О графике снятия ограничений для горожан и бизнеса мэрия может рассказать 8 июня.

В закладки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью «России 24», что большинство ограничений для горожан и бизнеса можно будет поэтапно снять до июля 2020 года. График мэрия может опубликовать 8 июня, уточняют «Ведомости».

Однако санитарные ограничения в столице сохранятся ещё не один месяц, добавил он. Собянин отметил, что Москва уже перешла на второй этап открытия экономики.