!
Я на дачу / с дачи добирался за 30-40 минут, вместо двух-четырёх часов :)))
Теперь всё возвращается. Час-полтора выходит. Скоро опять всё вернётся ((
вау! А зачем?
Впрочем это хорошо, хорошо :0)
На улице так: меньше народу - больше кислороду.
замечательно. Побольше бы вас таких!
Ну ладно, подожди, может разрешат ПО СПИСКАМ выходить - но не забудь про намордничек и перчатки :0)
я с конца марта не выхожу
классно! Но ты не волнуйся, я за тебя погуляю.
а я вот с твоим гробом не потанцую, сорри
Это потому что ты белый?! Расизм! Расизм! Сергей Звезда!! 🤣
мы ж не на тиджее, какой Звезда
ваши смешные вскукареки давно не пугают. И Дарвин оказался очень добрым, прикинь?
Я сидел дома пока холодно было, теперь гуляю почти каждый день по району. Везде толпы народа ходят, бегают и на великах катают. Так что тестовый режим как-то запоздал.
Так нечестно. Если уж веришь в Святой Карантин - так сиди дома до отмены.
Спасай Жизни!
Коронабесие породило религию:
появились коронасектанты - их можно узнать по наряду - маски и перчатки + туалетная бумага в руках и антисептик
появились коронаритуалы - шарахаться от прохожих и падать в обморок, если кто-то рядом снял маску
появились коронатрадиции - каждый день смотреть сводки по трупам и сравнивать по странам.
Много чего еще. Добавляйте.
Корона-диссиденты ещё, которые шароёбятся повсюду без масок и уже не хотят, но принципиально делают это назло, из последних сил. 😁
Карантин никто и не вводил, ты пьяный что ль. Люди дома просидели от силы пару недель, потом забили. Режим ХЗ, разброд и шатания породили один из худших вариантов развития эпидемии в мире.
Сейчас дома сидят только по собственной инициативе.
Убила ли ужасная эпидемия хотя бы 0.01% от населения?
"Хотя бы". Это 700 тысяч человек вообще-то.
Афганская война за 10 лет со всех сторон столько не забрала. Давайте воевать везде, ведь в процентах цифры маленькие выходят.
Гуляем в 2020-ом
С 1 июля у нас особый правовой режим под наблюдением ИИ.
Что-то мне подсказывает, что именно так ИИ и представляет прогулки.
За несоблюдение дистанции всем штраф.
конечно, все на виду, видно что делают, чем заняты, передвигаются с разрешения, по расписанию и установленному маршруту. здорово же.
Прикиньте, на сколько он оторван от народа, заявляя:
Если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, «как на первомайской демонстрации», заявил Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
ССС кажется, что народ не на работу ходит, а постоянно гуляет.
При этом сам ССС и его дети и внуки явно в 4 стенах не сидели.
Парикмахерские откройте лучше
Когда же этот дурдом кончиться.
Офисникам очень важно знать — когда отправляться в офисы 😂🙏🏻
Судя по сегодняшним пробкам, многие уже отправились в офис.
Дома смогут составлять графики, по которым жители смогут выходить на улицу,
😂😂😂
И разрешить горожанам выходить на улицу — пока по графикам.
Разрешаю Оленеводу Бордюрному срать только по графику.
Удивительно как легко болеют медиа персоны. Несколько дней и как огурчики, и во время болезни ведут стримы. Или они делают вид что болеют или у них есть специальное эффективное лечение.
такая страшная зараза, чего тут удивляться? Им же не по 80 лет.
Медианный возраст умерших на Западе - под 85 :0)
Когда соскучился по д̶и̶а̶г̶р̶а̶м̶м̶е̶ ̶Г̶а̶н̶т̶а̶ графику дежурств школьных времен
«Куда вышел, у тебя сейчас по графику занятия по самоизоляции, сиди дома!»
Написано же - в тестовом режиме, ну чё вы. Потом и сервис прогулок выкатят
Ну все, пойду тоже подпишу петицию за отставку Собякина.
Самое интересное зачем предлагать? Где указ? Думает прогулки по расписанию спасут от коктелей молота от народа, который оголодал?
24 июня видать вообще запретят выходить, что бы случайно не заражали военных)) а то есть риск без армии остаться.
Это уже сверхмаразма, с ними что то уже нужно делать, оленевод умом тронулся.. снимать ограничения, открывать не продовольственные магазины и при этом предлагать график выхода из дома, интересно кому и что магазины будут продавать в таком случае. В Китае выходы из дома по графикам ввели сразу при возникновении очага и это может имело месту быть, а у нас как обычно просто чтобы было, потестим народ на такую тему. И ещё в добавок никому не нужный повторный парад проводить 24 числа, у людей денег нет, жрать нечего, в они парад проводить. В США всем знакомым моим уже выдали по 1200$ на человека+по безработице, а у нас что? Ничего!
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