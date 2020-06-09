Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Компания призвала власти публично обсудить, в каких случаях правоохранительные органы могут использовать технологию.
IBM больше не будет заниматься разработкой сервисов для распознавания лиц. Об этом глава компании Арвинд Кришна заявил в обращении к Конгрессу США.
«Учитывая необходимость ответственного использования технологии правоохранительными органами, компания отказывается от работы над распознаванием лиц и аналитическими программами», — говорится в заявлении Кришны.
Компания хотела бы сотрудничать с Конгрессом по трём направлениям: реформа полиции, ответственное использование технологии и расширение образовательных возможностей для представителей разных этнических групп в США, отметил Кришна.
IBM пыталась бороться с предвзятостью при использовании технологии распознавания лиц, напоминает The Verge. В 2018 году компания опубликовала датасет для обучения систем, в котором было равное количество изображений людей разных этнических групп, пола и возрастов. Такой набор данных должен был увеличить точность ИИ, который обычно обучается на изображениях людей одной группы.
Продукты, связанные с распознаванием лиц, не приносили IBM большой выручки, рассказал CNBC источник. Но это решение важно для компании, которая считает американское правительство крупным клиентом.
25 мая 2020 года в США при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. После его смерти в стране начались массовые беспорядки. Многие бренды и компании выступили против расизма. Например, сооснователь Reddit Алексис Оганян попросил руководство компании, чтобы его место в совете директоров занял темнокожий.
У любой технологии есть два назначения применения. Мирный атом помогает решить массу проблем. Совершенно не ясно, зачем тормозить прогресс и вообще, причем тут негры? Похоже на ситуационный PR.
Конечно эта система еще совершает такие жуткие ошибки, которые человеку совершить просто невозможно. Но у нас другой принцип законов. Раз попал в поле зрения полиции - ошибки быть не может.
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