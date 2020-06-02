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Лиана Липанова
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Правительство анонсировало открытие кинотеатров в России в середине июля Материал редакции

Дата в каждом регионе будет своя — в зависимости от эпидемиологической обстановки.

23 комментария
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Кинотеатры в России смогут заработать в середине июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта. Он уточнил, что точная дата открытия кинотеатров в каждом регионе будет своя в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Тут мы должны обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты и дистанцирование», — объяснил Чернышенко. По его словам, правительство уже разработало дорожные карты по возвращению к нормальной жизни.

На первом этапе смогут открыться фитнес-клубы, в некоторых регионах они уже заработали, заявил Чернышенко. Музеи также начали работать, но пока в рамках подготовительного периода, который продлится полтора месяца. В середине июля музеи откроются для индивидуальных посещений, отметил вице-премьер.

Театры и концертные залы открываются на последнем этапе снятия ограничений — осенью, добавил он.

Кинотеатры по всей России закрыты с 24 марта 2020 года по решению правительства. 28 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кинотеатров по работе после снятия ограничений. Согласно памятке, зрители должны сидеть в метре друг от друга, на входе должны быть антисептики и дезинфицирующие салфетки и другие.

. #новость #кинотеатры #снятиеограничений

Лиана Липанова
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23 комментария
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Nuke 7s

3

Очень странно получается. По статистике рост заболевших растёт,но тем не менее ограничения снимаются🤷🏻‍♂️

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er.david

Nuke
1

Если и дальше продолжится масочно-перчаточный режим, то заболевшие уже будут туберкулезниками, а не ковидниками.
Народ, маски и перчатки понижают иммунитет. Мозг включите! Зачем вы их в дождь носите, очнитесь!

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Артём А.

er.david
0

Чтобы скрывать лицо от камер большого бордюра и чтобы скрывать отпечатки от несанкционированного считывания и использования биометрических данных. Дед, ты из какого века?

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Mikhail Tatsky

er.david
0

 Извините, поставил Вам минус.
Никого не волнует ослабление естественного иммунитета людей, вызванное масками и перчатками.

Ответить

Anatoly

3

Срочно дать зрелищ, чтобы не думали о хлебе 

Ответить

Саша Гончар

3

Парад со столпотворением и бессмертным полком, где толпу в принципе тяжело организовать - июнь, все можно, ничего не нет, никто не болеет.
Кинотеатры, где можно рассадить людей подальше и в принципе проконтролировать каждого зрителя - июль, опасность, смерть, хаос

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Владислав Куликов

3

мэр Собакин: в кинотеатр только в ластах и масках с трубкой и лежать каждому в своём ряду. Переползать только в туалет. Еда и питьё только с собакинской фабрики строго.

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Dima Tsurkan

2

Ура! Больше не будут сажать рядом с кем-то :))

Ответить

Александр Чумаров

Dima
0

Так никто не мешал Купить 3 места и сесть по середине.

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Александр
1

Ага, и ролсройс покупать никто не мешал, и суперджет тоже. 

Ответить

Александр Чумаров

Ильяс
0

Ну а теперь в принудительном порядке каждый кто хочет посмотреть фильм Купит 3 места. Если уменьшается вместимость зала то увеличивается цена билета

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Александр
2

Я лично просто не буду ходить в кино, пока вся эта история не закончится. 

Ответить

Ilya Toropov

Александр
0

Конечно мешал - все равно какой-то мудак сядет на одно из двух мест ибо оно удобнее чем-то, что он купил.

Ответить

Dima Tsurkan

Александр
0

Зачем так мелочиться, лучше сразу весь ряд, чтобы и выйти в туалет можно было свободно

Ответить

Александр Чумаров

Dima
0

Хозяин барин

Ответить

Philip Poteryahin

Александр
0

В Аймаксе это было дороговато)

Ответить

Денис Кравцов

1

Можно и без кинотеатра прожить, тем более летом 😎

Ответить

Michael Shramko

Денис
0

Не говори.. а вообще. 80 походов в кинотеатр заменяет отличный ТВ 55 дюймов.

Ответить

Michael Shramko

0

А их открытия кто-нибудь ждёт?

Ответить

Лора Маслова

Michael
0

соседи по торговому центру

Ответить

Месье Никита

0

использование индивидуальных средств защиты и дистанцирование

Т.е. подразумевается, что люди должны 2 часа сидеть в маске? А следовательно - кушать нельзя, т.е. кинотеатры теряют основной свой заработок. Ну и чтобы соблюдать социальную дистанцию придется на 1 место закрывать минимум 10 мест - по 2 слева справа и по 3 впереди и сзади. 

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Ilya Brin

0

Напишите отдельную новость, пожалуйста, когда закупать попкорн 👍

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Маню Баге

0

наканец-та пойду смотреть Елки-12! 

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