Режим самоизоляции и пропуска должны отменить с 9 июня.

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С 16 июня 2020 года в Москве будут сняты ограничения на работу летних веранд кафе, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — цитирует чиновника агентство. Эту информацию позже подтвердил в эфире РБК мэр Москвы Сергей Собянин.

С 23 июня планируется открыть стационарные заведения общепита, уточнил мэр.

Дополнено в 15:10 мск Мэр Москвы Сергей Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин объявил график снятия ограничений для бизнеса. В июне возобновят работу каршеринг, рестораны, парикмахерские и другие.