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О графике снятия ограничений для горожан и бизнеса мэрия может рассказать 8 июня.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью «России 24», что большинство ограничений для горожан и бизнеса можно будет поэтапно снять до июля 2020 года. График мэрия может опубликовать 8 июня, уточняют «Ведомости».
Однако санитарные ограничения в столице сохранятся ещё не один месяц, добавил он. Собянин отметил, что Москва уже перешла на второй этап открытия экономики.
С середины мая возобновить работу смогли промпредприятия и строительные компании, с 25 мая в городе заработали часть МФЦ и каршеринг (но с арендой машин от пяти дней). С 1 июня смогли открыться автосалоны, непродовольственная розница, химчистки и некоторый другой бизнес.
Только не надо хейта. Новость хорошая. Я собственно так и говорил, что к июлю уже будем тренить в фитнес клубах.
Как раз сомнительное предприятие. Множество потеющих людей, в разгар эпидемии и антисанитарии - не желаю подобного. Да и карантина не было,чего уж, самоизоляция,чтоб ее.
Сначала открыли ТЦ, чтобы вся офлайн розница соснула в отсутствии людей и накопила долгов по аренде, теперь анонсируют планы по выпуску людей из Дома....
Так ни разу Бордюрыч не прояснил в чем ценность и польза пропусков, которые никак не хочет отменять. На мосру пишут "позволяет идентифицироаать владельца пропуска и цель поездки" - неужели права или паспорт уже не катят? Удивлен, что он еще их платными не сделал.
А как же график прогулок? Я уверен, у Собянина еще масса замечательных идей, как поиздеваться над москвичами была.
Тут помню было в комментах, что за МКАДом жизни нет, а если и есть то это не жизнь. Похоже, что в МСК как раз сейчас не сильно и комфортно. В провинции местами даже не заметно ограничений.
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