Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Татьяна Боброва
1193

Михаил Мишустин: Россия откроет границы для выезда из страны для ухода за родственниками, на работу и учёбу Материал редакции

Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые проходят лечение или ухаживают за близкими родственниками.

10 комментариев
В закладки

Россия начинает открывать границы — россиянам разрешат выезд за рубеж на работу и учёбу, для лечения или для ухода за родственниками. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании 8 июня, кадры с которого показали на «России 24».

Соответствующее распоряжение правительства уже подписано, добавил Мишустин. Конкретные даты он не назвал.

Въехать в Россию смогут иностранцы, которые собираются проходить лечение в российских медучреждениях. Однократно смогут въехать те, у кого в стране проживают близкие родственники, опекуны и попечители, которые нуждаются в уходе.

Россия закрыла границы с 30 марта 2020 года из-за пандемии Covid-19. Исключение сделали для экипажей поездов, водителей грузовиков и некоторых других категорий.

#новость #снятиеограничений

Татьяна Боброва
+40 255
0
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 132685, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Jun 2020 13:10:12 +0300", "is_special": false }
SEO
Контент — король: как мы с помощью SEO привели 400 тысяч англоязычных геймеров в блог, играя в PUBG
Подготовили кейс по работе с изначально незнакомой нам нишей, да еще и на англоязычную аудиторию. Вот некоторые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton Smets

4

Въехать в Россию смогут иностранцы, которые собираются проходить лечение в российских медучрждениях.

Хаха.

Ответить

Nadya Lazareva

Anton
1

Что в этом смешного?

Ответить

33_rublya

Anton
1

Ничего смешного, стоматология, например, в РФ дешевле и качественнее.

Ответить

Andrey Fedorov

2

Так в постановлении правительства речь шла только о сухопутных границах, у Аэрофлота были рейсы (раз в пару недель) например, в Штаты, несколько знакомых успешно улетели с обычными тур-визами.

Ответить

Игорь Карманщиков

0

А просто так Россияне не смогут выезжать? А иностранцы въезжать смогут только для ухода за родственниками или на учёбу тоже?

Ответить

Artem 69

Игорь
1

Расчет идет на то, что баблишко пойдет в казну за счет внутреннего туризма. 
Но что-то мне подсказывает

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Пффф. Как я и говорил, только для богатых. У каждого депутата за границей по родственнику и детишки учатся. Сделали себе формальное разрешение.

Ответить

Sergei Toropov

Konstantin_Andr…
1

Еще есть масса "смешанных" семей, не имеющих никакого отношения к депутатству и прочим излишествам.

Ответить

Александр Батурин

0

так и с какого числа то не понятно?

Ответить

alex twit

–3

на работу и уёбу (на тракторе)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Nimax
Подписан
Отписаться
Кейс: СММ для крупнейшего производителя фанеры
Агентство Nimax рассказывает о ведении соцсетей для мирового лидера в производстве березовой фанеры компании Свеза.
0
Bilderlings
Подписан
Отписаться
Как выдают лицензии на эмиссию электронных денег в ЕС
10 фактов о главной "лицензии для финтеха" в Европе.
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Москва поднялась на 9 место в мире по уровню развития инноваций
Москва заняла 9 место среди городов мира по уровню развития инноваций в Глобальном рейтинге экосистем инноваций 2020. G…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
> я купил два билета на спектакль в театр, который должен был состояться 12 апреля Осмотрись вокруг, спектакль всё ещё идёт! 
«Тинькофф» два месяца не возвращает деньги за билеты в театр
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Mikhail Mishin

Радиостанция «Серебряный дождь…

Даниил Лепетков

Радиостанция «Серебряный дождь…

Andrey Osipov

Радиостанция «Серебряный дождь…

Сергей Щукин

«Тинькофф» запустил сервис для…

Sergei Timofeyev

Радиостанция «Серебряный дождь…

Александр Блинков

«Тинькофф» запустил сервис для…

33_rublya

Михаил Мишустин: Россия откроет…

Pavel Golubev

Грамотные UTM-метки для…

Юрий Штурмак

3213 заявок на ремонт квартир…

Вася Пражкин

Исследователи из Стэнфорда…

Дмитрий Малахов

Выходцы из «Тинькофф» запустили…

Serge Ovchinnikov

«Тинькофф» два месяца не…

Ivan Smekalov

Выходцы из «Тинькофф» запустили…

Даниил Лепетков

Радиостанция «Серебряный дождь…

Roman Nenznaskiy

Брендинг лофт-комплекса Fabrik

Дмитрий Малахов

Выходцы из «Тинькофф» запустили…

Сергей Щукин

«Тинькофф» запустил сервис для…

Карим Мусаев

Бизнес вообще неправильный. Там…

Александр Крофт

Радиостанция «Серебряный дождь…

Sergey Kuznetsov

Главные новости недели: клипы…