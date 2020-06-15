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Галина Мубаракшина
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Минтруд: количество официально безработных в России превысило 2,4 млн человек — в начале июня их было около 2,1 млн Материал редакции

Фактическая безработица, по данным Росстата, — 4,5 млн человек.

6 комментариев
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К середине июня 2020 года количество официально зарегистрированных безработных россиян достигло 2,42 млн человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Количество официально зарегистрированных безработных россиян выросло почти на 16% за две недели, уточняет агентство. По данным на 1 июня, на бирже труда стояли 2,09 млн человек. За полмесяца количество тех, кто ищет работу, выросло на 334 тысячи.

На 16%
выросло количество официально безработных в России с 1 по 15 июня 2020 года, по данным Минтруда

Темпы прироста количества безработных в июне ниже, чем в апреле и мае, отметил Котяков. «С середины апреля до конца мая, в среднем, в неделю мы регистрировали порядка 220-250 тысяч наших граждан (в качестве безработных)», — цитирует чиновника агентство.

По данным Росстата на 1 июня, фактическая безработица в России — свыше 4,5 млн человек, добавил министр. Этот показатель рассчитан по методике Международной организации труда, уточняет агентство.

#новость #безработица

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Никита Вдовин

11

Красиво посчитали безработицу по бирже труда. Сколько людей не стоят на бирже труда? Вариант посчитать людей у которых отчислений не было по пенсионке, тогда цифра будет совсем другая, вот от них и плясать.

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Sergey Vasiliev

Никита
5

Это у нас называется "экономически неактивные", негоже ими статистику засорять 

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Kot Wild

Никита
2

Плюсую!

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Аркадий Алексеевич

Никита
0

Ну ты ещё посчитай у кого фактических трат в пятёрочке не было, тоже безработные

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Никита Вдовин

Аркадий
0

Если сотрудник уволился и думал быстро найти работу в течение месяца, но план не сработал. Далее второй месяц пытается, но на учет не встает и тоже не находит.   Официально безработным он не числится, а пятерка не показатель, тк есть дикси/магнит/семья или на край рынок, где Наталья Петровна карточки не принимает. 

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Sergei Timofeyev

Никита
0

По-моему, так везде считают. Я вот официально безработный. Живу на пособие Собянина. Хотел было написать, что пью смузи и езжу на самокате, но ни того, ни другого у меня нет.

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