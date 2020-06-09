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оказалась нейронной сетью
До начала ограничений в столице работало 1800 студий и комплексов с 75 000 сотрудников, говорят в организации.
После снятия ограничений по пандемии в Москве к работе не смогут вернуться 15-20% участников фитнес-рынка, пишет ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольгу Киселеву.
В феврале 2020 года продажи у фитнес-центров упали, а в марте остановились — у компаний не было «подушки безопасности» на время «карантина», отметила Киселева. Отрасль низкомаржинальна и работает за счёт оборотных средств, пояснила она.
«В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов (небольших студий и мультифункциональных комплексов), в которых было трудоустроено более 75 тысяч сотрудников. Остановку деятельности не пережило 15-20% рынка», — цитирует ТАСС.
Согласно оценке в 15-20%, вернуться к работе не смогут 270–360 объектов.
В интервью Forbes Woman Киселева рассказывала, что в марте российские фитнес-клубы потеряли 70-90% выручки, или 10 млрд рублей. В целом за год индустрия зарабатывает порядка 160 млрд рублей, говорила она.
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил график снятия ограничений для бизнеса. Фитнес-клубы и бассейны, которые приостановили работу 21 марта, смогут возобновить её с 23 июня. Однако сроки снятия ограничений могут измениться, говорится в указе мэра.
А сейчас ещё люди поймут что летом можно и на свежем воздухе заниматься.
То ли ещё будет
Да и денег у них лишних уже нет на фитнес.
И отпуск на море обломался.
Пусть к следующему году готовятся.
Пусть покупают маски вдоволь, этот прием элиты еще не раз провернут, чтобы экономику уронить когда нужно.
Дома тоже можно было заниматься, и деньги не нужны, и заняться больше было нечем. Не работает так)
Тут от самого человека скорее зависит. Для многих мотивация выше именно в зале заниматься, а не на улице. Да и для многих «качалки» - это образ жизни :)
В зале так-то силовых упражнений и весов доступно побольше, чем дома, не буду же я в студию или однушку покупать скамейку, гриф, пачку силовых тренажеров и набор гантелей, их тупо некуда ставить
а с собственным весом и дома или во дворе можно поработать
Да уж, у меня сложилось впечатление что люди не заниматься ходят, а себя показать. Особенно прекрасный пол, жопу ж ходят показать.
P.S. А мотивация если хромает, то она и в зале будет хромать, это диагноз, увы...
«*опу показать» - это тоже мотивация! Надо же её в форме держать, чтобы было что показывать :)
эх. Залы закрыты, море обломалось. Где теперь девкам жопу показывать-то?
или что можно купить один раз нинтендо свич или окулус квест
Все предприниматели: микро, малые, средние, крупные которые пережили эти «длинные выходные» поздравляю вас.
Все предприниматели которые не пережили будет уроком что нужно иметь запас средств на покрытие рисков таких ситуаций, что государственная помощи ждать не стоит
Арендодатели также показали себя кто они есть и насколько они готовы играть в долгую и идти на уступки
Нам всем нужно сделать выводы на счёт этого и быть более острожными не забывая об рисках и не забывая что в любой момент все может обрушиться как карточный домик
-> Нам всем нужно сделать выводы
Т.е. только сейчас, да?
До этого вы так и не поняли, где живете 🤦♂️
Точнее существуете...
Нужно сделать выводы и срочно идти голосовать за поправки в конституцию.
Не только может, а, скорее всего, обрушится снова осенью, как только пойдет вторая волна..
С какой-то стороны это хорошо, если вымерли такие "бизнесы", которые и не должны были существовать. Реальный пример фитнеса, который посещала моя жена: деньги от гостей принимаются на карту сотрудника фитнеса, соответственно никаких налогов, при этом зарплату сотрудников платили кое-как, набралось в кассе денег на зарплату - берёшь себе зарплату, не набралось - ну извини, жди, жди два месяца, три, полгода, ни о каком хоть сколько-то сером оформлении сотрудников речи не идёт, сотрудники формально просто не существуют, аппараты не ремонтируются, сервиса никакого, деньги забираются руководителями и в дальнейшее развитие "бизнеса" не вкладываются. Если такие вымерли, то я только рад.
Слабые вымерли, освободив место новым. И сильным. А вообще, если человек - талантливый предприниматель, то он уже вряд ли когда-нибудь вернётся на скучную офисную работу или просто будет сидеть дома без дела. И даже если из-за кризиса он прикрыл свою фирму, уволил людей, то после кризиса он снова откроет свой бизнес - потому что это то единственное, что он любит и умеет делать. Говорю это как сын предпринимателей, чей малый бизнес, основанный в самом начале девяностых, восстанавливался после каждого кризиса, и становился только крупнее и сильнее. И почему-то им не приходило в голову в 1998 году визжать «наш бизнес убили!! Все, теперь будем работать на заводе». На полгода свернули всю активность, закрыли офис, но уже через полтора года обороты стали выше, чем до кризиса
Многие могут уехать, многим надоедает все восстанавливать вновь и вновь.
Как бы не рассказывали страшные сказки о том, как на западе все занято, какая там дикая конкуренция, но как показывает практика, людям выжившим в РФ уже ничего не страшно, вся их конкуренция кажется ерундой преувеличенной.
Ты что-то повторяешься
Ольга (Киселева), а какой комплекс мер вы, как ассоциация, вы предложили государству для воостановления отрасли? Она ведь реально (вместе с туризмом) одна из самых пострадавших
Судя по фигуре президента ассоциации, ей на фитнес индустрию ваще пох.
Еще интересно будет увидеть обороты тех, кто начнут работать, так как там масса ограничений, посетителей по ним раза в два меньше будет. А еще интереснее посмотреть на обвал прибыли, так как выполнение требований для открытия недешевое.
В Ростовской области почти половина магазинов не могут открыться (к ним требования ниже, чем к фитнесу), так как требования не могут потянуть
https://news.mail.ru/economics/42114131/
Ассоциация операторов фитнес-индустрии забегают сильно вперед. Еще даже в Москве клубы не заработали, а уж что будет в июле - не знает никто. Вполне вероятен сценарий, что пойдет вторая волна после путинского парада. С другой стороны, разорятся одни - придут другие, в Москве с деньгами пока все в порядке.
"отрасль низкомаржинальна и работает за счёт оборотных средств" - интересный человек ольга киселева. отрасль может быть низкомаржинальной, но в таком случае у нее должны быть высокие обороты. или наоборот. или и высокая маржа, и высокие обороты - как фарма, оружие и наркобизнес. а бизнес, у которого низкая маржа, низкие обороты и профита хватает только чтобы еле покрывать ЗП персоналу и аренду на один месяц, и учредители ничего не откладывают себе в карман - это вообще то дрочево какое-то а не бизнес...
так можно же было онлайн уроки с тренером устраивать, индивидуальные занятия например. выход всегда найти можно. но, судя по всему, "умершие" компании просто собирали деньги с клиентов и проводили занятия кое как, поэтому с поиском временных вариантов для выживания не стали заморачиваться.
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