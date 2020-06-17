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Екатерина Затуливетер и её команда предлагают провести выходные в российской глубинке, отдохнуть от суеты и помочь местным благоустроить село.
Желая начать свой бизнес и одновременно помогать людям, в 2015 году Екатерина Затуливетер открыла «Альтуризм» — турагентство, которое организовывает поездки в небольшие города и деревни России.
Туры стоят по 20-25 тысяч рублей, а в центре программы — помощь местным по благоустройству: уборка мусора, ремонт причала и других построек, помощь с открытием музея или цеха.
Выручка с туров покрывает расходы агентства на поездки и позволяет немного заработать. Основной доход компании приносят тренинги по социальному предпринимательству и проекты по развитию деревень и городов при участии бизнеса и местных властей.
Основательница «Альтуризма» рассказала, как искала первых клиентов, кто готов за свои деньги ехать работать в деревню и как она планирует запустить проект в других странах с помощью франшизы.
Екатерина Затуливетер несколько лет работала по найму — в политике, PR и сфере образования. В 2014 году она задумалась об открытии своего дела, и ей хотелось, чтобы проект одновременно решал социальные проблемы.
«Концепция бизнеса только ради денег меня не прельщала, хотелось делать что-то полезное. Сфера благотворительности мне тоже не нравилась, потому что это вечное давление на жалость, жизнь от гранта к гранту. И ещё неизвестно, дадут ли тебе этот грант», — вспоминает основательница проекта «Альтуризм».
В 2014 году Затуливетер узнала о социальном предпринимательстве и поняла, что ей подходит такое направление. С одной стороны, это возможность делать что-то важное и помогать людям, с другой — бизнес, на котором можно зарабатывать.
Затуливетер изучила зарубежные практики и остановилась на волонтёрском туризме: как специалист-международник она надеялась применить знания в своём проекте.
«У меня степень магистра в сфере разрешения конфликтов. Поэтому я понимала, что если мы едем в Руанду, темой обучения детей там заниматься нельзя, это просто опасно для жизни. А вот развитием фермерства — вполне нормально», — поясняет она.
Изначально проект «Альтуризм» задумывался как поездки для россиян в страны третьего мира, чтобы там помогать развивать территории и местное население. Со своей идеей в ноябре 2014 года Затуливетер обратилась в центр поддержки социально значимых предпринимательских проектов Impact Hub Moscow. Там ей помогли доработать проект, но запустить MVP предпринимательница не успела: в декабре резко обесценился рубль.
«Если раньше у меня была задача уговорить россиян поехать в Танзанию строить школу за деньги, то теперь нужно было уговаривать их поехать в Танзанию строить школу за очень большие деньги», — рассказывает Затуливетер.
Она проводила опросы среди друзей и знакомых, выясняла мнения о проекте в соцсетях, но не получила отклика как от россиян, так и со стороны стран, в которых планировала организовать туры. Тогда она поняла, что нужно менять концепцию и задумалась о развитии малых городов и деревень России с привлечением в них туристов.
В феврале 2015 года в «Альтуризм» обратились супруги Лилия Славинская и Алексей Соколов из города Тутаев Ярославской области. Они рассказали, что город разделён на две части Волгой, и между ними нет моста. Вся промышленность сосредоточена в левобережной части — большей по площади и населению, а правый берег не благоустроен.
Вместе с семьёй активистов Затуливетер разработала тур на выходные дни, в программу которого вошла уборка мусора у площади рядом с поликлиникой.
Вернувшись из Тутаева, она прорекламировала первый тур на странице «Альтуризма» в Facebook. Примерно через неделю откликнулась первая клиентка — Анастасия Добровольская, которая захотела съездить в Тутаев вместе с друзьями отметить свой день рождения. И в апреле 2015 года состоялся первый тур на восемь человек.
