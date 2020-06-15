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больше миллиона раз
Фактическая безработица, по данным Росстата, — 4,5 млн человек.
К середине июня 2020 года количество официально зарегистрированных безработных россиян достигло 2,42 млн человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
Количество официально зарегистрированных безработных россиян выросло почти на 16% за две недели, уточняет агентство. По данным на 1 июня, на бирже труда стояли 2,09 млн человек. За полмесяца количество тех, кто ищет работу, выросло на 334 тысячи.
Темпы прироста количества безработных в июне ниже, чем в апреле и мае, отметил Котяков. «С середины апреля до конца мая, в среднем, в неделю мы регистрировали порядка 220-250 тысяч наших граждан (в качестве безработных)», — цитирует чиновника агентство.
По данным Росстата на 1 июня, фактическая безработица в России — свыше 4,5 млн человек, добавил министр. Этот показатель рассчитан по методике Международной организации труда, уточняет агентство.
Красиво посчитали безработицу по бирже труда. Сколько людей не стоят на бирже труда? Вариант посчитать людей у которых отчислений не было по пенсионке, тогда цифра будет совсем другая, вот от них и плясать.
Это у нас называется "экономически неактивные", негоже ими статистику засорять
Ну ты ещё посчитай у кого фактических трат в пятёрочке не было, тоже безработные
Если сотрудник уволился и думал быстро найти работу в течение месяца, но план не сработал. Далее второй месяц пытается, но на учет не встает и тоже не находит. Официально безработным он не числится, а пятерка не показатель, тк есть дикси/магнит/семья или на край рынок, где Наталья Петровна карточки не принимает.
По-моему, так везде считают. Я вот официально безработный. Живу на пособие Собянина. Хотел было написать, что пью смузи и езжу на самокате, но ни того, ни другого у меня нет.
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