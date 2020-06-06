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И сколько можно зарабатывать на тренировках и конкурсах.
Сергею 25 лет, и почти половину своей жизни он занимается хендлингом — подготовкой собак к выставкам. В 11 лет увлечение спасло его от компьютерной зависимости, сейчас — даёт возможность участвовать в соревнованиях мирового уровня.
В подростковом возрасте я много и часто играл в компьютер, поэтому мама решила купить мне собаку, чтобы изменить мои привычки.
В 2007 году у меня появился лабрадор, и я пошёл на первые курсы к хендлеру. Мама занимается разведением собак, она выбрала для меня преподавателя и формат занятий: изначально я не знал о разнице между классической дрессировкой и хендлингом. Помню, что мы сразу начали готовиться к конкурсам.
К первому своему крупному соревнованию — «Конкурсу юного хендлера» — я готовился с преподавателем несколько месяцев: для этого я занимался ринг-дрессурой (подготовкой собак к выступлениям на ринге) в парке и на площадке. За занятия тогда платила мама, поэтому точную их стоимость я не помню, может быть, около 1000 рублей за два урока в неделю.
Я понял, что хочу заниматься выставками всерьёз после победы на «Конкурсе юного хендлера». Тогда же я понял, что хочу не только участвовать в конкурсах со своей собакой, но и готовить других.
В рамках одного из заданий мне нужно было поменяться питомцем с другим участником: мне понравилось это испытание, потому что к чужой собаке пришлось искать абсолютно новый подход.
С 2007 по 2010 годы я показывал на выставках собак моей мамы и лучшей подруги (она тоже занималась разведением). К 2011 году я начал стабильно выигрывать на конкурсах и стал уверенным в своих силах: тогда же я начал брать первые гонорары за тренировки и показы.
Новые клиенты появлялись благодаря сарафанному радио среди «собачников» и моей активности на местных «собачьих» форумах. На них я публиковал результаты своих выступлений: обычно хендлер никого не ищет, владельцы собак обращаются к нему сами.
В 2011 году после девяти классов школы я решил получить среднее кинологическое образование. К тому моменту я уже несколько лет показывал собак мамы и лучшей подруги на выставках, и мне показалось, что нужно подтвердить свою компетентность «корочкой».
Чтобы поступить, я сдавал четыре ГИА: русский, математику, биологию и, кажется, ОБЖ. Бюджетных мест в колледже не было, я учился платно.
В работе хендлера без знания анатомии собаки невозможно подчеркнуть достоинства своего подопечного. Основные знания в этой области я получил как раз в колледже.
Также важно постоянно наблюдать за коллегами и отрабатывать новые фишки, поэтому в начале карьеры я тратил все заработанные деньги на мастер-классы у российских и иностранных преподавателей. Авторские двухдневные тренинги с теорией и практикой могут стоить от 5 до 15 тысяч рублей.
При этом образовательные дипломы не играют особенную роль для клиентов: чаще всего люди приходят по рекомендации или из-за того, что видели мои выступления на выставках. На соревнованиях их тоже никто не спрашивает.
В 2015 году решил переехать в Москву, потому что всегда мечтал жить в большом городе. В столице — больше возможностей для профессионального роста, а также проще попасть на международные соревнования. После переезда я написал в Facebook, что ищу работу. Через мою знакомую на меня вышел питомник, с которым я уже пять лет работаю на постоянной основе.
В профессии хендлера нет предела: у каждого свои расценки, зависит от опыта и регалий. Например, в Челябинске я брал от 300 рублей в час за занятие, столько же — за один показ.
В Москве я сотрудничаю с питомником на сдельной основе и зарабатываю не меньше 1500 рублей за часовую тренировку и не меньше 1000 рублей — за показ в Москве или в Московской области. Если приводят несколько собак, суммарно занятия стоят дешевле, чем тренировки по отдельности. Обычно тренировки длятся 30 минут с небольшими перерывами, чтобы собака могла отдохнуть в процессе.
Сезонности как таковой в работе хендлера нет: единственное время затишья — начало года. Обычно выставки не проводятся до 5–10 января, но в остальное время у меня всегда есть работа.
