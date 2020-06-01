А также организовать питание в номерах или по меню, каждый день проводить дезинфекцию и убрать декоративные подушки.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц, хостелов, баз отдыха и других мест временного проживания после снятия ограничений. Среди них:
- По возможности организовать заселение и выселение с помощью мобильного приложения, поощрять безналичную оплату.
- В местах общего пользования должны быть дозаторы с антисептиками, а также организована продажа масок и перчаток. Персонал также должен носить маски и перчатки.
- Бесконтактная проверка температуры у гостей при заезде и затем не реже одного раза в день.
- Размещение гостей преимущественно по одному или семьями.
- Организовать питание в номерах или по меню. При этом в зале столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров, а рассадка — по одному, кроме семей или тех, кто вместе проживает в номере.
- Все номера должны иметь индивидуальный душ и туалет.
- Сотрудники должны сдать тесты на коронавирус, а также измерять температуру дважды в день.
- Роспотребнадзор рекомендует убрать декоративные подушки и покрывала и проводить раз в день дезинфекцию всех поверхностей в номере.
- Перед открытием гостиницы должны провести генуборку с дезинфекцией и очисткой систем вентиляции и кондиционеров. Затем необходимо проводить профилактическую дезинфекцию постоянно.
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Dima Tsurkan
Как же так то ...( а любовницу можно считать семьей?
Кирилл ВечкасовDima
Заселят в разные номера, будете как в летнем лагере ночью бегать друг к другу )
Эмилия ТепловаКирилл
В масочках
АнтонЭмилия
И перчатках
Александра АболенинаАнтон
В маске и перчатках, но без трусов))
Георгий Беглорян
Это конечно, хорошо. А вот где гостей взять? В небольших отелях сейчас Отмена 99%, брони на лето нет, на осень тоже, почасовая тоже лежит, много отелей в продаже уже. А как быть тем, у кого Роспотребнадзор карантин устраивал?
er.davidГеоргий
Мне вот интересно.
Какими научными данными российских ученых, вирусологов руковоствуется этот Роспотребнадзор?
Вот где все эти научные статьи, которые доказывают целесообразность мер, которые навязывает ВОЗ?
В самолете значит лететь всем можно, а вот в Макдональдсе значит надо 2 метра держать дистанцию.
В метро значит всем можно, а вот в отеле - дистанция.
Кто там и что курит?
Уже и Джигурда все спел и Епифанцев все сказал по этому коронабесию, но чиновники не унимаются.
Театр абсурда каких-то оккультистов масочников-перчаточников.
Эмилия Теплова
Гениальные тщательно выверенные необходимые требования, вот чтобы мы все делали без Роспотребнадзора? Наверное садились бы за столики по трое к незнакомым людям как дебилы.
Теперь когда всё так круто и главное быстро сформулировано можно открывать.
Vladimir Potapev
Рекомендации же. Можно выполнять по желанию. :)
Ivan Vishnyakov
Роспотребнадзор - топ за свои деньги
Вася Пражкин
Такое ощущение, что вместо реальной организации новости Роспотребнадзора генерит нейросеть. Вроде слова разумные, а смысла в целом накакого.