Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые проходят лечение или ухаживают за близкими родственниками.
Россия начинает открывать границы — россиянам разрешат выезд за рубеж на работу и учёбу, для лечения или для ухода за родственниками. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании 8 июня, кадры с которого показали на «России 24».
Соответствующее распоряжение правительства уже подписано, добавил Мишустин. Конкретные даты он не назвал.
Въехать в Россию смогут иностранцы, которые собираются проходить лечение в российских медучреждениях. Однократно смогут въехать те, у кого в стране проживают близкие родственники, опекуны и попечители, которые нуждаются в уходе.
Россия закрыла границы с 30 марта 2020 года из-за пандемии Covid-19. Исключение сделали для экипажей поездов, водителей грузовиков и некоторых других категорий.
Въехать в Россию смогут иностранцы, которые собираются проходить лечение в российских медучрждениях.
Хаха.
Так в постановлении правительства речь шла только о сухопутных границах, у Аэрофлота были рейсы (раз в пару недель) например, в Штаты, несколько знакомых успешно улетели с обычными тур-визами.
А просто так Россияне не смогут выезжать? А иностранцы въезжать смогут только для ухода за родственниками или на учёбу тоже?
Пффф. Как я и говорил, только для богатых. У каждого депутата за границей по родственнику и детишки учатся. Сделали себе формальное разрешение.
Еще есть масса "смешанных" семей, не имеющих никакого отношения к депутатству и прочим излишествам.
Блоги компаний
Показать еще
hellovivid.com