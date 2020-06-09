Например, для организаторов мероприятий онлайн стал полноценным направлением бизнеса, а салоны красоты, по оценке владельцев, смогут восстановиться только через 1,5-2 года.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о постепенном снятии ограничений на работу бизнеса в Москве. С 9 июня в городе начинают работать парикмахерские, салоны красоты и каршеринг без ограничений, а с 23 июня открются рестораны и фитнес-клубы.

Опрошенные vc.ru предприниматели рассказали, как изменилась жизнь их компаний за время карантина и какие у них ожидания от возвращения к работе.

Елена Власова, соосновательница спортклуба «Спортивная секция»

Мы были закрыты, но платили аренду — потеряли 800 тысяч рублей и пару сотрудников. Кто-то решил зарабатывать самостоятельно, кто-то получил травму или решил, что ему вообще не подходит онлайн-формат.

Формат работы поменялся молниеносно: мы создали отдельное онлайн-направление, с помощью которого дополнительно можем платить зарплаты и за аренду помещения. На онлайн-тренировках сначала было от 40 человек, но перешли к десяти, когда потеплело, а люди насытились онлайном. На онлайн-тренировках сначала было от 40 человек, но перешли к десяти, когда потеплело, а люди насытились онлайном.

Тренировка по йоге

В июне мы вряд ли вернёмся в помещение. Может быть, только в формате индивидуальных тренировок, так как на такой формат накопилось много запросов. Пока я вижу возвращение в первую очередь на занятия на открытом воздухе, открывать студию без душевых и раздевалок достаточно странно.

Не думаю, что мы готовы закупить рециркуляторы и уйти в обеспечение студии, поэтому до осени, наверное, будем в уличном формате.

Мы делали опросы в Instagram, Telegram, Facebook, обзванивали лояльных клиентов: примерно 50% готовы вернуться в офлайн. Примерно 10% будут возвращаться сейчас, купив абонемент. Все засиделись в помещениях и хотят больше бывать на улице. Пока настрой у многих позитивный и есть готовность возвращаться, но какой будет реальность — вопрос.

Мы настроены оптимистично, но реальность зависит от того, сколько людей купят абонементы. У нас небольшая студия, и многие клиенты уехали или сидят за городом. Занятия на улице покажут реальную готовность людей собираться.

Я думаю, что тем, кто переболел, будет не так страшно возвращаться. Наши тренеры и администраторы не болели, получилась команда без командного иммунитета. Чтобы успокоить людей, мы предлагаем обзавестись собственными ковриками — это гигиеничнее. Обработка ковриков после каждой тренировки также сохранится. Наши группы небольшие, поэтому вероятность, что на квадратный метр окажется слишком много людей, минимальна.

В центре Москвы закрылось большое количество студий, есть возможность привлечь клиентов. Но что мы точно не можем сделать — уйти в акции, скидки и тому подобное, так как и так находимся в минусе.

Михаил Кнеллер, организатор детских мероприятий «Умная Москва»

В деньгах мы потеряли довольно сильно — выручка примерно на уровне 25-30% от докризисной. В лучшем случае мы работаем в ноль, но чаще всего в минус, потому что расходуем запасы, которые у нас были.

В команде было 40 человек, сейчас 30. К сожалению, мы потеряли четверть команды, но ключевых сотрудников удалось сохранить. Они получают 75% зарплаты от обычной, что достаточно неплохо в таких условиях, как мне кажется.

Льготы не получали, кроме снятия налоговой нагрузки — для льгот нужно было сохранить 90% штата. Кредиты не брали — по рассказам других предпринимателей, это вызывает слишком много трудностей при малом шансе на успех. И не факт, что отдавать их будет легко, так как бизнес будет долго восстанавливаться. Но не платили налоги — их не очень много, но где-то на 10% расходы удалось снизить, за это спасибо.

За время карантина мы перестроились практически полностью: если раньше занимались организацией детских образовательных мероприятий, то сейчас запустили несколько других дистанционных продуктов, и это очень большое достижение. Даже могу сказать, что благодарен коронавирусу за то, что у нас появилась возможность реализовать идеи.

Во время ежедневной рутинной работы, бывает, думаешь: «Вот, столько классных идей, но куда я дену всю эту текучку? Мне бы освободиться на пару месяцев, я бы кучу всего классного сделал». Сейчас нас принудительно «освободили» от текучки, и мы вернулись в «стартап-лабораторию», где придумали много всего нового и классного.

