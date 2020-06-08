С 23 июня заработает фитнес и рестораны.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ограничений на работу бизнеса в Москве.

С 9 июня заработают:

Парикмахерские и салоны красоты.

Ветклиники.

Каршеринг и такси без ограничений.

Киностудии и студии звукозаписи.

Фотоателье.

Научные институты.

Агентства по трудоустройству.



Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции. Отменяются ограничения на посещение кладбищ, добавил он.

Второй этап снятия ограничения начнётся 16 июня — заработают:

Стоматологические клиники и кабинеты без ограничений.

Летные веранды при стационарных заведениях общепита.



Библиотеки.

Риэторы.

Рекламные агентства.

Службы проката.

Кроме того, на втором этапе власти разрешили проведение спортивных мероприятий при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня отменяются ограничения на работу:

Ресторанов, кафе, баров и другого общепита.

Фитнес-клубов и бассейнов.

Детских садов.

Детских и спортивных площадок.

Речного транспорта.