Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Галина Мубаракшина
4119

Глава DNS Дмитрий Алексеев показал, как будет выглядеть город «ДНС Сити» возле Владивостока Материал редакции

«Если всё будет идти по плану», город на 20-25 тысяч жителей построят до 2026 года.

37 комментариев
В закладки

Соснователь сети DNS Дмитрий Алексеев опубликовал мастер-план города под условным названием «ДНС Сити», который компания планирует построить в пригороде Владивостока.

Проект разработало испанское проектное бюро Сitythinking. В городе будут воплощены последние европейские концепции градостроительства, говорится в описании к видео. «Если всё будет идти по плану», проект реализуют в 2021-2025 годах.

Площадь «города будущего» составит 113 га, численность населения — 20-25 тысяч человек. Компания хочет сделать акцент на комфортной городской среде: дворах без машин, прогулочных зонах, удобной дорожной инфраструктуре, сохранении природных ландшафтов.

«DNS Девелопмент» основана в 2012 году — она строит промышленные, коммерческие объекты и жилые комплексы.

#новость #dns

Галина Мубаракшина
+8121
19
16
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","dns"], "comments": 37, "likes": 16, "favorites": 19, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 131256, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Jun 2020 20:38:09 +0300", "is_special": false }
Сервис-дизайн
10 июля Онлайн 40 000 ₽
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Эдгар Саркисов

46

А вся техника в городе будет DEXP

Ответить

Кирилл Баскус

Эдгар
3

Ну такое...

Ответить

Valra Ivanov

9

А где инопланетян развивающийся на ветру?
Разве не в центре города на главной площади должен быть?

Ответить

Slava Kuznetsov

Valra
5

Там же где и инопланеКУН

Ответить

Михаил Плясунов

Valra
2

ИнопланетянИН

Ответить

alex twit

Михаил
10

инопланеТЯНКА

Ответить

PupsaN Pupsanovich

Михаил
0

Нет, инопланеТЯН именно.

Ответить

Михаил Плясунов

PupsaN
1

Тогда развивающИЕСЯ. Сорян, просто глаза режет)

Ответить

Nickita Prochorov

Михаил
0

развивающАЯСЯ ;)
Какие ие..

Ответить

Родион Галанев

Михаил
0

Тян, в смысле не кун

Ответить

Кирилл Макеев

Родион
0

не кун

как-будто что-то плохое

Ответить

А K

9

На плане пока не видно машин на тротуарах. Как житель Владивостока поймёт, что это Владивосток?

Ответить

Anatoliy Shirokov

7

Испанское проектное бюро просто поиграло разок в Cities Skylines.

Ответить

Холден Колфилд

Anatoliy
2

Как раз в мае давали по подписке)

Ответить

Andre Macareno

Anatoliy
0

Надеюсь, с модами

Ответить

Sofiya Shornikova

6

Почему нельзя новый город построить красивым и современным? Зачем опять эти бетонные коробки, которые смотрят друг другу в окна? Неужели нет архитекторов, которые хотят построить что-то новое и технологичное?

Ответить

Денис Пихаров

Sofiya
1

Ну скиньте уж примеры, где не смотрят

Ответить

Гала Перидоловна

Sofiya
1

Расскажите нам как строить не бетонные коробки, а современное жилье чтобы оно было новое, технологичное и при этом плотность населения бы не падала так же радикально как в субурбии. Я бы послушал.

Ответить

Лёня Гольдфельд

Sofiya
0

Тоже подумала, что стрёмные дома, совсем не современно 😒

Ответить

Иван Эртель

Sofiya
0

"Здесь будет город-зад" С)

Ответить

Anton Matrosov

Sofiya
0

Для холопов же строят - нужно просто, дешево и функционально. Тем более во Владике - там все эти ваши урбанизмы на одном месте вертели

Ответить

alex twit

6

>Компания хочет сделать акцент на комфортной городской среде: дворах без машин, прогулочных зонах, удобной дорожной инфраструктуре, сохранении природных ландшафтов.

Так все застрои ссут в уши, посмотрим

Ответить

Medvedev Eugene

3

Интересно в какой IP будет резолвиться этот город ? 

