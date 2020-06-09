IBM выступает решительно против любой технологии (включая технологию распознавания лиц других компаний) для массовой слежки, идентификации по расовому признаку, нарушения основных прав и свобод, а также любых других целей, которые не соответствуют нашим ценностям и Принципам доверия и прозрачности.

Мы считаем, что настало время начать диалог на национальном уровне о том, в каких случаях и как местные правоохранительные органы должны использовать технологию.