«Чокнутый»: предприниматель превратил свой дом в джунгли, чтобы найти деньги на тематическое кафе

Это Стивен Шусслер, и у него получилось. Коротко о том, как он вырос из «мальчика на побегушках» до главы ресторанной сети с листингом на бирже, — в пересказе материала The Hustle.Шусслер. Источник фото: The Business JournalsУроженец Нью-Йорка Стивен Шусслер с детства был пробивным. Свою первую работу он нашёл в 1962 году, когда ему было семь, — вызвался помочь соседям с уборкой снега. К 16 годам мальчик успел испытать себя в «десятках» разных ролей: продавал горячий шоколад на стадионе, обслуживал гостей пляжного клуба, мыл посуду и разносил заказы в ресторанах, заливал бетон. О возрасте нередко привирал — чтобы взяли.В 18 лет будущий предприниматель переехал в Майами и устроился линейщиком в телеком-компанию Southern Bell, параллельно с этим мечтая попасть на радио. Сначала обзванивал станции в надежде получить приглашение на собеседование, а как понял, что всё без толку, отважился на более радикальный шаг.Шусслер сколотил «гигантский» ящик, попросил приятеля запереть его в нём и доставить в офис радиостанции WGBS — под видом мебели для одного из начальников.Парень вылетел из ящика «как чёрт из табакерки» — жадно глотающий воздух, весь в крошках от взятого с собой бутерброда и с липкими от неаккуратно открытой Coca-Cola волосами.Обомлевший руководитель признался, что впервые видит настолько «чокнутого» человека, и тут же нанял Шусслера в отдел маркетинга и продаж.Шусслер. Источник фото: личный архив предпринимателяРабота в найме — это хорошо, но заведовать своим делом ещё лучше, подумал тогда Шусслер и потому в свободное время реставрировал и продавал музыкальные автоматы, слот-машины и карусельные пони из 1950-х.Для этого в конце 1970-х он оборудовал лавку-мастерскую над ночным клубом, а позже заключил с ним партнёрство, превратил заведение в тематическую забегаловку Jukebox Saturday Night и открыл ещё шесть таких точек — в том числе в Миннеаполисе, где купил себе дом.Шусслер (справа) с деловым партнёром. Источник фото: личный архив предпринимателяJukebox Saturday Night. Источник фото: личный архив предпринимателяВ 1991 году Jukebox Saturday Night обанкротилась, но Шусслер решил остаться в ресторанном бизнесе и попробовать ещё раз. Как раз тогда местные девелоперы заинтересовались заведениями, которые совмещали в себе ресторан, магазин и развлечения. По этой модели работали сети Hard Rock Cafe, Dave & Busters и Planet Hollywood с музыкальной, игровой и голливудской тематиками соответственно.Шусслер обожал животных и джунгли и подумал, что мог бы открыть ресторан в искусственных тропиках. Потенциальных партнёров идея не очаровала, поэтому предприниматель перешёл к запасному плану. Он продал всё, что мог, и задумал превратить в джунгли свой дом на 279 м². Он: Увил стены виноградной лозой и тропическими растениями, а из бетона отлил валуны и скалистые горки.Соорудил водопад — потоки воды спадали в небольшую речку, которая змеилась по дому и выходила во двор.Поставил два аквариума с рыбками на 2270 л каждый, открыл оранжерею с бабочками и поселил в доме около 40 птиц, двух 150-килограммовых черепах, несколько игуан и павиана.Закупил более дюжины зверей-аниматроников в полную величину — это аллигаторы, гориллы и даже слон.Построил прототип розничной лавки с футболками, игрушками и сувенирами на продажу.Установил газовые генераторы, электронагреватели, генераторы тумана и дождя, насосы и 20 звуковых систем, чтобы наладить освещение и воссоздать атмосферу джунглей.Строительство заняло три года и обошлось в $400 тысяч. На оплату электричества уходило по $2000 в месяц — так много, что с визитом заявился местный наркоконтроль. Там заподозрили, что владелец выращивает марихуану. Каждую неделю Шусслер приглашал на экскурсии потенциальных инвесторов, но особое внимание решил уделить игорному магнату и венчурному инвестору Лайлу Берману.Последний отказывался вкладывать деньги в тропическую авантюру, но в гости захаживал регулярно — то с коллегами, то с семьёй, чтобы «полюбоваться видами» и показать другим, каково это — жить своей идеей.