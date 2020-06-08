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Лиана Липанова
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Собянин объявил график возвращения к работе бизнеса в Москве: с 9 июня вернутся каршеринг, парикмахерские и ветклиники Материал редакции

С 23 июня заработает фитнес и рестораны.

86 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ограничений на работу бизнеса в Москве.

С 9 июня заработают:

  • Парикмахерские и салоны красоты.
  • Ветклиники.
  • Каршеринг и такси без ограничений.
  • Киностудии и студии звукозаписи.
  • Фотоателье.
  • Научные институты.
  • Агентства по трудоустройству.

Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции. Отменяются ограничения на посещение кладбищ, добавил он.

Второй этап снятия ограничения начнётся 16 июня — заработают:

  • Стоматологические клиники и кабинеты без ограничений.
  • Летные веранды при стационарных заведениях общепита.
  • Библиотеки.
  • Риэторы.
  • Рекламные агентства.
  • Службы проката.

Кроме того, на втором этапе власти разрешили проведение спортивных мероприятий при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня отменяются ограничения на работу:

  • Ресторанов, кафе, баров и другого общепита.
  • Фитнес-клубов и бассейнов.
  • Детских садов.
  • Детских и спортивных площадок.
  • Речного транспорта.

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно, добавил Собянин. При этом сроки снятия ограничений могут измениться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

#новость #снятиеограничений

Лиана Липанова
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86 комментариев
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Андрей Майнгардт

26

Интересно почему такая спешка?)
Не дело ли в поправках)))

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Stanislav

Андрей
3

В них самых. Отголосуются и можно сказать о новой вспышке и опять закрывать всех.

Ответить

Fedor Ngun

Stanislav
0

на радость Карантинистам - даешь Вечный Карантин!
Спасем жизни.

Ответить

Andrey Kulakov

Андрей
0

Ну нужно же гордо объявить что мы впереди планеты всей, а здоровье граждан - дело десятое) Ну и поправочки тоже))

Ответить

Fedor Ngun

Andrey
2

со здоровьем граждан все ОК. Лично ты если боишься - не вылазь из погреба, а мы сами решим как нам жить, и без тебя и без Собянина.

Ответить

Andrey Kulakov

Fedor
1

Так и сделаю, не переживайте)

Ответить

Fedor Ngun

Andrey
0

ставлю лайк тебе! А я буду гулять и жить полной жизнью, если ты не против. И да: Дарвин - он очень добрый Дарвин, у нас с ним все хорошо. :0)

Ответить

Fedor Ngun

Fedor
0

и да, надо готовиться: сразу после "голосования" все свободки снова заберут.
Раз мы их добровольно отдали - нам их уже не вернут.
.
Спасайте Жизни, все в погреб!

Ответить

Эдуард Гладышев

Андрей
1

Работают на снижение коэффициента демографической нагрузки.

Ответить

vlad krasnoff

Андрей
0

Ой боюсь поправкам это не поможет.

Ответить

Михаил Синицын

15

Добби свободен ?

Ответить

Захар Захаров

Михаил
0

Свободен!!!

Ответить

Sergei Bakharev

8

У Собянина биполярочка походу. То "ограничения продлятся еще как минимум год". То "завтра гуляем, посоны". 

Ответить

Fedor Ngun

Sergei
1

после "голосования" всех опять посадят на цепь. Ну в крайнем случае осенью.
Народ же чихает? Значит к черту Свободы, зачем они им.

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Sergei
1

это Патриция 

Ответить

Slava Itprofi

Sergei
0

Завтра гуляем, посоны, т.к. ограничения продлятся еще как минимум год )))

Ответить

Ivan Kolyhalov

1

Методичка:

1. Жестко впасть в панику
2. Поломать на панике все что можно поломать без раздумий и сожалений.
3. Запустить кучу ненужных производств масок и антисептиков, которые обанкротятся через 3-4 месяца
4. Настроить кучу больничных коек, которые даже на 50% не заполнятся, чтобы потом списать в склад.
5. Что-то резко осознать (или получить информацию) и начать быстро все сворачивать, как будто ничего и не было, забыли проехали.
6. Доложить о выполнении.

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Ivan
11

Методичка:

1. В начале эпидемии визжать о том, что власти скрывают тысячи заболевших
2. Когда власти показывают десятки тысяч заболевших, визжать о том, что на самом деле их больше
3. Поддерживать протесты против самоизоляции, потом визжать что в регионах не хватает больничных коек
4. Визжать, что в регионах не хватает медицинской защиты, ехать, нарушать режим самоизоляции, потом пиариться на этом
5. Визжать, что врачи ничего не делают, ни разу не побывав в ковидной больнице

Фамилию нужно называть или и так всё понятно?)

