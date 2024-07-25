Выходные дни в 2025 году: новогодние праздники продлятся 11 дней, майские — дважды по четыре дня

Минтруд опубликовал календарь нерабочих дней.Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных в 2025 году. Его должно согласовать правительство.Новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. 28 декабря 2024-го — рабочая суббота.На майских праздниках россияне будут отдыхать дважды по четыре дня: с 1 мая по 4 мая и с 8 мая по 11 мая.Четыре выходных будет в июне: с 12 июня по 15 июня. В ноябре — три нерабочих дня, с 2 ноября по 4 ноября.Рабочая суббота всего одна — 1 ноября. 31 декабря 2025 года — выходной день.#новости #праздники
Людям работающим в пятерочках, магнитах соболезную
А еще всему общепиту, там тоже всегда работают)
Мусоров забыл
"Слышь, работать!"
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вот так полстраны и живет: от праздника к празднику