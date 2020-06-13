Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о частичном снятии ограничений, введённых из-за пандемии Covid-19. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Также в городе разрешены тренировки в профессиональных спортклубах, восстановлено действие проездных в пригородных автобусах и поездах.