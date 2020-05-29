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Галина Мубаракшина
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«Хоть домик в деревне»: «Яндекс» оставил сотрудников на «удалёнке» до конца лета Материал редакции

Тем, кто не сможет трудиться из дома, компания оборудует безопасные рабочие места в офисе.

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«Яндекс» не планирует массово возвращать сотрудников в офисы до конца лета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Информацию газете подтвердил представитель ИТ-компании.

На общем собрании гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина рассказала, что работники могут до сентября хоть «снимать домик в деревне, главное — чтобы там был хороший интернет», рассказали газете два источника в интернет-компании.

Тем, кто не может трудиться из дома, компания оборудует в офисе безопасные рабочие места, уточнила Бунина.

Ранее решение о сохранении «удалёнки» до осени приняли Mail.ru Group, «Ситимобил», Avito и Qiwi. Представители Qiwi объяснили, что не смогут выполнить требования Роспотребнадзора, вернув в офис тысячи человек.

19 мая «Ростелеком» сообщил, что может перевести на постоянный дистанционный формат большую часть сотрудников — во время «карантина» их эффективность не снизилась.

«Удалёнку» поддержали Google, Amazon, Twitter и Facebook. Сотрудники Amazon смогут работать из дома до осени, Google и Facebook — до конца года. Twitter разрешила своим специалистам возвращаться в офис, когда они захотят.

#новость #яндекс #удаленка

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