Ответить

Александр Св-Ко

Дмитрий
4

И еще везде писать, что режим пропусков уже  никогда не снимут 

Ответить

Eugene Danilov

Дмитрий
1

Ты забыл, что после пункта «визжать, что коек слишком мало» должен идти пункт «визжать, что понастроили лишних коек и теперь их спишут на склад»

Ответить

Ivan Kolyhalov

Дмитрий
0

Не следил за фамилией на которую вы намекаете и не нужно ее приписывать моему ответу. 

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Ivan
0

А откуда вы знаете на какую фамилию я намекаю, если не следили?) 

Ответить

Ivan Kolyhalov

Дмитрий
0

Ну вы же сделали все как противопоставление, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять о какой оппозиционной фамилии вы намекаете.

У нас одна фамилия в стране имеет право на то, что вы написали. И да, я за ней не следил. Мне хватало следить за действими властей, поверьте, по самые помидоры.

Ответить

vlad krasnoff

Дмитрий
0

Методичка:
1. В любой горячей теме использовать слово "методичка"

Ответить

Nesterov Igor

Дмитрий
0

Навальный или кто? Сейчас вроде вся оппозиция активировалась под шумок

Ответить

Макс Попов

4

А кальянные ?)

Ответить

Михаил Антонов

Макс
1

Думаю вместе с общепитом ворвутся :)

Ответить

Андрей Никоноров

Макс
0

Тот же вопрос😊

Ответить

Evgeny Lukin

4
Ответить

Милан Art

3

Шампанское в студию!! Я пошел познавать заново дивный новый мир, P.S в офис нет обратной дороги, удаленка топ

Ответить

Orlan Mh

1

Сотрудников могу в офисы возвращать?

Ответить

Stanislav

Orlan
5

Нам и тут нормально)

Ответить

Елена Нефедова

0

Режим Фюррера пал?
Гауляйтер сдался?

Ответить

Fedor Ngun

Елена
1

нет, пока сумасшедший чинуша на свободе - мы в опасности. Или его лишить свободы или он нас снова посадит на цепь. А почему нет-то?

Ответить

Даниил Слесарчук

1

Дурдому приходит конец. Слава Богу!

Ответить

Fedor Ngun

Даниил
1

временное ослабление режима.

Ответить

vlad krasnoff

Fedor
0

временное ослабление дурдома

Ответить

Даниил Слесарчук

Даниил
0

Я прям так радуюсь, что впервые в жизни подумываю сходить на парад! ))) Вот если бы организовали парад победы на коронабесием, я б точно пошел, даже бы чучелко вируса бы смастерил, там бы сожгли))

Ответить

Николай Сергеенко

1

Осталось дождаться, когда Питер последует примеру...

Ответить

тима махотлов

1

С 10т в день снизилось до 9т - гуляй страна!

Ответить

Торбаев Владислав

1

Какого бизнеса ? Его уже нет )

Ответить

Рамиз Закиев

0

А про ТЦ ни слова вроде

Ответить

Konstantin Timokhin

Рамиз
1

Они уже работают вовсю

Ответить

vlad krasnoff

Konstantin
1

Нифига они не работают.

Ответить

Konstantin Timokhin

vlad
0

Ну значит вчера в ТЦ в Москве мне показалось, поверю вам на слово.

Ответить

vlad krasnoff

Konstantin
0

В каком именно ТЦ?

Ответить

Vit Pavlov

vlad
0

Гигантский Авиапарк в Москве вовсю работает уже. Лично там вчера был. Очевидно он не единственный. 

Ответить

Konstantin

vlad
0

Калейдоскоп.

Вот тут есть список https://realty.rbc.ru/news/5ed4048a9a79476b826eb2a3

Какие торговые центры откроются в Москве с 1 июня
Торговые центры начнут работать в ограниченном режиме, откроются только магазины…
realty.rbc.ru
Ответить

Рамиз Закиев

Konstantin
0

Найс

Ответить

ave ego

0

а где приказы про отмену? действующие до 14го же.. а отмена 9го...

Ответить

Юлия Лисс

ave
1

Вот тот же вопрос. Самоизоляция до 14, а тут начали почти все открывать с 9...

Ответить

ave ego

Юлия
2

приказы появились
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/68-YM(4).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/69-YM(6).pdf

Ответить

Юлия Лисс

ave
1

Благодарю)

Ответить

Сергей Ругов

0

бизнеса в Москве

вернее того, что от него осталось

Ответить

Eugene Danilov

Сергей
0

Слабые вымерли, освободив место новым. И сильным. А вообще, если человек - талантливый предприниматель, то он уже вряд ли когда-нибудь вернётся на скучную офисную работу или просто будет сидеть дома без дела. И даже если из-за кризиса он прикрыл свою фирму, уволил людей, то после кризиса он снова откроет свой бизнес - потому что это то единственное, что он любит и умеет делать. Говорю это как сын предпринимателей, чей малый бизнес, основанный в самом начале девяностых, восстанавливался после каждого кризиса, и становился только крупнее и сильнее. И почему-то им не приходило в голову в 1998 году визжать «наш бизнес убили!! Все, теперь будем работать на заводе». На полгода свернули всю активность, закрыли офис, но уже через полтора года обороты стали выше, чем до кризиса.

