Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Евгений Делюкин
896

Власти Петербурга с 15 июня ослабят ограничения: начнут работать парикмахерские, велопрокат и ремонтные мастерские Материал редакции

Город переходит к первому этапу снятия ограничений.

3 комментария
В закладки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о частичном снятии ограничений, введённых из-за пандемии Covid-19. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

С 15 июня разрешена работа:

  • Магазинов мебели, которые не находятся в торговых центрах.
  • Парикмахерских — по предварительной записи и без оказания косметических услуг.
  • Фотомастерских, фотостудий и фотоателье.
  • Компаний по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.
  • Риэлторских организаций и рекрутинговых агентств.
  • Предприятий по изготовлению и ремонту одежды, обуви, мебели, деревянных, металлических и ювелирных изделий.
  • Компаний по ремонту и обслуживанию бытовой техники, компьютеров и часов.
  • Клининговых услуг.
  • Библиотек и архивов (по предварительной записи).

Также в городе разрешены тренировки в профессиональных спортклубах, восстановлено действие проездных в пригородных автобусах и поездах.

Все заведения перед открытием должны обеспечить «стандарт безопасности» по рекомендациям Роспотребнадзора.

#новость #петербург #ограничения #бизнеснакарантине

Евгений Делюкин
+26 607
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 133796, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 13 Jun 2020 13:22:48 +0300", "is_special": false }
Selectel
IT-инфраструктура для стартапов и бизнеса
Подписан
Отписаться
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function(container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', // index, feed, article, page }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('pik-special'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function() { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, '2a11cf69');
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Arthur Shimko

3

Кто-то: а что с каршерингом в Санкт-Петербурге?

- общественный транспорт открыт
- такси открыты
- каршеринг в Москве открыли
- каршеринг в Лен. области открыли

Санкт-Петербург: давайте мебельные чтоли откроем

Ответить

Kot Wild

Arthur
0

То есть из Леонбалсти в Санкт-Петербург на каршеринге нельзя приехать?

Ответить

Эльмин Алиев

0

А единые проездные будут в метро/автобусах работать?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Зачем продакт-менеджеру side-проект?
Многие говорят о пользе сайд-проектов, о дальнейшем взлете стороннего продукта и его переквалификации в основной и т.п.…
1
Selectel
Подписан
Отписаться
Оцифруй это: как самостоятельно перевести в digital аналоговый архив
Популяции аналоговых устройств медленно исчезают, однако носители информации данного вида еще существуют. Технический п…
19
Revolut
Подписан
Отписаться
Выход GPT-3, релиз бета-версии Android 11, запуск новостного AI-канала «42 секунды» и другие новости ИТ за неделю
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Dima Khabibulin
за день
ты видимо совсем долбоеб
Украинский ритейлер Rozetka запустил рекламу в стиле дизайна нулевых
Gibrada Retarade
за неделю
Щас ещё Эльбрус навалится всей массой.
Bloomberg: на WWDC 2020 Apple объявит о переходе на собственные ARM-процессоры в Mac вместо чипов Intel

Прямой эфир

Kot Wild

Власти Петербурга с 15 июня…

Илья Рабченок

Теплое коммерческое предложение…

Anthony Kidik

Как я перешёл из маркетинга в…

Инна Матвеева

Сервис Headspace привлёк ещё…

Andrey Shevtsov

Авиакомпании British Airways…

Arthur Shimko

Власти Петербурга с 15 июня…

inroll.ru

Обновленный список из…

Black Jack

«Тудурант» — менеджер задач…

Anatoly

Время перемен: куда несется…

Илья Лебедев

Как два SEO-шника сибирский…

Эльмин Алиев

Власти Петербурга с 15 июня…

Кирилл Крайнов

Как я перешёл из маркетинга в…

Mika

В TikTok сидят только дети. Миф…

Dmitrii

Прогулки по крыше, первый…

Hi - реклама в…

В TikTok сидят только дети. Миф…

Кирилл Крайнов

«Мегафон» списал деньги за…

Hi - реклама в…

В TikTok сидят только дети. Миф…

Hi - реклама в…

В TikTok сидят только дети. Миф…

Денис Кучаев

Как назвать продукт? Пошаговое…

Hi - реклама в…

В TikTok сидят только дети. Миф…