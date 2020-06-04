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Татьяна Боброва
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Сергей Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до начала июля Материал редакции

О графике снятия ограничений для горожан и бизнеса мэрия может рассказать 8 июня.

18 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью «России 24», что большинство ограничений для горожан и бизнеса можно будет поэтапно снять до июля 2020 года. График мэрия может опубликовать 8 июня, уточняют «Ведомости».

Однако санитарные ограничения в столице сохранятся ещё не один месяц, добавил он. Собянин отметил, что Москва уже перешла на второй этап открытия экономики.

С середины мая возобновить работу смогли промпредприятия и строительные компании, с 25 мая в городе заработали часть МФЦ и каршеринг (но с арендой машин от пяти дней). С 1 июня смогли открыться автосалоны, непродовольственная розница, химчистки и некоторый другой бизнес.

#новость #москва #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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18 комментариев
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Ринат Махмутов

9

Рейтинг падает, пора уже)

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Михаил Синицын

7

Добби свободен ?

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Igor Shkarin

4

Только не надо хейта. Новость хорошая. Я собственно так и говорил, что к июлю уже будем тренить в фитнес клубах.

Ответить

Evgeny Shershukov

Igor
1

Дай Бог в августе!

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Андрей Рядькин

Igor
1

Но сначала на парад, а потом на шествие! 

Ответить

тима махотлов

Igor
0

Не рано?

Ответить

Beatrice Clarini

Igor
0

Как раз сомнительное предприятие. Множество потеющих людей, в разгар эпидемии и антисанитарии - не желаю подобного. Да и карантина не было,чего уж, самоизоляция,чтоб ее.

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Dmitry Nikitin

Igor
0

А офисы и кафе когда запустят?

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Maksim Elizar'ev

2

Сначала открыли ТЦ, чтобы вся офлайн розница соснула в отсутствии людей и накопила долгов по аренде, теперь анонсируют планы по выпуску людей из Дома....

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Yan Varskii

0

Так ни разу Бордюрыч не прояснил в чем ценность и польза пропусков, которые никак не хочет отменять. На мосру пишут "позволяет идентифицироаать владельца пропуска и цель поездки" - неужели права или паспорт уже не катят? Удивлен, что он еще их платными не сделал.

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Kitty Cath

Yan
2

Не стоит подавать идеи :)

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Антон

Yan
0

Боится митингов 

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Антон Александров

0

Остались только самые стойкие!

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Вася Пражкин

0

 А как же график прогулок? Я уверен, у Собянина еще масса замечательных идей, как поиздеваться над москвичами была.

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Юлия Лисс

Вася
0

Гулять этажами? Сжигать одежду после улицы? Я даже боюсь, до чего они смогут додуматься))

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Roman Trifonov

0

Так царь же сказал, куда Бордюрыч денется с подводной лодки. 

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Олег Нечаев

0

Тут помню было в комментах, что за МКАДом жизни нет, а если и есть то это не жизнь. Похоже, что в МСК как раз сейчас не сильно и комфортно. В провинции местами даже не заметно ограничений.

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Александр Алмазов

0

Сидим до июля, 100%

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