Путин передал под временное управление российские активы Silgan Holdings — производителя металлической упаковки

Речь идёт о двух предприятиях компании, которые выпускали жестяные и алюминиевые банки, крышки и другие товары.Согласно указу президента, Росимущество возьмёт временное управление над «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем» — это российские активы австрийских подразделений Silgan Holdings.Речь идёт о двух заводах по выпуску металлической упаковки для пищевых продуктов в Ступино (Московская область) и Энеме (Адыгея), уточняют «Ведомости».По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2023 году предприятия остановили производство. До этого они выпускали круглые жестяные и алюминиевые банки, металлические изделия, крышки и прочие товары. Мощность завода в Энеме – 250 млн банок в год, в Ступино – 100 млн.Опрошенные газетой юристы пояснили, что передача активов во временное управление означает, что Росимущество будет осуществлять функции их акционера. При этом иностранная компания формально остаётся собственником.Silgan Holdings основана в 1987 году. Согласно информации на сайте компании, она выпускает упаковку для продуктов питания, напитков, медицинских товаров и другую.Это не первая передача активов под управление Росимуществу. Например, в 2023 году оно получило во временное управление норвежские доли в сети типографий «Прайм принт» и акции автодилера «Рольф». Весной 2024-го Путин передал акции российских «дочек» Ariston и владельца Bosch во временное управление «Газпрому».#новости
Временно. Понятно. Печально все это
Это уже какая кража у него по счету? Взял и отжал чужое.
Щас начнут говорить что они сами ушли, и в какой-то степени будут правы.
Но, это до тех пор пока есть где отжимать.
Как закончится, а аппетит никуда не денется, под нож пойдут уже активы "наших" предпринимателей.
Собственно, в каком-то смысле, это уже началось, зам Шойгу не просто так отправился лес валить, да и сам Кужугетович аппаратную борьбу видимо проиграл.
А вот Америка........
Первое упоминание датируется 1992 годом, в газете Мегаполис-Экспресс, от 8 апреля. Так что, какая это по счету, боюсь, не представляется возможным подсчитать.
Ему Цукерберг позвонил
Очередной цап-царап в действии