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С 23 июня заработает фитнес и рестораны.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ограничений на работу бизнеса в Москве.
С 9 июня заработают:
Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции. Отменяются ограничения на посещение кладбищ, добавил он.
Второй этап снятия ограничения начнётся 16 июня — заработают:
Кроме того, на втором этапе власти разрешили проведение спортивных мероприятий при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
С 23 июня отменяются ограничения на работу:
Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно, добавил Собянин. При этом сроки снятия ограничений могут измениться в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Интересно почему такая спешка?)
Не дело ли в поправках)))
Ну нужно же гордо объявить что мы впереди планеты всей, а здоровье граждан - дело десятое) Ну и поправочки тоже))
со здоровьем граждан все ОК. Лично ты если боишься - не вылазь из погреба, а мы сами решим как нам жить, и без тебя и без Собянина.
Так и сделаю, не переживайте)
ставлю лайк тебе! А я буду гулять и жить полной жизнью, если ты не против. И да: Дарвин - он очень добрый Дарвин, у нас с ним все хорошо. :0)
и да, надо готовиться: сразу после "голосования" все свободки снова заберут.
Раз мы их добровольно отдали - нам их уже не вернут.
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Спасайте Жизни, все в погреб!
Добби свободен ?
У Собянина биполярочка походу. То "ограничения продлятся еще как минимум год". То "завтра гуляем, посоны".
после "голосования" всех опять посадят на цепь. Ну в крайнем случае осенью.
Народ же чихает? Значит к черту Свободы, зачем они им.
Завтра гуляем, посоны, т.к. ограничения продлятся еще как минимум год )))
Методичка:
1. Жестко впасть в панику
2. Поломать на панике все что можно поломать без раздумий и сожалений.
3. Запустить кучу ненужных производств масок и антисептиков, которые обанкротятся через 3-4 месяца
4. Настроить кучу больничных коек, которые даже на 50% не заполнятся, чтобы потом списать в склад.
5. Что-то резко осознать (или получить информацию) и начать быстро все сворачивать, как будто ничего и не было, забыли проехали.
6. Доложить о выполнении.
Методичка:
1. В начале эпидемии визжать о том, что власти скрывают тысячи заболевших
2. Когда власти показывают десятки тысяч заболевших, визжать о том, что на самом деле их больше
3. Поддерживать протесты против самоизоляции, потом визжать что в регионах не хватает больничных коек
4. Визжать, что в регионах не хватает медицинской защиты, ехать, нарушать режим самоизоляции, потом пиариться на этом
5. Визжать, что врачи ничего не делают, ни разу не побывав в ковидной больнице
Фамилию нужно называть или и так всё понятно?)
Ты забыл, что после пункта «визжать, что коек слишком мало» должен идти пункт «визжать, что понастроили лишних коек и теперь их спишут на склад»
Не следил за фамилией на которую вы намекаете и не нужно ее приписывать моему ответу.
А откуда вы знаете на какую фамилию я намекаю, если не следили?)
Ну вы же сделали все как противопоставление, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять о какой оппозиционной фамилии вы намекаете.
У нас одна фамилия в стране имеет право на то, что вы написали. И да, я за ней не следил. Мне хватало следить за действими властей, поверьте, по самые помидоры.
Навальный или кто? Сейчас вроде вся оппозиция активировалась под шумок
А кальянные ?)
Шампанское в студию!! Я пошел познавать заново дивный новый мир, P.S в офис нет обратной дороги, удаленка топ
Сотрудников могу в офисы возвращать?
Режим Фюррера пал?
Гауляйтер сдался?
нет, пока сумасшедший чинуша на свободе - мы в опасности. Или его лишить свободы или он нас снова посадит на цепь. А почему нет-то?
Дурдому приходит конец. Слава Богу!
временное ослабление режима.
Я прям так радуюсь, что впервые в жизни подумываю сходить на парад! ))) Вот если бы организовали парад победы на коронабесием, я б точно пошел, даже бы чучелко вируса бы смастерил, там бы сожгли))
А про ТЦ ни слова вроде
Они уже работают вовсю
Нифига они не работают.
Ну значит вчера в ТЦ в Москве мне показалось, поверю вам на слово.
В каком именно ТЦ?
Гигантский Авиапарк в Москве вовсю работает уже. Лично там вчера был. Очевидно он не единственный.
а где приказы про отмену? действующие до 14го же.. а отмена 9го...
бизнеса в Москве
вернее того, что от него осталось
Слабые вымерли, освободив место новым. И сильным. А вообще, если человек - талантливый предприниматель, то он уже вряд ли когда-нибудь вернётся на скучную офисную работу или просто будет сидеть дома без дела. И даже если из-за кризиса он прикрыл свою фирму, уволил людей, то после кризиса он снова откроет свой бизнес - потому что это то единственное, что он любит и умеет делать. Говорю это как сын предпринимателей, чей малый бизнес, основанный в самом начале девяностых, восстанавливался после каждого кризиса, и становился только крупнее и сильнее. И почему-то им не приходило в голову в 1998 году визжать «наш бизнес убили!! Все, теперь будем работать на заводе». На полгода свернули всю активность, закрыли офис, но уже через полтора года обороты стали выше, чем до кризиса.
Месяца через три посмотрим как экономика отреагирует. Хорошо, если всё сгладится повышением цены на нефть.
Экономика отреагирует падением, за которым последует неизбежное восстановление. Ваш кэп.
Слабые вымерли, освободив место новым
Расскажи это почитателям Стивена Хокинга
А что с обязательностью масок и штрафами за их отсутствие?
Если ты их носишь по приказу - то не носи, уважай себя.
Штраф за меня заплатите, если что?
А банки тоже откроют получается? Всех можно выпускать в отделения и офисы? А то я не поняла))
Для банковских офисов для клиентов не было запрета на работу. Многие банки сами приняли решение сократить количество работающих офисов.
Ну офисы на удаленке просто и в отделениях мало сотрудников. Запрета не было ни на работу, ни на посещения отделений (так же как и гос.структур).
Только вот самоизоляцию то до 14 июня продлили, теперь все научнут ходить по салонам и банкам, не вызовет ли это новую волну заражений? 🤨 ну это вопрос не у вам, просто мысли в слух)))
Елы палы, да вы, гляжу вообще не выходили из дома, весь режим самоизоляции. Давно уже все работает.
И я банковский сотрудник. Половина ушли на удаленку, некоторым было сделано предложение оставаться на постоянной удаленке. Поначалу, ВСП работали в ограниченном режиме, но уже давно в обыкновенном.
Ну не все отделы могут работать удаленно)) Мне никак.
"Театры, концертные организации и ЦИРКИ могут проводить репетиции."
Вот можно и к голосованию приступать смело :D
А ветклиники-то за что закрыли? (((
Ну правильно. Америка забыла о короне со своими протестами так нужно брать с нее пример, чего уж там)
и никакой ужасной "вспышки" не будет, заметьте. Вот вам и Святой Карантин!
"Решение о снятии оставшихся ограничений"
Вроде полный список. Кто еще остался?
А универы когда откроют?
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