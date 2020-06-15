Фактическая безработица, по данным Росстата, — 4,5 млн человек.

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К середине июня 2020 года количество официально зарегистрированных безработных россиян достигло 2,42 млн человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Количество официально зарегистрированных безработных россиян выросло почти на 16% за две недели, уточняет агентство. По данным на 1 июня, на бирже труда стояли 2,09 млн человек. За полмесяца количество тех, кто ищет работу, выросло на 334 тысячи.

На 16% выросло количество официально безработных в России с 1 по 15 июня 2020 года, по данным Минтруда

Темпы прироста количества безработных в июне ниже, чем в апреле и мае, отметил Котяков. «С середины апреля до конца мая, в среднем, в неделю мы регистрировали порядка 220-250 тысяч наших граждан (в качестве безработных)», — цитирует чиновника агентство.