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«Если всё будет идти по плану», город на 20-25 тысяч жителей построят до 2026 года.
Соснователь сети DNS Дмитрий Алексеев опубликовал мастер-план города под условным названием «ДНС Сити», который компания планирует построить в пригороде Владивостока.
Проект разработало испанское проектное бюро Сitythinking. В городе будут воплощены последние европейские концепции градостроительства, говорится в описании к видео. «Если всё будет идти по плану», проект реализуют в 2021-2025 годах.
Площадь «города будущего» составит 113 га, численность населения — 20-25 тысяч человек. Компания хочет сделать акцент на комфортной городской среде: дворах без машин, прогулочных зонах, удобной дорожной инфраструктуре, сохранении природных ландшафтов.
«DNS Девелопмент» основана в 2012 году — она строит промышленные, коммерческие объекты и жилые комплексы.
А вся техника в городе будет DEXP
А где инопланетян развивающийся на ветру?
Разве не в центре города на главной площади должен быть?
ИнопланетянИН
Нет, инопланеТЯН именно.
Тогда развивающИЕСЯ. Сорян, просто глаза режет)
Тян, в смысле не кун
На плане пока не видно машин на тротуарах. Как житель Владивостока поймёт, что это Владивосток?
Испанское проектное бюро просто поиграло разок в Cities Skylines.
Почему нельзя новый город построить красивым и современным? Зачем опять эти бетонные коробки, которые смотрят друг другу в окна? Неужели нет архитекторов, которые хотят построить что-то новое и технологичное?
Расскажите нам как строить не бетонные коробки, а современное жилье чтобы оно было новое, технологичное и при этом плотность населения бы не падала так же радикально как в субурбии. Я бы послушал.
Для холопов же строят - нужно просто, дешево и функционально. Тем более во Владике - там все эти ваши урбанизмы на одном месте вертели
>Компания хочет сделать акцент на комфортной городской среде: дворах без машин, прогулочных зонах, удобной дорожной инфраструктуре, сохранении природных ландшафтов.
Так все застрои ссут в уши, посмотрим
Амбиции, конечно, моё почтение.
Ну, учитывая как на малейших скачках валютного курса, моментально дорожают партии уже купленного по старым ценам оборудования, вполне верится в то, что средства на эту затею найдутся :)
Так если партия подорожала, следующую придется покупать по более высокой цене. Ну то есть схема не факт что прямо 100% выигрышная для ритейлера
Сейчас доллар дешевеет, но стрелочка в обратную сторону, похоже, не поворачивается
Об этом и речь. Либо поворачивается намного медленнее, чем в сторону повышения цен
Это очевидно)
Ну так здесь никаких иллюзий и нет. Компания страхует себя всеми возможными путями и способами. Да, следующая партия может стоить дороже, но её и продать можно будет дороже КОГДА до ее реализации дойдет очередь.
Да, могут быть косвенные риски, например ожидаемое снижение покупательской способности вслед за скачками валют и от этого можно страховаться поднимая маржу прямо сейчас. И это нормально.
Но для меня как для потребителя это, конечно, не добавляет очков лояльности к компании
Пиздец, как и ожидал, ни одного позитивного комментария. Вкладываются в дальний восток, уже неплохо. А могли построить очередной бетонный муравейник в подмосковье и грести бабла, либо вообще вывести бабки за рубеж и накупить яхты, как делают большинство бизнесменов.
Примите просто людей такими какие огр есть.
Не все негативщики. Забейте на них, пусть язвят.
Я тоже поддерживаю, почему в России не может быть ПОПЫТОК построить что-то на частные деньги?
Отличный пример Галицкого и стадиона в Краснодаре. Уверен, были такие же люди, которые также язвительно комментили его идею. Человек взял и построил. А они просто ушли в другой постик троллить.
Кароче, как идея - крута! Пусть всё получится у данной компании.
Честно говоря, я удивлён, что кто-то еще в России не оставил попыток менять жизнь людей вокруг, а не ждать чего-то от государства.
Молодцы, у вас получится классный город!!
Я жил в посёлке 3 года проект разработали датчане. Это было круто!!!! Самое основное не отступать от плана)))
Двоякое ощущение. С ондой стороны, круто, что компания так амбициозно развивается и стратегически мыслит, что для России большая редкость. С другой, видно, что амбиции провинциальные. Концепт слабый и не соответствует будущему, особо учитывая изменения после пандемии. Очередной Инополис.
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