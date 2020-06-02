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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Дата в каждом регионе будет своя — в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Кинотеатры в России смогут заработать в середине июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта. Он уточнил, что точная дата открытия кинотеатров в каждом регионе будет своя в зависимости от эпидемиологической обстановки.
«Тут мы должны обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты и дистанцирование», — объяснил Чернышенко. По его словам, правительство уже разработало дорожные карты по возвращению к нормальной жизни.
На первом этапе смогут открыться фитнес-клубы, в некоторых регионах они уже заработали, заявил Чернышенко. Музеи также начали работать, но пока в рамках подготовительного периода, который продлится полтора месяца. В середине июля музеи откроются для индивидуальных посещений, отметил вице-премьер.
Театры и концертные залы открываются на последнем этапе снятия ограничений — осенью, добавил он.
Кинотеатры по всей России закрыты с 24 марта 2020 года по решению правительства. 28 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кинотеатров по работе после снятия ограничений. Согласно памятке, зрители должны сидеть в метре друг от друга, на входе должны быть антисептики и дезинфицирующие салфетки и другие.
Очень странно получается. По статистике рост заболевших растёт,но тем не менее ограничения снимаются🤷🏻♂️
Извините, поставил Вам минус.
Никого не волнует ослабление естественного иммунитета людей, вызванное масками и перчатками.
Парад со столпотворением и бессмертным полком, где толпу в принципе тяжело организовать - июнь, все можно, ничего не нет, никто не болеет.
Кинотеатры, где можно рассадить людей подальше и в принципе проконтролировать каждого зрителя - июль, опасность, смерть, хаос
мэр Собакин: в кинотеатр только в ластах и масках с трубкой и лежать каждому в своём ряду. Переползать только в туалет. Еда и питьё только с собакинской фабрики строго.
Ура! Больше не будут сажать рядом с кем-то :))
Так никто не мешал Купить 3 места и сесть по середине.
Ага, и ролсройс покупать никто не мешал, и суперджет тоже.
Ну а теперь в принудительном порядке каждый кто хочет посмотреть фильм Купит 3 места. Если уменьшается вместимость зала то увеличивается цена билета
Я лично просто не буду ходить в кино, пока вся эта история не закончится.
Конечно мешал - все равно какой-то мудак сядет на одно из двух мест ибо оно удобнее чем-то, что он купил.
Зачем так мелочиться, лучше сразу весь ряд, чтобы и выйти в туалет можно было свободно
Можно и без кинотеатра прожить, тем более летом 😎
Не говори.. а вообще. 80 походов в кинотеатр заменяет отличный ТВ 55 дюймов.
А их открытия кто-нибудь ждёт?
использование индивидуальных средств защиты и дистанцирование
Т.е. подразумевается, что люди должны 2 часа сидеть в маске? А следовательно - кушать нельзя, т.е. кинотеатры теряют основной свой заработок. Ну и чтобы соблюдать социальную дистанцию придется на 1 место закрывать минимум 10 мест - по 2 слева справа и по 3 впереди и сзади.
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