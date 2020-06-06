И сколько можно зарабатывать на тренировках и конкурсах.

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Сергею 25 лет, и почти половину своей жизни он занимается хендлингом — подготовкой собак к выставкам. В 11 лет увлечение спасло его от компьютерной зависимости, сейчас — даёт возможность участвовать в соревнованиях мирового уровня.

Почему решил стать хендлером

В подростковом возрасте я много и часто играл в компьютер, поэтому мама решила купить мне собаку, чтобы изменить мои привычки.

В 2007 году у меня появился лабрадор, и я пошёл на первые курсы к хендлеру. Мама занимается разведением собак, она выбрала для меня преподавателя и формат занятий: изначально я не знал о разнице между классической дрессировкой и хендлингом. Помню, что мы сразу начали готовиться к конкурсам.

Кинологи занимаются общим курсом дрессировки, в который входят базовые команды «сидеть», «лежать» и «ко мне». Задачи хендлера отличаются: он должен правильно показать преимущества питомца и скрыть его недостатки. Основные команды, которым обучает хендлер — это «стоять», «зубы», «движение вперёд».

К первому своему крупному соревнованию — «Конкурсу юного хендлера» — я готовился с преподавателем несколько месяцев: для этого я занимался ринг-дрессурой (подготовкой собак к выступлениям на ринге) в парке и на площадке. За занятия тогда платила мама, поэтому точную их стоимость я не помню, может быть, около 1000 рублей за два урока в неделю.

Я понял, что хочу заниматься выставками всерьёз после победы на «Конкурсе юного хендлера». Тогда же я понял, что хочу не только участвовать в конкурсах со своей собакой, но и готовить других.

В рамках одного из заданий мне нужно было поменяться питомцем с другим участником: мне понравилось это испытание, потому что к чужой собаке пришлось искать абсолютно новый подход.

Как учился дальше и делал первые шаги в профессии

С 2007 по 2010 годы я показывал на выставках собак моей мамы и лучшей подруги (она тоже занималась разведением). К 2011 году я начал стабильно выигрывать на конкурсах и стал уверенным в своих силах: тогда же я начал брать первые гонорары за тренировки и показы.

Новые клиенты появлялись благодаря сарафанному радио среди «собачников» и моей активности на местных «собачьих» форумах. На них я публиковал результаты своих выступлений: обычно хендлер никого не ищет, владельцы собак обращаются к нему сами.

В 2011 году после девяти классов школы я решил получить среднее кинологическое образование. К тому моменту я уже несколько лет показывал собак мамы и лучшей подруги на выставках, и мне показалось, что нужно подтвердить свою компетентность «корочкой».

Чтобы поступить, я сдавал четыре ГИА: русский, математику, биологию и, кажется, ОБЖ. Бюджетных мест в колледже не было, я учился платно.

В работе хендлера без знания анатомии собаки невозможно подчеркнуть достоинства своего подопечного. Основные знания в этой области я получил как раз в колледже.

Также важно постоянно наблюдать за коллегами и отрабатывать новые фишки, поэтому в начале карьеры я тратил все заработанные деньги на мастер-классы у российских и иностранных преподавателей. Авторские двухдневные тренинги с теорией и практикой могут стоить от 5 до 15 тысяч рублей.

При этом образовательные дипломы не играют особенную роль для клиентов: чаще всего люди приходят по рекомендации или из-за того, что видели мои выступления на выставках. На соревнованиях их тоже никто не спрашивает.

В 2015 году решил переехать в Москву, потому что всегда мечтал жить в большом городе. В столице — больше возможностей для профессионального роста, а также проще попасть на международные соревнования. После переезда я написал в Facebook, что ищу работу. Через мою знакомую на меня вышел питомник, с которым я уже пять лет работаю на постоянной основе.

Сколько можно зарабатывать на тренировках и конкурсах

В профессии хендлера нет предела: у каждого свои расценки, зависит от опыта и регалий. Например, в Челябинске я брал от 300 рублей в час за занятие, столько же — за один показ.

В Москве я сотрудничаю с питомником на сдельной основе и зарабатываю не меньше 1500 рублей за часовую тренировку и не меньше 1000 рублей — за показ в Москве или в Московской области. Если приводят несколько собак, суммарно занятия стоят дешевле, чем тренировки по отдельности. Обычно тренировки длятся 30 минут с небольшими перерывами, чтобы собака могла отдохнуть в процессе.