«Альтуризм» до сих пор поддерживает отношения с жителями Тутаева и периодически организовывает новые туры. За пять лет, по словам Затуливетер, сообщество активистов в Тутаеве увеличилось, они построили парк, установили в городе наличники со сгоревших домов, которые служат стендами с указателями, а также реставрируют старинное здание Строгановских соляных складов, расчищают противопожарные пруды.
«Для нас очень важно, что процесс, который мы запускаем, не рассыпается после того, как мы уехали, и жители продолжают заниматься благоустройством без нашего участия», — объясняет Затуливетер.
С тех пор, по её словам, альтуристы больше не участвовали в расчистке территорий от мусора. Среди их проектов в разных городах и деревнях — строительство причала, запуск цеха по производству травяных сборов, открытие музея деревенского быта.
Работа над туром, как правило, начинается с обращения жителей деревни или села в «Альтуризм». Они рассказывают о существующих проблемах, после чего вместе с сотрудниками «Альтуризма» придумывают программу по их решению и «вплетают» в неё путешествие для туристов.
С 2015 года в туры «Альтуризма» съездили около 500 человек. По словам Затуливетер, многие из них покупают туры регулярно. Путешествия интересны в основном людям 35–40 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, также среди них есть россияне, переехавшие жить за границу.
Примерно 80% клиентов — менеджеры среднего звена, работающие в IKEA, Deloitte, «Cбербанке», American Express и других крупных компаниях, перечисляет Затуливетер.
Около 40% туристов путешествуют семьями, в том числе с детьми. Причём в туры ездят в основном женщины, мужчины составляют лишь 30% клиентов «Альтуризма».
Затуливетер связывает это с влиянием культурных паттернов: «Если в паре или семье наш продукт нравится женщине, но не нравится мужчине, то женщина едет одна. Если наш продукт нравится мужчине, но не нравится женщине, то мужчина остаётся дома».
Почти вся команда ведёт соцсети «Альтуризма» — каждый рассказывает о своём опыте и впечатлениях от путешествий. Затуливетер несколько раз приглашала отдельного SMM-редактора, но отклика от аудитории не увидела.
«Это был профессиональный, но бездушный контент, — считает Затуливетер, — потому что человек там не был, он не понимает, о чём речь и пытается пересказать чужую историю и вдохновить людей. Сейчас наша лента очень разношёрстная, но, мне кажется, важнее передать подписчикам эмоции от первого лица».
Затуливетер считает, что отсутствие больших бюджетов на старте помогает уберечь бизнес от лишних трат.
«Приходится додумываться до таких идей, которые никогда бы не пришли в голову, будь у тебя серьёзный стартовый капитал. А гипотезы проверяешь на каких-то маленьких проектах», — объясняет она.
Одновременно с семьёй из Тутаева в «Альтуризм» обратилось несколько жителей Алтая. Затуливетер начала искать деньги, чтобы полететь туда и выяснить, смогут ли они организовать тур и помочь решить проблемы местных жителей.
Но в этой же поездке в Карелию Затуливетер столкнулась с другой проблемой: организовывая тур, они с жителями неверно посчитали смету и не учли значительную часть расходов на бензин.
После поездки в Тутаев Затуливетер продолжила организовывать туры в малые города и деревни России.
Первые два с половиной года она нарабатывала опыт, чтобы понять, кому можно помочь, а кому стоит отказать. Составив инструкцию — как работать с каждой деревней, начала нанимать сотрудников.
«До 2018 года со мной уже работали несколько человек, но они быстро уходили, потому что не понимали, что делать в проекте, как работать. И тогда я решила составить пошаговую инструкцию для будущих сотрудников», — рассказывает Затуливетер.
Сейчас в команде «Альтуризма» заняты 15 человек. Первые полгода новый работник обучается и параллельно занимается организационной и административной работой. Потом начинает самостоятельно разрабатывать путешествия. Одновременно сотрудник прорабатывает от 10 до 30 населённых пунктов. Но после общения с жителями и «диагностики» остаётся от одной до трёх деревень для туров.
