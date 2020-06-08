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Галина Мубаракшина
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Глава Общественной палаты Москвы анонсировал открытие летних веранд кафе с 16 июня Материал редакции

Режим самоизоляции и пропуска должны отменить с 9 июня.

18 комментариев
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С 16 июня 2020 года в Москве будут сняты ограничения на работу летних веранд кафе, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — цитирует чиновника агентство. Эту информацию позже подтвердил в эфире РБК мэр Москвы Сергей Собянин.

С 23 июня планируется открыть стационарные заведения общепита, уточнил мэр.

Дополнено в 15:10 мск Мэр Москвы Сергей Собянин объявил график снятия ограничений для бизнеса. В июне возобновят работу каршеринг, рестораны, парикмахерские и другие.

Власти Москвы ввели ограничения для бизнеса, связанные с пандемией, в конце марта 2020 года. В конце апреля к работе смогли вернуться премиальные такси, с 12 мая — предприятия промышленности и строительства, с 25 мая — каршеринг (с ограничениями) и МФЦ. С 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работу автосалонов, непродуктовых магазинов, химчисток и некоторых других компаний.

#новость #москва #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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18 комментариев
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Вася Пражкин

10

Я не понял, почему глава Общественной палаты анонсирует такие события? Где Собянин и что с ним сделали? На худой конец - Ракова или Попова. Что за новые клоуны на арене этого цирка?

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Alexey Milanov

5

А с фитнесом что? жду его больше всего)

Ответить

Igor Zemko

Alexey
1

worldclass вроде с 15 открывается. Пока вопрос в каком формате

Ответить

Vitalii Vorobiov

Igor
0

Тикток

Ответить

Sergey Ontime

Alexey
0

А чем вы занимаетесь там?

Ответить

Марк Нилов

Alexey
0

С 23

Ответить

Mikhail Shamov

Alexey
0

С 23 июня

Возвращение к нормальной жизни. Отмена…
Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим. Подробнее в…
www.sobyanin.ru
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Роман Вяткин

5

Как-то все резко. Видать плюсы хотят заработать на голосовании

Ответить

Эдуард Гладышев

3

С 23го ждём вторую волну ковида?

Ответить

Andrey Vinokurov

2

Как все непредсказуемо у нас стало...) интересно, почему именно со вторника, а не со следующей недели после праздников? Ужос 😅

Ответить

Agajan Rozybaev

2

ох уж эти чудотворные поправки....

Ответить

Томас Иннелаур

1

А я уже настроился недельку ещё посидеть
Облом

Ответить

Ilya Brin

1

Даёшь лето! 🤘

Ответить

Sergey Ontime

0

То постепенно, то бум и все))

Ответить

Иван Борода

0

А в России как?

Ответить

Yan Varskii

0

Глава....анонсировал... Епт, будто свой успешный стартап открыл для народа, молящего его открыть доступ в святая святых 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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Bacceti Sphodromantis

0

"Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике". Ммм, сказка, песня. 

Возвращение к нормальной жизни. Отмена…
Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим. Подробнее в…
www.sobyanin.ru
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alex twit

–1

Летние веранды
Признаки разлуки...

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