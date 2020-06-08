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Режим самоизоляции и пропуска должны отменить с 9 июня.
С 16 июня 2020 года в Москве будут сняты ограничения на работу летних веранд кафе, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.
«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — цитирует чиновника агентство. Эту информацию позже подтвердил в эфире РБК мэр Москвы Сергей Собянин.
С 23 июня планируется открыть стационарные заведения общепита, уточнил мэр.
Власти Москвы ввели ограничения для бизнеса, связанные с пандемией, в конце марта 2020 года. В конце апреля к работе смогли вернуться премиальные такси, с 12 мая — предприятия промышленности и строительства, с 25 мая — каршеринг (с ограничениями) и МФЦ. С 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работу автосалонов, непродуктовых магазинов, химчисток и некоторых других компаний.
Я не понял, почему глава Общественной палаты анонсирует такие события? Где Собянин и что с ним сделали? На худой конец - Ракова или Попова. Что за новые клоуны на арене этого цирка?
А с фитнесом что? жду его больше всего)
worldclass вроде с 15 открывается. Пока вопрос в каком формате
Как все непредсказуемо у нас стало...) интересно, почему именно со вторника, а не со следующей недели после праздников? Ужос 😅
Глава....анонсировал... Епт, будто свой успешный стартап открыл для народа, молящего его открыть доступ в святая святых 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
"Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике". Ммм, сказка, песня.
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