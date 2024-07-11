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Таня Боброва
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Путин передал под временное управление российские активы Silgan Holdings — производителя металлической упаковки

Речь идёт о двух предприятиях компании, которые выпускали жестяные и алюминиевые банки, крышки и другие товары.

  • Согласно указу президента, Росимущество возьмёт временное управление над «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем» — это российские активы австрийских подразделений Silgan Holdings.
  • Речь идёт о двух заводах по выпуску металлической упаковки для пищевых продуктов в Ступино (Московская область) и Энеме (Адыгея), уточняют «Ведомости».
  • По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2023 году предприятия остановили производство. До этого они выпускали круглые жестяные и алюминиевые банки, металлические изделия, крышки и прочие товары. Мощность завода в Энеме – 250 млн банок в год, в Ступино – 100 млн.
  • Опрошенные газетой юристы пояснили, что передача активов во временное управление означает, что Росимущество будет осуществлять функции их акционера. При этом иностранная компания формально остаётся собственником.
  • Silgan Holdings основана в 1987 году. Согласно информации на сайте компании, она выпускает упаковку для продуктов питания, напитков, медицинских товаров и другую.
  • Это не первая передача активов под управление Росимуществу. Например, в 2023 году оно получило во временное управление норвежские доли в сети типографий «Прайм принт» и акции автодилера «Рольф». Весной 2024-го Путин передал акции российских «дочек» Ariston и владельца Bosch во временное управление «Газпрому».

#новости

2
1
1
12
12 комментариев
Andrey Chuguev

Временно. Понятно. Печально все это

6
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Родитель номер один

Это уже какая кража у него по счету? Взял и отжал чужое.

2
1
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Николай Верегин

Щас начнут говорить что они сами ушли, и в какой-то степени будут правы.

Но, это до тех пор пока есть где отжимать.

Как закончится, а аппетит никуда не денется, под нож пойдут уже активы "наших" предпринимателей.

Собственно, в каком-то смысле, это уже началось, зам Шойгу не просто так отправился лес валить, да и сам Кужугетович аппаратную борьбу видимо проиграл.

6
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Kiss1nger

А вот Америка........

6
1
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Eddie II

Первое упоминание датируется 1992 годом, в газете Мегаполис-Экспресс, от 8 апреля. Так что, какая это по счету, боюсь, не представляется возможным подсчитать.

1
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Невероятный Блондин

Ему Цукерберг позвонил

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Цифровые комплексы

Очередной цап-царап в действии

2
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