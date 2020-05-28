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Галина Мубаракшина
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кинотеатров: зрители должны сидеть в метре друг от друга Материал редакции

С конца марта 2020 года кинотеатры в большинстве регионов не работают.

2 комментария
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кинотеатров, которые смогут возобновить работу после снятия ограничений. Решение об открытии кинозалов будут принимать региональные власти.

  • Сотрудники кинотеатров должны продавать билеты с учётом дистанции между зрителями не менее 1 метра. Члены одной семьи могут сидеть рядом. Кинотеатры должны рекомендовать им носить маски.
  • На входе в кинотеатр и во всех его помещениях должны быть дезинфицирующие салфетки и санитайзеры. Посетители обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра.
  • Кинотеатры обязаны в течение рабочей смены измерять температуру у всех сотрудников. Тех, у кого есть симптомы простуды, отправлять домой. Контакты между разными отделами должны быть ограничены, а обеды на рабочем месте запрещены. Все сотрудники обязаны носить маски и перчатки.
  • Сотрудники обязаны ежедневно проводить влажную уборку служебных и общих помещений кинотеатра с дезинфицирующими средствами, а каждые два часа обрабатывать все контактные поверхности (ручки, выключатели, поручни и другие), туалеты и кинозалы.
  • Помещения кинотеатра должны регулярно проветриваться и по возможности обеззараживаться с помощью бактерицидных ламп. 3D-очки, клавиатуры на кассах и другие предметы также следует регулярно дезинфицировать.
  • Кинотеатрам следует избегать очередей, а сеансы должны начинаться с интервалом в 10-15 минут. Компании также должны отдавать предпочтение бесконтактной оплате и проверке билетов.

Российские власти поручили закрыть кинотеатры 24 марта 2020 года из-за распространения коронавируса. 27 мая Минкульт сообщил, что они будут открываться поэтапно, с соблюдением мер санитарной безопасности.

Из-за длительного закрытия кинотеатры готовятся к падению выручки. К примеру, в сети «Каро» его оценивают в 40% за год.

#новость #кинотеатры #снятиеограничений

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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AnlimiT

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Сидеть в метре друг от друга, а покупать билеты не менее 1,5 м. Где логика?

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Ярослав Шенцов

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А если с девушкой , то  дистанция  тоже  1 5 метра?))

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