Город переходит к первому этапу снятия ограничений.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о частичном снятии ограничений, введённых из-за пандемии Covid-19. Постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Магазинов мебели, которые не находятся в торговых центрах.
- Парикмахерских — по предварительной записи и без оказания косметических услуг.
- Фотомастерских, фотостудий и фотоателье.
- Компаний по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.
- Риэлторских организаций и рекрутинговых агентств.
- Предприятий по изготовлению и ремонту одежды, обуви, мебели, деревянных, металлических и ювелирных изделий.
- Компаний по ремонту и обслуживанию бытовой техники, компьютеров и часов.
- Клининговых услуг.
- Библиотек и архивов (по предварительной записи).
Также в городе разрешены тренировки в профессиональных спортклубах, восстановлено действие проездных в пригородных автобусах и поездах.
Все заведения перед открытием должны обеспечить «стандарт безопасности» по рекомендациям Роспотребнадзора.
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