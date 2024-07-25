Бренд Libresse переименовали в «Либресс», Zewa сохранит название

В течение 2024 года также будут русифицированы бренды Tork и Tena. Первые отгрузки товаров для женщин под маркой «Либресс» начались в мае 2024 года, рассказали в компании «Эволюция комфорта». Запасы со старым названием на складах и в магазинах закончатся в течение 3-6 месяцев.По условиям сделки с правообладателем — шведской группой Essity — бренды Libresse, Tork и Tena в течение 2024 года должны быть «русифицированы». При этом товары Zewa продолжат выпускаться под прежним брендом, отметили в компании.Essity, которая работала в России с 1994 года, в апреле 2022-го объявила об уходе из страны и провела обесценивание российских активов.В июне 2023-го компания подписала соглашение об их продаже, а в июле закрыла сделку. купило ООО «Новые технологии», которое затем сменило название российского юрлица «Эссити» на «Эволюция комфорта».#новости #zewa #libresse
Видел на полках "Персил", выглядит более уебищно, чем было.
Колхоз!
Либрес это прокладки 💁♀️
А Zewa это бумага для попы 🧻💩
Если кто не знал 😸
если ты читаешь это - значит ты умеешь читать
если ты думаешь о том, чтобы подумать, ты умеешь думать
если тебе интересно почему ты это читаешь, то ты все еще умеешь читать
если ты дочитал до сюда, значит ты не забил и дочитал
если ты кто и не знал, то тебя никто и не знал
Я вообще не читаю то, чем подтираюсь