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Евгения Евсеева
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Выходные дни в 2025 году: новогодние праздники продлятся 11 дней, майские — дважды по четыре дня

Минтруд опубликовал календарь нерабочих дней.

  • Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных в 2025 году. Его должно согласовать правительство.
  • Новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. 28 декабря 2024-го — рабочая суббота.
  • На майских праздниках россияне будут отдыхать дважды по четыре дня: с 1 мая по 4 мая и с 8 мая по 11 мая.
  • Четыре выходных будет в июне: с 12 июня по 15 июня. В ноябре — три нерабочих дня, с 2 ноября по 4 ноября.
  • Рабочая суббота всего одна — 1 ноября. 31 декабря 2025 года — выходной день.
Выходные дни в 2025 году: новогодние праздники продлятся 11 дней, майские — дважды по четыре дня

#новости #праздники

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20
20 комментариев
Слегка Придурковатый
6
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Flame Host
1
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Альвар

Людям работающим в пятерочках, магнитах соболезную

1
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Пена Литрова

А еще всему общепиту, там тоже всегда работают)

1
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Flame Host

Мусоров забыл

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Твердыня

"Слышь, работать!"
©

1
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Fire Lake

вот так полстраны и живет: от праздника к празднику

1
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