До начала ограничений в столице работало 1800 студий и комплексов с 75 000 сотрудников, говорят в организации.

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После снятия ограничений по пандемии в Москве к работе не смогут вернуться 15-20% участников фитнес-рынка, пишет ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольгу Киселеву.

В феврале 2020 года продажи у фитнес-центров упали, а в марте остановились — у компаний не было «подушки безопасности» на время «карантина», отметила Киселева. Отрасль низкомаржинальна и работает за счёт оборотных средств, пояснила она.

«В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов (небольших студий и мультифункциональных комплексов), в которых было трудоустроено более 75 тысяч сотрудников. Остановку деятельности не пережило 15-20% рынка», — цитирует ТАСС.

Согласно оценке в 15-20%, вернуться к работе не смогут 270–360 объектов.

В интервью Forbes Woman Киселева рассказывала, что в марте российские фитнес-клубы потеряли 70-90% выручки, или 10 млрд рублей. В целом за год индустрия зарабатывает порядка 160 млрд рублей, говорила она.