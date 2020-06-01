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Татьяна Боброва
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Роспотребнадзор рекомендовал отелям и хостелам заселять в номера по одному человеку или семьями Материал редакции

А также организовать питание в номерах или по меню, каждый день проводить дезинфекцию и убрать декоративные подушки.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц, хостелов, баз отдыха и других мест временного проживания после снятия ограничений. Среди них:

  • По возможности организовать заселение и выселение с помощью мобильного приложения, поощрять безналичную оплату.
  • В местах общего пользования должны быть дозаторы с антисептиками, а также организована продажа масок и перчаток. Персонал также должен носить маски и перчатки.
  • Бесконтактная проверка температуры у гостей при заезде и затем не реже одного раза в день.
  • Размещение гостей преимущественно по одному или семьями.
  • Организовать питание в номерах или по меню. При этом в зале столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров, а рассадка — по одному, кроме семей или тех, кто вместе проживает в номере.
  • Все номера должны иметь индивидуальный душ и туалет.
  • Сотрудники должны сдать тесты на коронавирус, а также измерять температуру дважды в день.
  • Роспотребнадзор рекомендует убрать декоративные подушки и покрывала и проводить раз в день дезинфекцию всех поверхностей в номере.
  • Перед открытием гостиницы должны провести генуборку с дезинфекцией и очисткой систем вентиляции и кондиционеров. Затем необходимо проводить профилактическую дезинфекцию постоянно.

#новость #роспотребнадзор #снятиеограничений #отели

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Dima Tsurkan

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Как же так то ...( а любовницу можно считать семьей?

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Кирилл Вечкасов

Dima
4

Заселят в разные номера, будете как в летнем лагере ночью бегать друг к другу )

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Эмилия Теплова

Кирилл
0

В масочках

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Антон

Эмилия
0

И перчатках 

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Александра Аболенина

Антон
0

В маске и перчатках, но без трусов))

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Георгий Беглорян

1

Это конечно, хорошо. А вот где гостей взять? В небольших отелях сейчас Отмена 99%, брони на лето нет, на осень тоже, почасовая тоже лежит, много отелей в продаже уже. А как быть тем, у кого Роспотребнадзор карантин устраивал?    

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er.david

Георгий
0

Мне вот интересно.
Какими научными данными российских ученых, вирусологов руковоствуется этот Роспотребнадзор?
Вот где все эти научные статьи, которые доказывают целесообразность мер, которые навязывает ВОЗ? 
В самолете значит лететь всем можно, а вот в Макдональдсе значит надо 2 метра держать дистанцию. 
В метро значит всем можно, а вот в отеле - дистанция.
Кто там и что курит?
Уже и Джигурда все спел и Епифанцев все сказал по этому коронабесию, но чиновники не унимаются.
Театр абсурда каких-то оккультистов масочников-перчаточников.

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Эмилия Теплова

0

Гениальные тщательно выверенные необходимые требования, вот чтобы мы все делали без Роспотребнадзора? Наверное садились бы за столики по трое к незнакомым людям как дебилы. 
Теперь когда всё так круто и главное быстро сформулировано можно открывать.

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Vladimir Potapev

0

Рекомендации же. Можно выполнять по желанию. :)

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Ivan Vishnyakov

0

Роспотребнадзор - топ за свои деньги

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Вася Пражкин

0

Такое ощущение, что вместо реальной организации новости Роспотребнадзора генерит нейросеть. Вроде слова разумные, а смысла в целом накакого.

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