Сезонности как таковой в работе хендлера нет: единственное время затишья — начало года. Обычно выставки не проводятся до 5–10 января, но в остальное время у меня всегда есть работа.

Мой график достаточно гибкий: я занимаюсь обучением собак два дня в неделю — по вторникам и четвергам, а по выходным участвую с ними на выставках. В Челябинске мог показывать до 20 собак за одну выставку, в Москве за субботу или воскресенье у меня может быть 5–15 выходов.

В одном месте часто проходит несколько соревнований одновременно, поэтому одна собака может несколько раз выходить на ринг.

Ещё я работаю торговым представителем кормов для животных: эту работу я также получил через знакомых ещё в 2015 году.

Работа хендлера приносит мне больше удовольствия. Тем не менее в этой жизни важны стабильность и наличие фиксированного дохода, поэтому я уже пять лет совмещаю две работы.

Также я езжу с собаками на зарубежные соревнования — не меньше семи раз в год. За показ собаки на Чемпионате мира или Европы я беру не меньше €100, за выставку в Европе — не меньше €40. Я не плачу ни за перелёт, ни за проживание: обычно эти расходы ложатся на плечи владельца собаки.

Так как я работаю с крупным питомником, о тратах на визы тоже не беспокоюсь. Если же у тебя много частных заказчиков, никто не будет тебе визу оформлять, ты это делаешь сам.

Из-за коронавируса у нас своеобразное затишье: все очные выставки запрещены, выставочные залы закрыты. Тем не менее мне повезло: у питомника, с которым я работаю, есть свой хендлинг-зал, поэтому я по-прежнему могу тренировать собак.

Некоторые энтузиасты организуют выставки в онлайне, через Facebook, и отправляют фотографии собак на оценку экспертам. Я в таких мероприятиях участие не принимаю. На мой взгляд, это не совсем объективно: мы не видим собаку в движении, она не может «показать зубы». Есть и те, кто грешит Photoshop, пользуясь возможностью.

Как я выстраиваю работу с собаками и их владельцами

Обычно владельцы приводят собак к хендлеру ради удовольствия: для них выставки — это скорее постоянный источник трат, так как денежные призовые фонды бывают редко, и то не в России.

Владельцы редко хотят представлять собак самостоятельно и отдают эту задачу хендлеру. В этом есть смысл: когда собаку представляет известный специалист, у неё больше шансов получить призовое место.

Чтобы показать свою собаку на одной выставке, нужно оплатить регистрацию:

За бэби (от 3 до 6 месяцев), щенков (с 6 до 9 месяцев) и ветеранов (с 8 лет) — от 1500 рублей;

За взрослые классы — до 2500 рублей.



Ветеринарный контроль стоит 500 рублей, услуги хендлера — например, 1000 рублей за выход на ринг.

Если собака относится к грумировочным породам (например, это пудель, самоед или шпиц), придётся отдельно заплатить за процедуру груминга (стрижку и помывку): она может стоить от 2000 рублей и выше в зависимости от размера собаки и от сложности стрижки. Таким образом, за подготовку и показ на одной выставке в сумме можно отдать не меньше 10 тысяч рублей.

Если говорить про хендлинг для питомников, для них выставки — это и хобби, и заработок: потомство от более титулованных собак стоит дороже. При этом прогнозировать результаты всегда сложно, есть скорее большие надежды, которые могут оправдаться или нет.

Например, в питомнике у меня есть свой любимчик — собака породы шипперке. Марик — самый узнаваемый и титулованный из моих подопечных. Ему два года: раньше мы тренировались не меньше двух раз в неделю, чтобы достичь лучших результатов в дрессировке, сейчас — плотно занимаемся, только если готовимся к выставкам.

Сергей на выставке с Мариком

Готовить к соревнованиям собаку можно в любом возрасте: обычно проще заниматься с щенками, но это тоже зависит от ситуации. Например, есть щенки, которые живут за городом: они менее социализированные, могут прийти на выставку и испугаться большого количества собак вокруг.

У взрослых — другая проблема: у них уже есть свой сформированный характер, они могут проявить его в абсолютно неожиданный момент.

В любом случае, чтобы добиться успеха, хендлер должен выстраивать работу на поощрении и на похвале. Если ты относишься к собаке хорошо, то и она начинает тебя слушаться. Я очень привязываюсь к своим подопечным и люблю их, а они отвечают мне взаимностью.