Сейчас для нас только середина карантина — раньше августа-сентября вряд ли будут активные детские мероприятия.

Все мероприятия у нас проходили с сентября по май, а летом проходили городские лагеря, но их пока не разрешили. Может быть, в августе разрешат лагерь — тогда проведём. Сейчас мы делаем онлайн-лагерь с занятиями в Zoom, а на дом присылаем коробку с материалами.

Возможно, в августе сделаем проект в онлайне и офлайне параллельно. Формат офлайн-мероприятий пока менять не планируем. Может, сократится количество участников, например, с трёх до двух тысяч детей за месяц.

Мы понимаем, что вернёмся уже на другой рынок детских мероприятий. Даже когда их разрешат, большой процент родителей ещё долго будет опасаться куда-то водить детей. Часть рынка уйдёт в онлайн, потому что на карантине многие кружки занимались в Zoom, и детям это понравилось.

Мы продолжим делать всё в смешанном формате: любые онлайн-занятия сопровождаются коробкой с лабораторным оборудованием, которая доставляется на дом. Это классно, потому что в Москве не нужно ездить по городу с ребёнком, а дети из регионов или на даче могут заниматься с московскими преподавателями.

Анна Кертанова, основательница кофейни Alpaca and coffee

Мы закрылись 31 марта и были закрыты больше двух месяцев, только вчера первый день открылись в формате навынос. Поэтому наши доходы были нулевыми за апрель-май и начало июня, получили только субсидии от правительства для общепита — 24 260 рублей.

Мы не работали навынос, потому что у нас нет собственной кухни, мы заказывали десерты у партнёра. К тому же у нас нет собственной обжарки кофе. Своей продукции на доставку не было, а центр Москвы серьёзно опустел, когда ввели самоизоляцию.

Наверное, за время режима самоизоляции научились больше читать новостей по поводу решений правительства и пытаться прогнозировать как будет дальше.

Надеемся, что люди не сильно будут бояться, но не ожидаем быстрое восстановление аудитории. Надеемся, падение не будет больше 30% по сравнению с посещаемостью до пандемии.

Мы планируем подготовиться к открытию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, и надеемся, что это в том числе убедит гостей в безопасности посещения нашей кофейни.

Новые требования Роспотребнадзора, конечно, намного удобнее для общепита, чем апрельские: будет возможность открыться всем, нет разницы по площади. Расстояния между столами сократит количество посадочных мест, но это сейчас понятная мера.

Дмитрий Анисимов, основатель сервиса художественных вечеринок Painty

Выручка снизилась в три-четыре раза, но благодаря карантину у нас появились другие точки роста, например, онлайн-обучение и корпоративный формат онлайн-вечеринок. Корпоративное направление хорошо развивается и даёт основную выручку.

Мы проводим вечеринки компаниям и различным агентствам. Например, к нам как к подрядчикам обращаются ивент-агентства. Ещё проводим частные мероприятия, дни рождения. Попробовали выйти на иностранный рынок — на днях провели мероприятие для норвежского заказчика.

Второе успешное направление — «пэинтибоксы». Заработок идёт на самой вечеринке, и опционально — на продаже клиенту боксов, в которых есть все материалы для рисования: краски, кисточки, холст, фартук, перчатки. Они приходят каждому участнику вечеринки.

Команда частично поменялась — остались те, которые готовы развиваться в новой реальности и появились ребята для работы в новых направлениях.

Вернуться в офлайн планируем, но пока серьезно не думали, когда и в каком формате — это зависит от ресторанов, какие из них откроются. На этой неделе начнём коммуникации с ними. Сейчас нет смысла торопиться.

Возможно, будем проводить мероприятия в лофтах. Наверное, вечеринок станет сильно меньше, чем до пандемии, сделаем акцент на корпоративном направлении. Но под большим вопросом, будут ли компании собирать своих сотрудников — разве что в небольшом формате, например, на дни рождения.

Поэтому пока наше основное направление — корпоративный онлайн.

