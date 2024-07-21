«Чокнутый»: предприниматель превратил свой дом в джунгли, чтобы найти деньги на тематическое кафе

Rainforest Cafe тоже по-прежнему работает и управляет 23 точками. Все они не такие масштабные, как раньше, — чаще всего без живых попугаев, водопадов и искусственной мороси. Но Шусслер уверен: его приключение, к чему бы ни привело в итоге, того стоило.