Ответить

Slava Kuznetsov

0

Амбиции, конечно, моё почтение.
Ну, учитывая как на малейших скачках валютного курса, моментально дорожают партии уже купленного по старым ценам оборудования, вполне верится в то, что средства на эту затею найдутся :)

Ответить

Никита Хисматов

Slava
7

Так если партия подорожала, следующую придется покупать по более высокой цене. Ну то есть  схема  не факт что прямо 100% выигрышная для ритейлера

Ответить

Anton Matrosov

Никита
1

Сейчас доллар дешевеет, но стрелочка в обратную сторону, похоже, не поворачивается

Ответить

Slava Kuznetsov

Anton
0

Об этом и речь. Либо поворачивается намного медленнее, чем в сторону повышения цен

Ответить

Slava Kuznetsov

Никита
0

Это очевидно)
Ну так здесь никаких иллюзий и нет. Компания страхует себя всеми возможными путями и способами. Да, следующая партия может стоить дороже, но её и продать можно будет дороже КОГДА до ее реализации дойдет очередь.
Да, могут быть косвенные риски, например ожидаемое снижение покупательской способности вслед за скачками валют и от этого можно страховаться поднимая маржу прямо сейчас. И это нормально.
Но для меня как для потребителя это, конечно, не добавляет очков лояльности к компании

Ответить

Отродясь не было

2

Пиздец, как и ожидал, ни одного позитивного комментария. Вкладываются в дальний восток, уже неплохо. А могли построить очередной бетонный муравейник в подмосковье и грести бабла, либо вообще вывести бабки за рубеж и накупить яхты, как делают большинство бизнесменов.

Ответить

Michael Bur

Отродясь
0

Примите просто людей такими какие огр есть.
Не все негативщики. Забейте на них, пусть язвят.

Я тоже поддерживаю, почему в России не может быть ПОПЫТОК построить что-то на частные деньги?

Отличный пример Галицкого и стадиона в Краснодаре. Уверен, были такие же люди, которые также язвительно комментили его идею. Человек взял и построил. А они просто ушли в другой постик троллить. 

Кароче, как идея - крута! Пусть всё получится у данной компании.

Честно говоря, я удивлён, что кто-то еще в России не оставил попыток менять жизнь людей вокруг, а не ждать чего-то от государства.

Ответить

Александр Ж

2

Молодцы, у вас получится классный город!!
Я жил в посёлке 3 года проект разработали датчане. Это было круто!!!! Самое основное не отступать от плана)))

Ответить

Ваня Новак

0

Надеюсь, что сервиса ДНС.Доставка там не будет.

Ответить

Evgeny Safonov

0

А зачем? И где там люди работает будут?

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Отметьте, пожалуйста, салун и бордель на карте. Друг просил.

Ответить

Dmitry Nikitin

0

Что по барам?

Ответить

Ksenia Van De Kamp

0

Чёт напоминает Кудрово в Питере...

Ответить

Ivano Digital

0

Двоякое ощущение. С ондой стороны, круто, что компания так амбициозно развивается и стратегически мыслит, что для России большая редкость. С другой, видно, что амбиции провинциальные. Концепт слабый и не соответствует будущему, особо учитывая изменения после пандемии.  Очередной Инополис.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Gett
Подписан
Отписаться
Gett и Visa включили скидки на доставку в программу привилегий
Gett и Visa объединились, чтобы сделать доставку и такси еще доступнее. Теперь скидки действуют не только для держателе…
0
Сбербанк 500 Startups
Подписан
Отписаться
Время адаптироваться и время помогать
Какие решения для бизнеса приготовили выпускники Акселератора Сбербанка и 500 Startups
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Learn Better: добавь смысла, найди связи и осознай ценность
Продолжаем рассказывать, что читаем и вам рекомендуем. В 2017 году Business Insider признал книгу Ульриха Бозера «Learn…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitriy
за день
Ебанутые
Дмитрий Песков: 1 июля будет выходным днём из-за голосования по поправкам к Конституции
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Ildar S

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Ivano Digital

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Евгений Трифонов

Как я сэкономил 20 тысяч рублей…

Ksenia Van De Kamp

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Гала Перидоловна

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Кирилл Макеев

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Denis Robigo

«Профессии будущего»: вышел…

Nikolai O

С 1 июля Patreon начнёт брать с…

Slava Kuznetsov

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Марат Шайхутдинов

Онлайн-кинотеатр ivi впервые…

Alex Somoff

Илон Маск «запел» после…

Nikolai O

Первый корабль SpaceX с…

Michael Bur

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

From Siberia to…

Беда России — финансовая…

Александр Якунин

Беда России — финансовая…

Иван Иванов

Rambler начал выпускать…

Гала Перидоловна

Первый корабль SpaceX с…

Anton Matrosov

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Slava Kuznetsov

Глава DNS Дмитрий Алексеев…

Денис Пихаров

Глава DNS Дмитрий Алексеев…