Игорь Гайдук, основатель фитнес-клуба Trib3

За время ограничений мы могли компенсировать только 20% ежемесячного дохода. Но с точки зрения клиентской базы потери небольшие — думаю, уже к октябрю-ноябрю мы сможем выйти на посещаемость, что была до карантина. Мы сохранили весь штат, в том числе дизайнеров и администраторов.

Мы поняли, что нужно добавлять в список услуг записи тренировок, чтобы клиенты могли тренироваться с нами в онлайне, и сохраним эту разработку.

Мы уже закупили всё необходимое оборудование, например, санитайзеры и специальные лампы, которые дезинфицируют воздух. Будем следить за тем, чтобы клиенты не бегали на соседних дорожках и не переодевались в соседних шкафчиках.

Думаю, что 50% клиентов вернутся сразу, но мы всё равно сократим количество людей на тренировках, будем следить за ситуацией и смотреть, что ещё можно сделать, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

Анастасия Погожева, основательница лектория LevelOne

Мы полностью отказались от офлайн-лекций — это ежемесячная потеря около 5 млн рублей выручки. Но в результате карантина мы выросли в полтора раза благодаря переводу лекций в онлайн и запуску новых образовательных продуктов. Сотрудников мы не увольняли и наняли семь человек.

Во время карантина мы увидели, как быстро всё может меняться.

Во-первых, довольно радикально и быстро изменились привычки людей в образовании. Во-вторых, мы поняли, насколько быстро можем запускать новые рабочие продукты — изменилась вся наша внутренняя работа и способы взаимодействия команды, стали адаптивнее.

Например, раньше мы не признавали видеоформатов, но поняли, сколько возможностей они дают, и начали использовать.

Для нас под вопросом проведение живых лекций при условии соблюдения больших дистанций между участниками. Для того, чтобы живые лекции были рентабельными, размер группы должен быть более 30, а лучше, 50 человек.

Но помещения размером 150 м² гораздо дороже арендовать, чем помещение в 70м², поэтому экономика будет разваливаться. Дополнительное неудобство — многие участники будут находиться далеко от лектора и проектора, что плохо скажется на пользовательском опыте.

Мы думаем, что многим людям будет страшно возвращаться к живым мероприятиям, потому что всё ещё высокая заболеваемость и возможна вторая волна эпидемии. Для лекториев это означает, что стоимость привлечения участника на живую лекцию может сильно возрасти.

При этом не думаем, что нам стоит снижать опасения людей и привлекать на живые мероприятия — мы сами опасаемся того эффекта, к которому это может привести. Поэтому мы точно не будем первыми, кто откроется, и пока продолжим все образовательные активности исключительно в онлайне.

Игорь Стоянов, лидер ассоциаций предприятий индустрии красоты и владелец сети салонов «Персона»

На каждой точке мы потеряли две месячные выручки — если салон давал 2-3 млн рублей, мы потеряли 4-5 млн рублей. Восстанавливаться придётся долго, по моим подсчётам, к старой прибыли мы вернёмся не раньше, чем через полтора-два года.

По потерям кадров: мне кажется, сети потеряли минимум людей, а там, где мощная корпоративная культура, штат сохранён полностью.

Мы запустили color-боксы и онлайн-продажи, что помогло компенсировать 10% от выручки до карантина. Этих денег хватило на коммуналку и зарплату сотрудникам, но это больше моральная поддержка.

Мы научились работать быстрее и интенсивнее, делать проекты в онлайне, запускать за 2-3 недели то, на что раньше уходило несколько месяцев.

Санэпидемтребования и так всегда соблюдались, просто теперь добавятся костюмы — халаты и комбинезоны. Это, конечно, нерадостная картина, но, думаю, сейчас появятся весёлые костюмы: в бьюти-индустрии люди творческие, они что-нибудь придумают.

Мы рассчитываем на 50% от количества клиентов и выручки за прошлый год. Клиенты будут ходить реже, работы будут скромнее. Мне кажется, что умрёт новомодный балаяж и работы по пять часов за 25 тысяч рублей — это ещё долгое время никому не будет нужно.

Будут востребованы более простые услуги — питание волос, лечение, в моду вернётся натуральная естественная красота. Вернётся в моду качество и минимализм. Может, люди будут стричься короче.

Нам придётся многое сделать по безопасности, которая станет маркетинговым трендом, и многие агентства канут в лету, потому что умеют только приводить лидов. Ценностью будут постоянные клиенты.