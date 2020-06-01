«Если всё будет идти по плану», город на 20-25 тысяч жителей построят до 2026 года.

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Соснователь сети DNS Дмитрий Алексеев опубликовал мастер-план города под условным названием «ДНС Сити», который компания планирует построить в пригороде Владивостока.

Проект разработало испанское проектное бюро Сitythinking. В городе будут воплощены последние европейские концепции градостроительства, говорится в описании к видео. «Если всё будет идти по плану», проект реализуют в 2021-2025 годах.

Площадь «города будущего» составит 113 га, численность населения — 20-25 тысяч человек. Компания хочет сделать акцент на комфортной городской среде: дворах без машин, прогулочных зонах, удобной дорожной инфраструктуре, сохранении природных ландшафтов.