«Диагностикой» команда «Альтуризма» называет чёткую инструкцию, по которой они проверяют, смогут ли чем-то помочь деревне. Среди критериев — готовность как минимум трёх местных активных жителей включаться в работу, наличие в деревне дома с туалетом и душем, в котором можно разместить путешественников.
Проведя тур, сотрудник не теряет связь с местными жителями и помогает, если возникают вопросы. Например, чаще всего обращаются за помощью с поиском юриста, специалиста по краудфандингу, консультацией по открытию НКО.
Из-за пандемии «Альтуризм» временно остановил организацию туров — последний состоялся в феврале. Поскольку путешествий не было, «Альтуризм» сосредоточился на других проектах — команда проводит тренинги по социальному предпринимательству и программы развития малых территорий. Некоторые тренинги удалось перевести в онлайн.
Команда пока не понимает, как на них отразится увеличение интереса к внутреннему туризму. В начале июля они запускают новый продукт, черновое название — «Тестим драйв от жизни на селе».
Первый тур, организованный «Альтуризмом», стоил 8000 рублей на человека. Сейчас туры продаются в среднем по 20–25 тысяч. В стоимость входит:
Выручка с одного тура в среднем составляет 200–300 тысяч рублей, рентабельность — 30–50%. Таким образом, «Альтуризм» зарабатывает от 60тысяч до 150 тысяч рублей прибыли за тур. Если это длительное путешествие, например в посёлок на Чукотке, выручка может достигать 1,5 млн рублей.
«Например, в Карелии жильё будет стоить дороже, так как популярное туристическое место. Это увеличивает себестоимость, но мы не хотим делать большой разброс среднего чека наших путешествий, они стоят примерно одинаково, поэтому у нас будет меньше маржи. Иногда случаются форс-мажоры: в последней поездке перед самоизоляцией мы не успели вовремя купить билеты из Москвы в Нижний Новгород, а они подорожали в пять раз. Но выбора не было, пришлось покупать», — рассказывает Затуливетер.
В год «Альтуризм» проводит от 10 до 50 путешествий. Например, в 2017 году, когда Затуливетер в одиночку работала над турами, она организовала 30 путешествий, а 2018 году набирала и обучала команду. Этот процесс отнимал много времени, поэтому за год общими силами удалось провести не более 10 поездок.
Путешествия — не основной источник дохода «Альтуризма», несмотря на то, что это главный продукт компании. В 2018 году Затуливетер с командой «Альтуризма» запустила образовательные тренинги по социальному предпринимательству, а в 2019 — агентство по развитию малых территорий «Цель 11», которое работает над комплексными проектами для небольших городов и деревень.
«Альтуризм» проводит три тренинга длительностью от двух часов до двух дней, выручка за один тренинг составляет от 30 тысяч до 150 тысяч рублей.
Агентство «Цель 11» помогает бизнесу и государству создавать рабочие места и инфраструктуру в небольших населённых пунктах. Продукты в рамках агентства стоят от 100 тысяч рублей до 5 млн рублей в зависимости от проекта и времени, на который он рассчитан.
11 июня «Альтуризм» прошёл отбор в туристический акселератор Евгения Касперского. Сейчас команда слушает лекции и обсуждает свои продукты с менторами. Одна из них порекомендовала «Альтуризму» подготовить проект «Тестим драйв от жизни на селе» под франшизу.
Ментор хорошо знает туристический рынок в Италии и Испании и считает, что там проект тестового проживания в сельской местности будет не менее востребован, чем в России.
Основательница «Альтуризма» планирует в течение одного-двух лет развивать этот продукт в России, а затем готовить под международную франшизу. Кроме того, сейчас она ведёт переговоры с франчайзи из Казахстана по основному продукту «Альтуризма» — методологии в сфере развития малых территорий с помощью туризма.
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