Ответить

Arthur Niazyan

Eugene
0

Месяца через три посмотрим как экономика отреагирует. Хорошо, если всё сгладится повышением цены на нефть.

Ответить

Eugene Danilov

Arthur
0

Экономика отреагирует падением, за которым последует неизбежное восстановление. Ваш кэп.

Ответить

Месье Никита

Eugene
1

А где обещанное восстановление после 08 и 14 годов? 

Ответить

vlad krasnoff

Eugene
0

 Слабые вымерли, освободив место новым

Расскажи это почитателям Стивена Хокинга

Ответить

Roman Trifonov

0

А что с обязательностью масок и штрафами за их отсутствие?

Ответить

Fedor Ngun

Roman
–1

Если ты их носишь по приказу - то не носи, уважай себя.

Ответить

Roman Trifonov

Fedor
2

Штраф за меня заплатите, если что?

Ответить

Fedor Ngun

Roman
0

фу. если ты за штраф готов унижаться - то тьфу на тебя. Позорник.

Ответить

Юлия Лисс

0

А банки тоже откроют получается? Всех можно выпускать в отделения и офисы? А то я не поняла))

Ответить

Roman Trifonov

Юлия
0

Для банковских офисов для клиентов не было запрета на работу. Многие банки сами приняли решение сократить количество работающих офисов. 

Ответить

Юлия Лисс

Roman
0

Ну офисы на удаленке просто и в отделениях мало сотрудников. Запрета не было ни на работу, ни на посещения отделений (так же как и гос.структур).
Только вот самоизоляцию то до 14 июня продлили, теперь все научнут ходить по салонам и банкам, не вызовет ли это новую волну заражений? 🤨 ну это вопрос не у вам, просто мысли в слух)))

Ответить

Дмитрий Королев

Юлия
0

Елы палы, да вы, гляжу вообще не выходили из дома, весь режим самоизоляции. Давно уже все работает.

Ответить

Юлия Лисс

Дмитрий
0

Я как бы банковский сотрудник, мы на удаленке прост)) Пожтому пока хз сидим или выходим) Но с 9 - уже завтра)

Ответить

Дмитрий Королев

Юлия
0

И я банковский сотрудник. Половина ушли на удаленку, некоторым было сделано предложение оставаться на постоянной удаленке. Поначалу, ВСП работали в ограниченном режиме, но уже давно в обыкновенном.

Ответить

Юлия Лисс

Дмитрий
0

У нас просто полный доступ на удаленке и все, сидим, работаем. Будем значит постепенно выходить скоро)) хотя я бы дома посидела)) У нас пока никому постоянную удаленку не предлагали (насколько знаю).

Ответить

Дмитрий Королев

Юлия
0

Ну не все отделы могут работать удаленно)) Мне никак. 

Ответить

Юлия Лисс

Дмитрий
0

Я даже сочувствую вам( Пока все по домам, вы героически катаетесь на работу. Как и многие работники других сфер, в принципе.

Ответить

Stanislav

0

"Театры, концертные организации и ЦИРКИ могут проводить репетиции."
Вот можно и к голосованию приступать смело :D

Ответить

Руслан Агишев

Stanislav
0

Ты что?! К параду ведь!

Ответить

Дмитрий Лукиенко

0

Поехал в Москву. Стричься.

Ответить

Evgeniy Dmitrichenko

0

Летные веранды и риэторы... О, мои глаза...

Ответить

vlad krasnoff

0

А ветклиники-то за что закрыли? (((

Ответить

Arthur Niazyan

vlad
0

Ветеринаров в вирусологов перековывали

Ответить

Андрей Бондарь

0

Ну правильно. Америка забыла о короне со своими протестами так нужно брать с нее пример, чего уж там)

Ответить

Fedor Ngun

Андрей
0

и никакой ужасной "вспышки" не будет, заметьте. Вот вам и Святой Карантин!

Ответить

Ivano Digital

0

"Решение о снятии оставшихся ограничений"
Вроде полный список. Кто еще остался?

Ответить

Vladimir

0

Слезы радости, гоготание и истеричное рукоплескание) 🤧🥳🥳🥳

Ответить

Ruslan Gafurov

0

А универы когда откроют?

Ответить

Name

Ruslan
0

Зачем универы летом?

Ответить

Ruslan Gafurov

Name
0

У многих экзамены, практика вот и спрашиваю!

Ответить

alex twit

–2

09.06 - 6 и 9. 69. ебать будут

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