Мой график достаточно гибкий: я занимаюсь обучением собак два дня в неделю — по вторникам и четвергам, а по выходным участвую с ними на выставках. В Челябинске мог показывать до 20 собак за одну выставку, в Москве за субботу или воскресенье у меня может быть 5–15 выходов.
В одном месте часто проходит несколько соревнований одновременно, поэтому одна собака может несколько раз выходить на ринг.
Ещё я работаю торговым представителем кормов для животных: эту работу я также получил через знакомых ещё в 2015 году.
Также я езжу с собаками на зарубежные соревнования — не меньше семи раз в год. За показ собаки на Чемпионате мира или Европы я беру не меньше €100, за выставку в Европе — не меньше €40. Я не плачу ни за перелёт, ни за проживание: обычно эти расходы ложатся на плечи владельца собаки.
Так как я работаю с крупным питомником, о тратах на визы тоже не беспокоюсь. Если же у тебя много частных заказчиков, никто не будет тебе визу оформлять, ты это делаешь сам.
Из-за коронавируса у нас своеобразное затишье: все очные выставки запрещены, выставочные залы закрыты. Тем не менее мне повезло: у питомника, с которым я работаю, есть свой хендлинг-зал, поэтому я по-прежнему могу тренировать собак.
Некоторые энтузиасты организуют выставки в онлайне, через Facebook, и отправляют фотографии собак на оценку экспертам. Я в таких мероприятиях участие не принимаю. На мой взгляд, это не совсем объективно: мы не видим собаку в движении, она не может «показать зубы». Есть и те, кто грешит Photoshop, пользуясь возможностью.
Обычно владельцы приводят собак к хендлеру ради удовольствия: для них выставки — это скорее постоянный источник трат, так как денежные призовые фонды бывают редко, и то не в России.
Владельцы редко хотят представлять собак самостоятельно и отдают эту задачу хендлеру. В этом есть смысл: когда собаку представляет известный специалист, у неё больше шансов получить призовое место.
Чтобы показать свою собаку на одной выставке, нужно оплатить регистрацию:
Ветеринарный контроль стоит 500 рублей, услуги хендлера — например, 1000 рублей за выход на ринг.
Если собака относится к грумировочным породам (например, это пудель, самоед или шпиц), придётся отдельно заплатить за процедуру груминга (стрижку и помывку): она может стоить от 2000 рублей и выше в зависимости от размера собаки и от сложности стрижки. Таким образом, за подготовку и показ на одной выставке в сумме можно отдать не меньше 10 тысяч рублей.
Если говорить про хендлинг для питомников, для них выставки — это и хобби, и заработок: потомство от более титулованных собак стоит дороже. При этом прогнозировать результаты всегда сложно, есть скорее большие надежды, которые могут оправдаться или нет.
Например, в питомнике у меня есть свой любимчик — собака породы шипперке. Марик — самый узнаваемый и титулованный из моих подопечных. Ему два года: раньше мы тренировались не меньше двух раз в неделю, чтобы достичь лучших результатов в дрессировке, сейчас — плотно занимаемся, только если готовимся к выставкам.
Готовить к соревнованиям собаку можно в любом возрасте: обычно проще заниматься с щенками, но это тоже зависит от ситуации. Например, есть щенки, которые живут за городом: они менее социализированные, могут прийти на выставку и испугаться большого количества собак вокруг.
У взрослых — другая проблема: у них уже есть свой сформированный характер, они могут проявить его в абсолютно неожиданный момент.
В любом случае, чтобы добиться успеха, хендлер должен выстраивать работу на поощрении и на похвале. Если ты относишься к собаке хорошо, то и она начинает тебя слушаться. Я очень привязываюсь к своим подопечным и люблю их, а они отвечают мне взаимностью.
У меня самого нет домашнего питомца. Моя работа подразумевает много поездок: животное жалко отдавать на какое-то время, а брать с собой бывает проблематично, так как ты постоянно занят.
Интересная история и достаточно редкая профессия. Прочитал с удовольствием. Удачи!
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