Спустя несколько лет Берман сдался и организовал для Шусслера раунд, в рамках которого удалось привлечь $1,2 млн. Благодаря этому в 1994 году открылось первое кафе Rainforest Cafe. В Миннесоте — в крупнейшем торговом центре США Mall of America, пишет The Hustle. Гроза в Rainforest CafeСтроительство заняло 1,5 года и потребовало на $1 млн больше, чем ожидалось.По ресторану бродили и летали живые попугаи (чтобы получить разрешение от регуляторов, Шусслер установил специальные системы фильтрации). На содержание птиц уходило более $100 тысяч в год. В штате также числился дрессировщик. Не жалели денег и на робоживотных. В Rainforest Cafe «обитали» десятки обезьян, слонов, змей и бабочек. Стоимость одного механического слона, например, превышала $20 тысяч.Немало хлопот и расходов вызывало техническое оснащение. Чтобы вовремя формировался туман, гремел гром и мигали светильники, требовалось не только сложное программное обеспечение, но и сотрудник, который за него отвечал.За первый год работы ресторан выручил $15 млн — раз в пять больше, чем в том же году получили сети кафе TGI Fridays и Olive Garden. 25% выручки обеспечил магазинчик с сувенирами, через который гости заходили в ресторан.В 1995 году Шусслер провёл IPO, разместив акции по цене примерно $3,5 за штуку. Привлечённые средства вложили в масштабирование по стране — в городах, куда приезжает много туристов, и в торговых центрах с высоким трафиком.В 1996 году Шусслер открыл флагманское заведение Rainforest Cafe в парке развлечений Walt Disney World Resort в Орландо, который за первые четыре дня работы привлёк 25 тысяч гостей. Строительство обошлось в $12 млн.В течение пяти лет после открытия первой точки сеть смогла выйти за пределы США, а общее количество заведений достигло 30 штук. По изученным The Huslte данным, каждое приносило в среднем $8 млн выручки в год.Вместе с ростом продаж дорожали и акции. К 1998 году они стоили свыше $30 за бумагу.Кейт Бекинсейл в лондонском Rainforest Cafe. Источник фото: Getty ImagesВ конце 1990-х привлекательность тематических кафе поставили под сомнение. Ещё в 1996 году акции Planet Hollywood доходили в цене до $32, а в 1999-м упали ниже $1 за бумагу, поэтому компания в конечном счёте подала на банкроствто. Инвесторы боялись, что та же участь ждёт и Rainforest Cafe, поэтому его акции тоже стали проседать — особенно с учётом многочисленных растрат на содержание настоящих животных и поддержание работы ненастоящих.Аналитики тогда также полагали, что американцы просто не видели причин возвращаться в такие кафе дважды.Как менялась стоимость акций Rainforest CafeПо итогам второго квартала 2000 года чистый убыток Rainforest Cafe составил $101,6 млн против $3,9 млн чистой прибыли за тот же период в 1999 году. В сентябре 2000-го Rainforest Cafe продали гостинично-развлекательному конгломерату Landry's за $74 млн.Уходить из бизнеса Шусслер не хотел, поэтому основал агентство по разработке концепций для тематических ресторанов — Schussler Creative. Теперь он создаёт прототипы будущих заведений в своём складском помещении в Миннесоте и приглашает инвесторов на презентации.На основе его идей в парке Walt Disney World во Флориде запустили такие рестораны, как T-Rex Cafe (динозавры, мамонты, метеоритные дожди), Yak & Yeti (Непал, реликвии из Юго-Восточной Азии) и The Boathouse (морская тематика, винтажные лодки).Rainforest Cafe тоже по-прежнему работает и управляет 23 точками. Все они не такие масштабные, как раньше, — чаще всего без живых попугаев, водопадов и искусственной мороси. Но Шусслер уверен: его приключение, к чему бы ни привело в итоге, того стоило.Шусслер. Источник фото: The Business Journals#какэтобыло
Бывала в Рейнфорест в Лас-Вегасе - мне очень понравилось. Внутри реально атмосфера джунглей - звуки животных и птиц, прохлада, водопады, заросли. Вкус еды правда не помню, но порции вроде были огромными, как всегда в США)))
мдеее... сегодня такое уже не повторишь к сожалению, время не то