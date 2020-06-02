Дата в каждом регионе будет своя — в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В закладки

Кинотеатры в России смогут заработать в середине июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта. Он уточнил, что точная дата открытия кинотеатров в каждом регионе будет своя в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Тут мы должны обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты и дистанцирование», — объяснил Чернышенко. По его словам, правительство уже разработало дорожные карты по возвращению к нормальной жизни.

На первом этапе смогут открыться фитнес-клубы, в некоторых регионах они уже заработали, заявил Чернышенко. Музеи также начали работать, но пока в рамках подготовительного периода, который продлится полтора месяца. В середине июля музеи откроются для индивидуальных посещений, отметил вице-премьер.

Театры и концертные залы открываются на последнем этапе снятия ограничений — осенью, добавил он.