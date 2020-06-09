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Галина Мубаракшина
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IBM отказалась от работы над технологией распознавания лиц на фоне протестов против расизма в США Материал редакции

Компания призвала власти публично обсудить, в каких случаях правоохранительные органы могут использовать технологию.

4 комментария
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IBM больше не будет заниматься разработкой сервисов для распознавания лиц. Об этом глава компании Арвинд Кришна заявил в обращении к Конгрессу США.

«Учитывая необходимость ответственного использования технологии правоохранительными органами, компания отказывается от работы над распознаванием лиц и аналитическими программами», — говорится в заявлении Кришны.

IBM выступает решительно против любой технологии (включая технологию распознавания лиц других компаний) для массовой слежки, идентификации по расовому признаку, нарушения основных прав и свобод, а также любых других целей, которые не соответствуют нашим ценностям и Принципам доверия и прозрачности.

Мы считаем, что настало время начать диалог на национальном уровне о том, в каких случаях и как местные правоохранительные органы должны использовать технологию.

Арвинд Кришна
гендиректор IBM

Компания хотела бы сотрудничать с Конгрессом по трём направлениям: реформа полиции, ответственное использование технологии и расширение образовательных возможностей для представителей разных этнических групп в США, отметил Кришна.

IBM пыталась бороться с предвзятостью при использовании технологии распознавания лиц, напоминает The Verge. В 2018 году компания опубликовала датасет для обучения систем, в котором было равное количество изображений людей разных этнических групп, пола и возрастов. Такой набор данных должен был увеличить точность ИИ, который обычно обучается на изображениях людей одной группы.

Продукты, связанные с распознаванием лиц, не приносили IBM большой выручки, рассказал CNBC источник. Но это решение важно для компании, которая считает американское правительство крупным клиентом.

25 мая 2020 года в США при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. После его смерти в стране начались массовые беспорядки. Многие бренды и компании выступили против расизма. Например, сооснователь Reddit Алексис Оганян попросил руководство компании, чтобы его место в совете директоров занял темнокожий.

#новость #ibm

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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John Doe

2

Ну ничего,  aws поможет. Или же уйдёт стартапам.  

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Гриша Булыжников

1

дожились, боятся распознать негров...

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Ivano Digital

0

У любой технологии есть два назначения применения. Мирный атом помогает решить массу проблем. Совершенно не ясно, зачем тормозить прогресс и вообще, причем тут негры? Похоже на ситуационный PR.

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Serge Sokolov

–2

Конечно эта система еще совершает такие жуткие ошибки, которые человеку совершить просто невозможно. Но у нас другой принцип законов. Раз попал в поле зрения полиции - ошибки быть не может. 

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